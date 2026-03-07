হার্বাল চকোলেটের নামে স্কুলছাত্রীকে 'নেশার গুলি' বিক্রি ! দুর্গাপুরে আটক দোকানদার
শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রকাশ্যে কীভাবে এই ধরনের নেশাদ্রব্য বিক্রি হচ্ছে ? শিশু-কিশোরদের হাতে সহজেই পৌঁছে যাওয়া এইসব পণ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবক মহলে ।
দুর্গাপুর, 7 মার্চ: হার্বাল চকোলেটের নামে স্কুলপড়ুয়া এক ছাত্রীকে নেশার গুলি বিক্রি করার অভিযোগ দুর্গাপুরে । ঘটনার জেরে ওই দোকান থেকে ভাঙের গুলি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । আটক করা হয়েছে স্বপন গড়াই (56) নামে ওই দোকানদারকে । দুর্গাপুর থানার ধুনুরা প্লট এলাকার ঘটনাটি ঘিরে উদ্বেগ ছড়িয়েছে শহরজুড়ে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরের রানাপ্রতাপ এলাকায় একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রী বেনাচিতির ধুনুরা প্লট এলাকায় থাকে । অভিযোগ, শুক্রবার দুপুরে স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে ঠান্ডা পানীয় কিনতে ওই এলাকার একটি দোকানে যায় সে । দোকানের সামনে সবুজ রঙের প্যাকেটে সাজিয়ে রাখা ছিল ভাঙের গুলি । কৌতূহলবশত ছাত্রীটি দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে প্যাকেটটির মধ্যে কী আছে । অভিযোগ, তখন দোকানদার সেটিকে 'হার্বাল চকলেট' বলে দাবি করেন । দোকানদারের কথায় বিশ্বাস করে 15 টাকা দিয়ে একটি প্যাকেট কিনে নেয় ওই ছাত্রী ।
শনিবার সকালে সেই 'চকোলেট'টি নিয়ে স্কুলে যায় সে । সহপাঠীদের দেখানোর সময় স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজে বিষয়টি নজরে পড়ে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল দেবযানী বসুর । সঙ্গে সঙ্গেই এক শিক্ষককে পাঠিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয় । পরে ছাত্রীটির কাছ থেকে প্যাকেটটি নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় তার অভিভাবকদের স্কুলে ডেকে পাঠান প্রিন্সিপাল ।
এরপর প্রিন্সিপাল দেবযানী বসু এবং ওই ছাত্রীর বাবা যোগিন্দার প্রসাদ ধুনুরা প্লটের ওই দোকানে যান। তাদের দাবি, প্রথমে দোকানদার ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেও পরে আর তা মানতে চাননি । প্রিন্সিপাল দেবযানী বসু বলেন, "খোলা বাজারে এভাবে ভাঙের গুলি বিক্রি হতে দেখে আমি অত্যন্ত হতবাক । ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে প্রশাসনের কাছে এ বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানাব । একজন স্কুলের প্রধান হিসেবে লিখিত অভিযোগও জানাব ।"
ছাত্রীর বাবা যোগিন্দার প্রসাদের কথায়, "কীভাবে একজন দোকানদার স্কুলের পোশাকে থাকা একটি মেয়েকে হার্বাল চকোলেট বলে নেশার জিনিস বিক্রি করলেন ? আমরা তার কঠোর শাস্তি চাই । এমন ঘটনা যেন আর কারও সঙ্গে না ঘটে ।" ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দোকানে গিয়ে তল্লাশি চালায় । সেখান থেকে ভাঙের গুলি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং দোকানদার স্বপন গড়াইকে আটক করা হয় । আসানসোল-দুর্গাপুরের এসিপি (দুর্গাপুর) সুবীর রায় বলেন, "দোকানদারকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিষিদ্ধ নেশা সামগ্রী এভাবে বিক্রি করা যাবে না। "
ঘটনাটি সামনে আসতেই প্রশ্ন উঠছে, শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রকাশ্যে কীভাবে এই ধরনের নেশাদ্রব্য বিক্রি হচ্ছে । শিশু-কিশোরদের হাতে সহজেই পৌঁছে যাওয়া এইসব পণ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবক মহলে ।
