চোরবাগান বিপর্যয়ে এবার শিল্পীকে তলব করল লালবাজার, কী কী জানতে চায় পুলিশ ?

চোরবাগান বিপর্যয়ে এবার শিল্পীকে তলব করল লালবাজার, কী কী জানতে চায় পুলিশ ?
Chorbagaon Sarbojanin Tragedy: চোরবাগান পদপিষ্টে শিল্পী সুশান্ত শিবানী পালকে আগামী 28 অক্টোবরের মধ্যে লালবাজারে তলব করা হল ৷ পুজো চলাকালীন দায়িত্বরত পুলিশকর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রস্তুতি ৷
Published : October 26, 2026 at 11:15 AM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী চোরবাগান সর্বজনীনের দুর্গাপুজো মণ্ডপে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনার তদন্তে এবার গতি বাড়াল কলকাতা পুলিশ। সপ্তমীর সন্ধ্যায় পুজো মণ্ডপে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে 19 জনের ৷ এক লহমায় উৎসব রূপ নিয়েছে বিষাদের। ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে মণ্ডপের প্রধান প্রতিমা ও প্যান্ডেল শিল্পী সুশান্ত শিবানী পালকে আগামী বুধবারের মধ্যে লালবাজারে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
একইসঙ্গে, ঘটনার দিন অর্থাৎ সপ্তমী রাতে মণ্ডপের প্রধান প্রবেশ ও প্রস্থান পথের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের তালিকা তৈরি করেছেন তদন্তকারীরা ৷ লালবাজার সূত্রে খবর, আগামী ক'য়েক দিনের মধ্যে ওই পুজো মণ্ডপের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদেরও দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হবে। মূলত সপ্তমী রাতে দর্শনার্থীদের ভিড় সামলাতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা বা গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে চান তদন্তকারীরা।
কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক নাম প্রকাশ না-করার শর্তে জানান, চোরবাগানের ঘটনার তদন্তে সংশ্লিষ্ট প্যান্ডেল প্রস্তুতকারক শিল্পীর বয়ান নথিভুক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই কারণেই তাঁকে ডেকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া নেওয়ার জন্য শিল্পী সুশান্ত শিবানী পালের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
কোন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ?
পুলিশ সূত্রের খবর, লালবাজারে শিল্পীর কাছে একগুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হতে পারে। তদন্তকারীরা মূলত যে বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করতে চাইছেন, সেগুলি হল:-
নকশা পরিবর্তন- পুজো শুরুর আগে চোরবাগানের মণ্ডপের যে মূল ব্লু-প্রিন্ট বা নকশা জমা দেওয়া হয়েছিল, মণ্ডপ কি হুবহু সেই অনুযায়ী তৈরি হয়েছিল ?
বাহ্যিক প্রভাব- কাজের মাঝপথে মণ্ডপ নির্মাণে কোনও বড় পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়েছিল কি না ? প্যান্ডেলের কাঠামো বা পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনার জন্য কেউ কি শিল্পীর উপর কোনওরকম প্রভাব খাঁটিয়েছিল ?
ফরেনসিক রিপোর্ট ও এসি মেশিন নিয়ে বড় প্রশ্ন- তদন্তের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নমুনা সংগ্রহ করেছেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। সূত্রের খবর, তাঁদের জমা দেওয়া প্রাথমিক রিপোর্টে উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য।
রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই বদ্ধ মণ্ডপের ভিতরে মোট 134 টনের এয়ার কন্ডিশনিং মেশিন বসানো হয়েছিল। কিন্তু মণ্ডপের আয়তন এবং সেখানে জমা হওয়া হাজার হাজার দর্শনার্থীর তুলনায় এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা একেবারেই পর্যাপ্ত ছিল না।
কী কারণে এই বিপর্যয় ?
তদন্তকারীরা এখন মূলত দু'টি দিক খতিয়ে দেখছেন, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কি শুধুই অতিবৃষ্টি এবং অনিয়ন্ত্রিত অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে ঘটেছে ? নাকি মণ্ডপের নকশাগত ত্রুটি এবং পর্যাপ্ত হাওয়া-বাতাস চলাচলের অভাবের দরুণ ভিতরে তীব্র দমবন্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার ফলে এই অনভিপ্রেত ঘটনা ? শিল্পীর বয়ান রেকর্ড করার পর ফরেনসিক রিপোর্ট ও অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ মিলিয়ে দেখে এই ঘটনার মূল দায় কার, তা নিশ্চিত করতে চায় লালবাজারের তদন্তকারী দল ৷