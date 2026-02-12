ETV Bharat / state

চিৎপুর ডাকাতি মামলায় বড় সাফল্য, গভীর রাতে জোড়া হানায় গ্রেফতার ২, ইঙ্গিত বড় চক্রের

অ্যান্টি স্ন্যাচিং স্কোয়াডের অভিযান, জেরায় মিলছে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র

Chitpur robbery case
লালবাজার৷ (নিজস্ব চিত্র৷)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 12, 2026 at 9:50 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: চিৎপুর থানায় দায়ের হওয়া ডাকাতি মামলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। 10 ও 11 ফেব্রুয়ারির মধ্যরাতে কলকাতা পুলিশের অ্যান্টি স্ন্যাচিং স্কোয়াড নাদিয়াল ও আলিপুর থানার অধীন এলাকায় একযোগে অভিযান চালিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের দাবি, ধৃতরা ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এবং তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 303(2) ধারায় দায়ের হওয়া এই মামলার তদন্তে নেমেই বিশেষ অভিযান চালানো হয়। দীর্ঘদিন ধরে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীদের খোঁজ চলছিল। গোপন সূত্রে পাওয়া নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গভীর রাতে হানা দেয় পুলিশ। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই দুই অভিযুক্তকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী দল।

গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের মধ্যে একজন মহম্মদ সুবহান (26), আলিপুর থানার এলাকার বাসিন্দা। অন্যজন মহম্মদ আখতার (48), ওরফে ‘চিপটি’, নাদিয়াল থানার এলাকার বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, ওই ডাকাতির ঘটনায় তাদের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নথি উদ্ধার হয়েছে, যা তদন্তে সহায়ক হতে পারে বলে দাবি পুলিশের।

তদন্তকারীদের অনুমান, শহরের বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে এই দু’জন আগেও জড়িত থাকতে পারে। ফলে শুধুমাত্র একটি ঘটনার সীমায় না থেকে, গোটা চক্রের কার্যকলাপ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার নেপথ্যে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, সে বিষয়েও খোঁজ চলছে। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, “এই দলে আরও অনেকে থাকতে পারে। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। জেরা চলছে।” তাঁর কথায়, তদন্তের স্বার্থে একাধিক দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, শহরে ছিনতাই ও ডাকাতির মতো অপরাধ দমনে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এই ধরনের তৎপরতা আরও বাড়ানো হবে। পুলিশের দাবি, দ্রুত পদক্ষেপের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে। চিৎপুরের এই ডাকাতি মামলায় জোড়া গ্রেফতারি তদন্তে নতুন গতি আনল বলে মনে করছে পুলিশ মহল। এখন নজর, ধৃতদের জেরায় আর কী কী তথ্য সামনে আসে এবং সম্ভাব্য বড় চক্রের হদিশ মেলে কি না।

2 ARRESTED
KOLKATA POLICE
চিৎপুরডাকাতি
CHITPUR ROBBERY CASE

