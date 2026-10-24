পুলিশি পাহারায় নিঃশব্দে বিদায় নিলেন চোরবাগানের দুর্গা, চোখে জল বাসিন্দাদের

পুলিশি পাহারায় নিঃশব্দে বিদায় নিলেন চোরবাগানের দুর্গা, চোখে জল বাসিন্দাদের
Chorbagan Stampede Incident: পুলিশের তত্ত্বাবধানে চোরবাগানের মণ্ডপ অক্ষত রেখে সামনের দিক দিয়ে প্রতিমা বের হল নিরঞ্জনের জন্য ৷ প্রতিবেদন মনোজিৎ দাসের ৷
Published : October 24, 2026 at 7:56 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: প্রথম সপ্তমীর সন্ধ্যায় দর্শনার্থীদের ভিড়ে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে 19 জনের ৷ তারপর থেকে চোরবাগানের বন্ধ পুজো মণ্ডপ ৷ শনিবার বিকেলে সেই মণ্ডপ অক্ষত রেখে পুলিশি তত্ত্বাবধানে বিসর্জন হল এই সর্বজনীনের দুর্গা প্রতিমা ৷ প্রতি বছর কার্নিভালে অংশ নিলেও এবছর আর সেই পর্ব নেই ৷
এক কৌতূহলী দর্শক বলেন, "এই পুজোর প্রতিমা কার্নিভাল যেত ৷ এইরকম বিসর্জন দেখে খারাপ তো লাগবেই ৷ যারা আনন্দের সঙ্গে পুজো করেছিল, তারাও খুব দুঃখিত ৷" আরেক দর্শকের কথায়, "এত মানুষের মৃত্যু হল ! চোখে জল আসছে ৷"
পুজো দেখতে এসে মৃত্যুর ঘটনায় এলাকাবাসীও শোকস্তব্ধ ৷ এর মধ্যে চোরবাগানের ঘটনায় তদন্ত কমিটি কারণ অনুসন্ধান করছে ৷ তাই সব মিলিয়ে কোনও ঢাকঢোল আড়ম্বর ছাড়াই প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য মণ্ডপ থেকে নিয়ে যাওয়া হল ৷ গোধূলি বেলায় উত্তর কলকাতার নিমতলা ঘাটে চোরবাগান সর্বজনীনের প্রতিমা বিসর্জন হল কোনও জাঁকজমক ছাড়াই ৷
উৎসবের শুরুতেই আঁধার নেমেছিল চোরবাগান পুজোর মণ্ডপে ৷ তৃতীয়া থেকেই সাধারণ দর্শনার্থীদের মণ্ডপে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় ৷ তখন থেকেই উপচে পড়ছিল ভিড় ৷ এছাড়া সোশাল মিডিয়ায় রিল, ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছিল মণ্ডপের ভিতরের আলো-আঁধারি মুহূর্ত ৷
গত 17 অক্টোবর, প্রথম সপ্তমীর সন্ধ্যায় হঠাৎ এই পুজো মণ্ডপে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর খবর সামনে আসে ৷ সোশাল মিডিয়ায় এই পুজোর রিল, ভিডিয়ো দেখে অনেক উৎসুক দর্শনার্থী এখানে ভিড় করেছিলেন ৷ ওইদিন সন্ধ্যায় বৃষ্টিও হয়েছিল ৷
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই দিন সন্ধ্যায় বৃষ্টির মধ্যে অনেক দর্শনার্থী চোরবাগানের পুজো মণ্ডপে আশ্রয় নেওয়ার জন্য ঢুকে পড়েন ৷ স্বভাবতই ভিড় বাড়তে থাকে ৷ এই সময়েই দর্শনার্থীদের মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করে জানানো হয় ৷ আরও জানানো হয়, ভিড়ের চাপে মণ্ডপ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে দর্শনার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ৷
মণ্ডপের ভিতরে আধো-অন্ধকার এবং উঁচু-নিচু সিঁড়িতে অনেকে স্পষ্ট দেখতে না পেয়ে মাটিতে পড়ে যান ৷ তাঁদের উপর দিয়ে অনেক দর্শনার্থী ছোটাছুটি করতে থাকেন ৷ এই ভিড়ের চাপে 19 জনের মৃত্যু হয় ৷ জখম হন আরও 25 জন । ঘোষণার পাশাপাশি পুজো মণ্ডপে পর্যাপ্ত ভলান্টিয়ার না-থাকা এবং পুলিশকর্মীদের অনুপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷
এই মর্মান্তিক ঘটনার পর পুজো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ৷ এদিন সেই বন্ধ মণ্ডপের সামনের দিক থেকে পুলিশি তৎপরতায় দুর্গা প্রতিমা মণ্ডপ বের করে আনা হল ৷ দেবী বিদায়ের এই দৃশ্য দেখতে এলাকাবাসী ও কৌতূহলী জনতার ভিড় করেছিল ৷
এখনও পর্যন্ত চোরবাগানে পদপিষ্টের ঘটনায় 9 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ মণ্ডপ ঘুরে দেখেছে ফরেনসিক টিম ৷ পুলিশের সমান্তরালে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতীর নেতৃত্বে ছ'সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে রাজ্য সরকার ৷ এই তদন্তকারী দলের পাঁচ জন সদস্য- রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফের ডিজি তথা আইজি জাভেদ শামিম, রয়েছেন রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের প্রধান সচিব ৷ এছাড়াও রাজ্য পুলিশের ডিজির একজন প্রতিনিধি এবং রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের একজন প্রতিনিধিকে কমিটিতে জায়গা দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি, কলকাতায় কর্মরত জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী বা এনডিআরএফের এক জন প্রতিনিধিও রয়েছেন এই তদন্তকারী দলে ৷
এদিকে সপ্তমীর সন্ধ্যায় মাইকে বিভ্রান্তিকর ঘোষণা করার অভিযোগে সহকারী ঘোষক কুশল মজুমদার ওরফে বাবুকে গ্রেফতার করা হয়েছে । লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোরে কুশল গিরিশ পার্ক থানায় এসে নিজের পরিচয় দিয়ে সমর্পণ করেন ৷ এরপর তাঁকে সেখান থেকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া গিয়ে প্রথমে আটক এবং পরে গ্রেফতার করা হয় । এর আগের দিন, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার কোষাধ্যক্ষ তথা মূল ঘোষক সঞ্জীব রাহা ওরফে সেন্টুকে নদিয়া জেলা থেকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ৷ তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, ঘটনার দিন সঞ্জীব রাহার সঙ্গে কুশলও মাইকে ঘোষণা করেছিলেন ৷
এর সঙ্গে উঠে এসেছে পুজো কমিটির দখল ঘিরে রাজনৈতিক লড়াই ৷ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজোর ক্ষমতা দখল করে বিজেপি নেতারা ৷ এই পুজো কমিটির মাথায় রয়েছেন জোড়াসাঁকোর বিজেপি বিধায়ক বিজয় ওঝা, বিজেপি নেতা তমোঘ্ন ঘোষ ৷
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য এবং পরিবারের এক সদস্যকে গ্রুপ 'ডি' পদে চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ৷ ইতিমধ্যে তিনি মৃতদের কয়েকজনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে নিজে পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্যের চেক তুলে দিয়েছেন ৷