চোরবাগানে পদপিষ্ট: প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের
Stampede in Chorbagan: মুখ্যমন্ত্রী বিচারবিভাগীয় তদন্তের ঘোষণা করেছিলেন। চোরবাগানের ঘটনায় কর্মরত নয়, প্রাক্তন বিচারপতি নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷
Published : October 20, 2026 at 2:41 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 2:56 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: চোরবাগান পুজো মণ্ডপের দুর্ঘটনার তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য বিচারপতির নাম চেয়ে সোমবার চিঠি দিয়েছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল। এক্ষেত্রে কর্মরত কোনও বিচারপতির নেতৃত্বে কমিশন গঠনের জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য। তবে, চোরবাগানের ঘটনায় রাজ্য নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠন করতে পারবে বলে জানিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।
প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের পূর্ববর্তী নির্দেশ মতো কর্মরত বিচারপতিকে কমিশনে নিযুক্ত করা সম্ভব নয়। তাই রাজ্যকে অবসরপ্রাপ্ত কোনও বিচারপতিকে নির্বাচন করতে হবে। রাজ্য নিজেদের পছন্দ মতো সেই বিচারপতিকে তদন্ত কমিশনে নিযুক্ত করতে পারে ৷
চোরবাগান সর্বজনীনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তে হাই-পাওয়ার কমিটি গঠনের জন্য রাজ্যের মুখ্যসচিব কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে বর্তমান কোনও বিচারপতির নাম সুপারিশ করার আবেদন জানিয়ে গতকাল চিঠি দেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই মর্মান্তিক ঘটনার পরপরই বিচারবিভাগীয় তদন্তের ঘোষণা করেছিলেন।
চোরবাগান বিপর্যয়ের পরই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, তদন্তে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে কলকাতা পুলিশ, দমকল বা কলকাতা পুরসভার প্রতিনিধিকে কমিটিতে রাখা হবে না। বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে রাজ্য সরকার। কিন্তু আজ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, কর্মরত কোনও বিচারপতিকে তদন্ত কমিটির দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব নয়।
শনিবার, অর্থাৎ গত 17 অক্টোবর রাতে চোরবাগানের দুর্ঘটনার পরই পুজো কমিটির উদ্যোক্তা বা পুলিশকর্মীদের কর্তব্যে কোনও রকম গাফিলতি থাকলে কেউ ছাড় পাবেন না, এমনটাই আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী চোরবাগানে দুর্ঘটনার জেরে মৃত ও আহতদের পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্যেরও ঘোষণা করেছেন তিনি। রাজ্যের তরফে নিহতদের পরিবার পিছু 25 লক্ষ টাকা ও পরিবারের এক সদস্যকে গ্রুপ- 'ডি' পদে চাকরি দেওয়া হবে। আহতদের চিকিৎসার খরচ বহনের পাশাপাশি 5 লক্ষ টাকা আর্থিক সহযোগিতা করবে সরকার।