একমাসে প্রস্তুত 87 রেল ইঞ্জিন, নজির গড়ল চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

একমাসে প্রস্তুত 87 রেল ইঞ্জিন, নজির গড়ল চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
এই সাফল্যে সমান অবদান চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভের ডানকুনি ইউনিটের ৷ গত অর্থবর্ষে 800 ইঞ্জিন বানিয়ে বিশ্ব সেরার রেকর্ড গড়েছিল সিএলডব্লিউ ৷
Published : August 7, 2026 at 5:05 PM IST
আসানসোল, 7 অগস্ট: থামছে না চিত্তরঞ্জন লোকোমেটিভ ওয়ার্কস ৷ গত অর্থবর্ষে 800 ইঞ্জিন বানিয়ে বিশ্বের সেরা উৎপাদকের গর্ব অর্জন করেছিল ৷ এবার এক মাসে সেরার সেরা পারফরম্যান্স রেল কারখানার ৷ নিজেদের অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে উৎপাদনের নিরিখে ফের দেশের নজর কাড়ল চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস (সিএলডব্লিউ) ৷ চলতি বছরের জুলাই মাসে 87টি বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ তৈরি করে নতুন রেকর্ড গড়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটি ৷
সিএলডব্লিউ কর্তৃপক্ষের দাবি, কারখানা প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোনও মাসে এত সংখ্যক ইঞ্জিন উৎপাদনের নজির ছিল না ৷ স্বভাবতই রেলমন্ত্রক থেকে বাহবা পেয়েছে লোকোমোটিভ ইঞ্জিন প্রস্তুতকারী এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ৷
গত অর্থবর্ষে 800 ইঞ্জিন প্রস্তুত করার পর, চলতি অর্থবর্ষে আরও বেশি পরিমাণ টার্গেট দেওয়া হয়েছে এই সংস্থাকে ৷ কারণ যেভাবে দেশে রেলের গতি বাড়ছে, তাতে বহুল পরিমাণ লোকোমোটিভ ইঞ্জিন প্রয়োজন ৷ একদিকে আধুনিক প্রযুক্তি, অন্যদিকে উচ্চগতি ও ক্ষমতাসম্পন্ন রেল ইঞ্জিন প্রস্তুত করছে সিএলডব্লিউ ৷ বর্তমানে সংস্থার চিত্তরঞ্জন ও ডানকুনি ইউনিট একসঙ্গে রেল ইঞ্জিন প্রস্তুত করছে ৷
সংস্থার জনসংযোগ আধিকারিক চিত্র সেন মণ্ডল বলেন, "জুলাই মাসে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের মূল কারখানায় 65টি এবং ডানকুনি ইউনিটে 22টি লোকোমোটিভ তৈরি হয়েছে ৷ রেল মন্ত্রকের অধীনে এই দুই ইউনিটের যৌথ উৎপাদনই নতুন রেকর্ড গড়েছে ৷ আধুনিক প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, উৎপাদন পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন এবং কর্মী ও আধিকারিকদের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য এসেছে ৷"
তবে, এই সাফল্য শুধু একটি মাসেই সীমাবদ্ধ নয় ৷ সদ্য শেষ হওয়া 2025-26 অর্থবর্ষেও উৎপাদনের সমস্ত পুরনো রেকর্ড ভেঙেছে সিএলডব্লিউ ৷ গোটা বছরে মোট 800টি বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ তৈরি হয়েছে, যা সংস্থার ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৷ আগের অর্থবর্ষে উৎপাদন হয়েছিল 700 ইঞ্জিন ৷ মাত্র এক বছরের ব্যবধানে আরও 100টির বেশি ইঞ্জিন তৈরি করে নতুন মাইলফলক ছুঁয়েছে চিত্তরঞ্জনের রেল ইঞ্জিন প্রস্তুতকারী কারখানা ৷
রেল কারখানা সূত্রে জানা গিয়েছে, চিত্তরঞ্জনের মূল কারখানার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে ডানকুনি ইউনিটের শ্রমিকরাও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ৷ গত অর্থবর্ষে মোট 800টি লোকোমোটিভের মধ্যে 600টি তৈরি হয়েছিল চিত্তরঞ্জন কারখানায় এবং বাকি 200টি ডানকুনি ইউনিট তৈরি করেছিল ৷
অত্যাধুনিক মানের রেল ইঞ্জিন তৈরি করছে সিএলডব্লিউ ৷ এই উৎপাদনের তালিকায় রয়েছে 'অমৃত ভারত' ট্রেনের উপযোগী ডব্লিউএপি-5 পুশ-পুল লোকোমোটিভ ৷ পাশাপাশি, তৈরি হয়েছে ডব্লিউএজি-9 টুইন ও ডব্লিউএজি-8 এইচসি ধরনের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মালবাহী ইঞ্জিনও ৷ ভারতীয় রেলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে এই উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷
তবে, এত পরিমাণ উৎপাদনের পরেও রেল ইঞ্জিন কারখানাকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না প্রাক্তন কর্মীরা ৷ চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানার এই সাফল্যের কথা প্রকাশ হতেই প্রাক্তন কর্মীরা জানাচ্ছেন, পূর্বে চিত্তরঞ্জন কারখানায় ব্যবহার হওয়া সমস্ত যন্ত্রপাতি এখানকার দক্ষ শ্রমিকরাই তৈরি করতেন ৷ বর্তমানে সমস্ত যন্ত্রপাতি বাইরে থেকে নিয়ে এসে শুধুমাত্র কারখানার মধ্যে অ্যাসেম্বলিং বা জোড়ার কাজ করা হয় ৷ একদিকে কর্মী ছাঁটাই ও নতুন কর্মী নিয়োগ নেই, অন্যদিকে কারখানাকে ক্রমাগত বেসরকারি পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই প্রয়াস বলে অভিযোগ করেছেন চিত্তরঞ্জন কারখানার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা ৷