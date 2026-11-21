ধর্মান্তকরণ ঘিরে 50টি হামলা ! নিরাপত্তা চেয়ে শাহ-শুভেন্দুকে চিঠি খ্রিস্টান সংগঠনগুলির
Attack on Christian missionaries: আক্রান্তদের পক্ষ থেকে 16টি এফআইআর দায়ের করা হলেও কী ব্যবস্থা হয়েছে তা প্রশাসন জানায়নি বলে দাবি সংগঠনগুলির ।
Published : November 21, 2026 at 8:01 PM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: ধর্মান্তকরণ ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কের আবহে খ্রিস্টানদের উপরে হামলা-পুলিশি হয়রানি ও নির্বিচারে গ্রেফতারির আশঙ্কা প্রকাশ করল বাংলার একাধিক খ্রিস্টান সংগঠন।
বঙ্গীয় খ্রিস্টিয়া পরিষেবা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্রিশ্চিয়ান স্কুলসের উদ্যোগে বিভিন্ন চার্চের প্রতিনিধিদের নিয়ে জরুরি বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে। একই স্মারকলিপি রাজ্যপাল আরএন রবির কাছেও পাঠানো হয়েছে। তাতে মোট চারটির বিষয়ের উল্লেখ আছে ।
সংগঠনগুলির দাবি, রাজ্যে গত চার-পাঁচ মাসে বিভিন্ন জেলায় খ্রিস্টানদের প্রার্থনা সভাকে কেন্দ্র করে প্রায় 50টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। কোথাও ধর্মীয় জমায়েতে উপস্থিত ভিড়কে মারধর করা হয়েছে । যাজকরাও ছাড় পাননি । কোথাও ভাঙচুর চালানো হয়েছে উপাসনাস্থলে । আক্রান্তদের পক্ষ থেকে 16টি এফআইআর দায়ের করা হলেও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়নি বলে দাবি সংগঠনগুলির ।
বঙ্গীয় খ্রিস্টিয়া পরিষেবার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হেরোদ মল্লিক বলেন, "বেআইনি ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপের আগে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। কারণ , যথাযথ প্রমাণ ও তদন্ত ছাড়াই স্থানীয় পুলিশ শান্তিপূর্ণ প্রার্থনা সভা, ধর্মীয় প্রচার কিংবা গসপেল পাঠকে বেআইনি ধর্মান্তকরণের প্রচেষ্টা বলে ধরে নিয়ে নিরীহ যাজক ও ধর্মপ্রচারকদের গ্রেফতার করতে পারে। এই ধরনের প্রশাসনিক আচরণের ফলে একাংশের কট্টরপন্থী গোষ্ঠী উৎসাহিত হয়ে খ্রিস্টানদের উপরে হামলা, হুমকি ও হয়রানি চালানোর সুযোগ পেতে পারে। তাই কোনও অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশি পদক্ষেপের আগে নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন ।"
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে সংবিধানের 25 নম্বর অনুচ্ছেদ এবং 1977 সালের Rev. Stainislaus বনাম State of Madhya Pradesh মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। সংগঠনগুলির বক্তব্য, ধর্ম প্রচার, ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা বলা, শান্তিপূর্ণ প্রার্থনা এবং ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া সাংবিধানিক অধিকারের আওতায় পড়ে। তবে বলপ্রয়োগ, প্রতারণা বা প্রলোভনের মাধ্যমে ধর্মান্তকরণ আইনত নিষিদ্ধ।
হেরোদ মল্লিকের দাবি, ধর্মীয় প্রার্থনা বা উপাসনায় অংশ নেওয়া মানেই কাউকে ধর্মান্তরিত করা নয়। ধর্মান্তকরণ ব্যক্তির বিবেক ও বিশ্বাসের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন, যা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় হওয়া উচিত। তাঁর কথায়, "আমাদের ধর্ম কোনও তাৎক্ষণিক ধর্মীয় আচার নয়; ধর্মান্তকরণের আগে দীর্ঘ সময় ধরে ধর্মীয় শিক্ষা, বিশ্বাস সম্পর্কে বোঝাপড়া এবং ব্যক্তির সম্মতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।"
রাজ্যের বিভিন্ন খ্রিস্টান পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ঘিরে সাম্প্রতিক অভিযোগ ও রাজনৈতিক মন্তব্য নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে স্মারকলিপিতে। কোথাও স্কুলের প্রশাসকের টেবিলে পাকিস্তানের পতাকা থাকার অভিযোগ, কোথাও গেরুয়া শাড়ি পরা নিয়ে বিধিনিষেধ, আবার কোথাও 'ব্রিটিশ মানসিকতা'র অভিযোগ তোলা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।
তাঁদের বক্তব্য, নির্দিষ্ট কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা যাচাই করা তথ্য সামনে না এনে এভাবে ঢালাও অভিযোগ তোলা লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া এবং খ্রিস্টান পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। রাজ্যে প্রায় 800টি খ্রিস্টান পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে বলে স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছে। এমতাবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে মূলত চারটি দাবি জানিয়েছে খ্রিস্টান সংগঠনগুলি।
- নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্ত: কোনও চার্চ বা হাউস চার্চের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের আগে হাইকোর্টের বর্তমান বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিনা প্রমাণে গ্রেফতার বন্ধ: যাচাই না করা অভিযোগ কিংবা শান্তিপূর্ণ প্রার্থনা সভার ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে যাজক, ধর্মপ্রচারক ও উপাসকদের গ্রেফতার করা যাবে না।
- হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা: আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করতে হবে। 16টি FIR-এর নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে এবং অভিযোগ জানাতে আসা আক্রান্তদের পুলিশি হয়রানি বন্ধ করতে হবে।
- বড়দিনে নিরাপত্তা: আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে রাজ্যের চার্চ, খ্রিস্টান পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে পর্যাপ্ত পুলিশ ও প্রশাসনিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় খ্রিস্টিয়া পরিষেবার প্রতিষ্ঠাতা রাজ্য সম্পাদক হেরোদ মল্লিক এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্রিশ্চিয়ান স্কুলসের সম্পাদক ফাদার মলয় ডি'কোস্টা। কলকাতার আর্চবিশপ ইলিয়াস ফ্রাঙ্ক, বিভিন্ন চার্চের বিশপ, ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধি ও একাধিক খ্রিস্টান সংগঠন এই দাবিগুলিকে সমর্থন জানিয়েছে।