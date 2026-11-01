চোরবাগান-কাণ্ডে আহত আটজনের তথ্য অধরা, ক্ষতিপূরণের চেক পড়ে কর্পোরেশন
Chorbagan Durga Puja Stampede 2026: মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় কলকাতার চোরবাগান পুজো মণ্ডপে দুর্ঘটনা ঘটে ৷ 19 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন 31 জন ৷
Published : November 1, 2026 at 12:00 AM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: সপ্তমীর সন্ধ্যায় এক পশলা বৃষ্টি । আর তার হাত থেকেই বাঁচতে হুড়োহুড়ির ঘটনায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় 19 জনের । অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল আরও 31 জনকে । মৃত ও আহতদের পরিবারের হাতে ইতিমধ্যেই আর্থিক সাহায্যের চেক তুলে দেওয়া হয়েছে । তবে আটজন অসুস্থ ব্যক্তির ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোনও তথ্য কলকাতা পুরনিগমের কাছে আসেনি ৷ তাই চেক তৈরি হয় পড়েই আছে কর্পোরেশনে ৷
উল্লেখ্য, চলতি বছরে দুর্গাপুজোর প্রথম সপ্তমীতে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির মণ্ডপে । বিপুল ভিড়ে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে । সেই ঘটনায় পুলিশ ও পুজো কমিটি দিকে আঙুল তুলেছেন স্থানীয়রা । তবে ঘটনার পরেই নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ-প্রশাসন । শহরের ভিড় সামাল দিতে একাধিক উচ্চপদস্থ কর্তাকে নামানো হয়েছিল রাস্তায় । পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে । গ্রেফতার হয়েছে একাধিক । শিল্পী সুশান্ত শিবানী পালকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করা হয়েছে ।
এদিকে ঘটনার দিন আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে । সেখানে 19 জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা । বাকিদের মধ্যে অনেকেরই আঘাত গুরুতর ছিল । আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসা চলছিল । সেখান থেকেই আরও ভালো চিকিৎসার জন্য সরকারি উদ্যোগে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় অসুস্থদের । সেখানে কিছুদিন চিকিৎসা চলে ।
ইতিমধ্যেই মৃত 19 জনের পরিবারের হাতে কলকাতা পুরনিগমের তরফে সরকারের দেওয়া সাহায্যের 25 লাখ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়ছে । অসুস্থ 31 জন । তাঁদের মধ্যে 23 জনের পরিবারের হাতে 5 লাখের চেক তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ বাকি আটজন অসুস্থ ব্যক্তির নির্দিষ্ট বিষদ তথ্য কলকাতা পুলিশ দিতে পারেনি কর্পোরেশনকে ৷ তাই এখনও সেই আটটি চেক কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে রয়ে গিয়েছে বলেই খবর ৷
প্রশ্ন উঠছে, চোরবাগান-কাণ্ডে হাসপাতালে ভর্তি করা সমস্ত অসুস্থ বা মৃতদের তথ্য যদি হাসপাতাল ও পুলিশ সংগ্রহ করে থাকে, তাহলে আটজনের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না কেন ? এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের এক কর্তা বলেন, ‘‘গোটা বিষয়ে আমাদের যেমন নাম-সহ সমস্ত তালিকা দেওয়া হয়েছে, আমরা সেই মতো চেক তৈরি করে দিয়েছি । তবে অসুস্থ আটজন, যাঁদের নিয়ে এখনও পুলিশ কোনও তথ্য দেয়নি, তাঁদের চেক দেওয়া যায়নি ৷ সেই চেক এখনও আছে ।’’ এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের আধিকারিকের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি কোনও উত্তর দেননি ।
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