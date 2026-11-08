ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত জানালেও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল-জামায়াতে হিন্দের

ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত জানালেও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল-জামায়াতে হিন্দের
Religious Freedom in West Bengal: রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যে হামলা-হেনস্তার অভিযোগ উঠছে, তা নিয়ে প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবি তোলা হয়েছে ৷
Published : November 8, 2026 at 12:42 AM IST
কলকাতা, 8 নভেম্বর: ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা-হেনস্তার অভিযোগে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল ন্যাশনাল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল (এনসিসি) পশ্চিমবঙ্গ এবং বঙ্গীয় খ্রিষ্টান কাউন্সিল ।
দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তীতে এমনই ঘটনার অভিযোগ সামনে আসতেই রাজ্য সরকারের কাছে নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি । একই সুরে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে বাস্তবে কার্যকর করার দাবি তুলেছে মুসলিম সংগঠন জামায়াতে হিন্দ পশ্চিমবঙ্গও ।
ন্যাশনাল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিলের অভিযোগ, বাসন্তীর চৌমাথা মোড়ে একটি মিছিল থেকে গোলমাল করা হয় ৷ হেনস্তা করা হয় ৷ এই নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ এনসিসি-র আরও দাবি, কয়েকদিন আগেই ওই এলাকার কাছেই ভাঙচুর ও হেনস্তার অভিযোগ ওঠে ৷ এই নিয়ে স্থানীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে ।
এদিকে গত 4 নভেম্বর, নবান্নে বেলডাঙায় প্রস্তাবিত মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, মানুষ নিজের জমিতে মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন । পাশাপাশি মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে ব্যক্তিগত সাংবিধানিক অধিকারের সঙ্গে যুক্ত করেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছে এনসিসি । তবে সংগঠনের প্রশ্ন, ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের বক্তব্য থাকলেও বাস্তবে হেনস্তার অভিযোগ কেন বারবার সামনে আসছে ?
এনসিসি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রেভারেন্ড ড. অর্পণ রানা বলেন, “আমরা মুখ্যমন্ত্রীর ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কিত বক্তব্যকে স্বাগত জানাই । কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য যদি সকল ধর্মের মানুষের সাংবিধানিক অধিকার ও স্বাধীনতার পক্ষে হয়, তাহলে বাস্তবে হেনস্তার মতো ঘটনা কেন ঘটছে ? আমরা কোনও সংঘাত চাই না; আমরা চাই প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা, আইনের শাসন এবং সকল ধর্মের মানুষের সমান নিরাপত্তা ।”
তিনি আরও জানান, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা, হুমকি এবং প্রার্থনাসভায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ আসছে । প্রতিটি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি ।
এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন করলেও তার বাস্তবায়নের দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন জামায়াতে হিন্দ পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি ডক্টর মশিউর রহমান । তাঁর বক্তব্য, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটা তিনি তাঁর পদের দায়িত্ববোধ থেকেই বলেছেন । প্রত্যেকে নিজের ধর্ম পালন করতে পারবেন — ভারতবর্ষের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে সেই নিশ্চয়তা দিয়েছে । একজন মুখ্যমন্ত্রী সংবিধানের শপথ নিয়েই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন । তাই তিনি সেই কথাই বলেছেন । ভালো কথা ।”
তবে এখানেই শেষ নয় বলে মনে করেন তিনি । তাঁর কথায়, “এখন তাঁর আরেকটি প্রশাসনিক দায়িত্ব হল, তিনি যেটা বলছেন, সেটা বাস্তবে কার্যকর করা। কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে । ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় বা অন্য কোনও জায়গায় যারা হামলা করবে, তাদের বিরুদ্ধে যথোচিত পদক্ষেপ করা উচিত । পশ্চিমবঙ্গে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা সেই নিশ্চয়তা আশা করব ।”
ফলে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে যখন আলোচনা তীব্র হচ্ছে, তখন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তবের মাটিতে প্রশাসনিক পদক্ষেপের কতটা সামঞ্জস্য থাকে, এখন সেদিকেই নজর সকলের ।
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