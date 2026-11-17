মিশনারি স্কুল বিতর্ক: হয়তো ভুল বার্তা গিয়েছে ! 'শমীক ভট্টাচার্য ভালো মানুষ', বললেন বিশপ ক্যানিং
Christian missionaries: খ্রিস্টান মিশনারিদের নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের একাধিক মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলের একাংশে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে ।
Published : November 17, 2026 at 3:33 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: খ্রিস্টান মিশনারিরা হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরণের চেষ্টা করলে কিংবা গৈরিকের অপমান করলে তা বরদাস্ত করা হবে না, সম্প্রতি খ্রিস্টান মিশনারিদের নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের এই ধরনের একাধিক মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলের একাংশে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে । খ্রিস্টান সমাজের একাংশ যেমন এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে তেমনই অনেকে আবার বিষয়টি 'ভুল বোঝাবুঝির' দোহাই দিয়ে এড়িয়ে গিয়েছেন ।
কলকাতার বিশপ ডক্টর পরিতোষ ক্যানিং এই প্রসঙ্গে বলেন, "শমীকবাবু ভালো মানুষ । তিনি আমাদের সমর্থন করেন । কিন্তু তিনি কেন এমন কথা বলেছেন সেটা আমি বলতে পারব না । আমরা গত 200 বছর ধরে বিভিন্ন স্কুল চালাচ্ছি । আমরা ধর্মান্তরণ করি না । আমি নিজে সবেমাত্র এই বিষয়টি জানতে পেরেছি । নিশ্চয়ই খোঁজখবর নিয়ে দেখব ।"
সোমবার বীরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল এবং তাদের পরিচালনা পদের কর্তাদের একাংশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন । তিনি অভিযোগ করেন যে কলকাতার একটি অভিজাত মিশনারি স্কুলে বিজেপির এক মহিলাকর্মী শিক্ষিকাকে স্কুলে গেরুয়া শাড়ি পরে স্কুলে আসতে নিষেধ করা হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের সামনে যেন 'পদ্মফুল' শব্দের উল্লেখও না করেন । তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে আসানসোল ও বর্ধমান অঞ্চলে কলকাতার এক নামী খ্রিস্টান মিশনারি কলেজের অধ্যক্ষ জোরপূর্বক ধর্মান্তরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন । এমনকী তিনি এও জেনেছেন যে কলকাতার এক স্কুলের আধিকারিকের টেবিলে পাকিস্তানের পতাকা রাখা রয়েছে ।
বিশপ পরিতোষ ক্যানিং এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, কোন শিক্ষিকা কী রঙের শাড়ি পরে স্কুলে আসবেন সেই নির্দেশ মিশনারি স্কুল দেয় না । শমীক ভট্টাচার্যের কাছে হয়তো কোনও ভুল বার্তা গিয়েছে । তিনি বলেন, "সুযোগ হলে আমি নিজে শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলব ।"
খ্রিস্টান সমাজ নিয়ে সম্প্রতি শমীক ভট্টাচার্যের পরপর করা মন্তব্যে বিতর্ক বেড়েছে ৷ তিনি এও বলেছেন, ব্রিটিশরা অনেক আগেই দেশ ছেড়ে চলে গেলেও ব্রিটিশ মানসিকতা এখনও বদলায়নি । শমীক ভট্টাচার্যের এ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে খ্রিস্টান ধর্মীয় সংখ্যালঘু সংগঠন বঙ্গীয় খ্রিস্টীয় পরিষেবা এবং অল ইন্ডিয়া ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল।
বঙ্গীয় খ্রিস্টীয় পরিষেবার প্রতিষ্ঠাতা রাজ্য সম্পাদক তথা মুখপাত্র হেরোড মুল্লিক জানিয়েছেন, যে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য বা প্রমাণ ছাড়া পুরো খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ তোলা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন ও বিপজ্জনক । মিশনারি স্কুলগুলিতে যদি সত্যি ধর্মান্তরণ হয়ে থাকে তবে তার অকাট্য প্রমাণ বা নথিপত্র পেশ করা হোক । শমীক ভট্টাচার্যের নিজের দলের বহু শীর্ষস্থানীয় নেতা-সহ দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বই এই মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে শিক্ষা লাভ করে দেশ ও সমাজের সেবা করে চলেছেন ।
সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, বিগত দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এই দেশ ও রাজ্যে খ্রিস্টান সম্প্রদায় শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল পরিচালনা করে আসছে । 1951 কিংবা 1911 সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে খ্রিস্টানদের হার প্রায় 2.3 শতাংশ অপরিবর্তিত থাকাই প্রমাণ করে যে এধরনের অসত্য প্রচার ভিত্তিহীন । রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েক হাজার ক্যাথলিক ও অ-ক্যাথলিক চার্চ এবং হাউস চার্চ রয়েছে । এক বা দু'টি ঘটনার জেরে গোটা সম্প্রদায়কে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো এবং একটি শান্তিপ্রিয় ও সেবাধর্মী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 'জাতীয় শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করার রাজনৈতিক প্রবণতা অত্যন্ত অনভিপ্রেত ও অগ্রহণযোগ্য ।
পশ্চিমবঙ্গ অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্রিশ্চিয়ান স্কুলের সচিব ফাদার মলয় ডি'কোস্টা জোর দিয়ে দাবি করেছেন, অভিযুক্ত স্কুল, কলেজ বা ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ্যে এনে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক এবং সত্যতা প্রমাণিত হলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক । এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জোরপূর্বক ধর্মান্তরণের ভুয়ো অভিযোগ তুলে উপাসনালয় বা প্রার্থনা সভায় হামলা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়েছে । খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা স্পষ্ট জানিয়েছেন যে তাঁরা কোনও রাজনৈতিক সংঘাত চান না, বরং রাজ্যে শান্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে নিজেদের ধর্ম পালনের অধিকার চান ।
প্রসঙ্গত সোমবার শমীক ভট্টাচার্য বলেছিলেন, ক্রিশ্চান মিশনারি কলেজের যে অধ্যক্ষ আসানসোল এবং বর্ধমানে ধর্মান্তরণ চালাচ্ছেন এবং অন্যান্য অভিযোগ 'ক্যানিং সাহেব'কে খতিয়ে দেখার অনুরোধ করছি । তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই মুখ খোলেন বিশপ ডক্টর পরিতোষ ক্যানিং ৷