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চিটফান্ডের টাকা নির্মাণ ব্যবসায় ! কলকাতার 6 জায়গায় ED-র ম্যারাথন তল্লাশি

ইডি সূত্রে খবর, অভিযানের কেন্দ্রে রয়েছে APM চিটফান্ড সংস্থা। ওই সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্তদের চিহ্নিত করে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ED conducts raid in Kolkata
কলকাতার 6 জায়গায় ED-র ম্যারাথন তল্লাশি (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2026 at 10:23 AM IST

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কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: চিটফান্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত টাকা নির্মাণ ব্যবসায় বিনিয়োগ এবং সেই অর্থে একের পর এক বহুতল ও বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরেই কলকাতায় একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বুধবার সকাল থেকে শহরের অন্তত ছয়টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি করছে ইডি। নারকেলডাঙা, নেতাজিনগর, রবীন্দ্র সরোবর-সহ একাধিক এলাকায় চলছে এই অভিযান।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, অভিযানের কেন্দ্রে রয়েছে APM চিটফান্ড সংস্থা। ওই সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত বলে তদন্তকারীরা যাঁদের চিহ্নিত করেছেন, সেই ‘লিঙ্কম্যান’-দের বাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। মূলত চিটফান্ড থেকে সংগৃহীত টাকা কীভাবে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির মাধ্যমে ঘুরে নির্মাণ ব্যবসায় পৌঁছেছিল, সেই আর্থিক লেনদেনের হদিশ পেতেই এই অভিযান বলে জানা যাচ্ছে।

তদন্তকারীদের অভিযোগ, সাধারণ আমানতকারীদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করার পর সেই অর্থের একটি অংশ সরাসরি বা ঘুরপথে নির্মাণ সংক্রান্ত ব্যবসায় ব্যবহার করা হয়। ওই টাকায় একাধিক জায়গায় জমি, নির্মাণ সংক্রান্ত সম্পত্তি এবং বিল্ডিং তৈরির কাজ করা হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে বলে ইডি সূত্রের দাবি। ফলে চিটফান্ডের টাকা শেষ পর্যন্ত কোন কোন সংস্থা, ব্যক্তি এবং সম্পত্তির মাধ্যমে ঘুরেছে, সেটিই এখন তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে চিটফান্ড সংস্থা থেকে বেরিয়ে যাওয়া টাকার ব্যাঙ্ক লেনদেন, সম্পত্তি কেনাবেচা, নির্মাণ সংস্থার আর্থিক হিসাব এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের নথি। তল্লাশি চলাকালীন নথিপত্র, আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কাগজ, ইলেকট্রনিক ডিভাইস-সহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ইডি-র তদন্তে মূলত একটি সম্ভাব্য আর্থিক ‘চক্র’-এর সন্ধান করা হচ্ছে। অভিযোগ, চিটফান্ড থেকে টাকা সংগ্রহের পর তা সরাসরি আমানতকারীদের ফেরত না দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার মাধ্যমে অন্য ব্যবসায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নির্মাণ ব্যবসার মাধ্যমে সেই টাকা বিনিয়োগ করে সম্পত্তি তৈরি করা এবং পরবর্তীতে ওই সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থকে বৈধ সম্পদের চেহারা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল কি না, সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

এই ক্ষেত্রে ‘লিঙ্কম্যান’দের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। চিটফান্ড সংস্থার সঙ্গে নির্মাণ ব্যবসার যোগাযোগ কীভাবে তৈরি হয়েছিল, কার মাধ্যমে টাকা এক সংস্থা থেকে অন্য সংস্থায় গিয়েছিল এবং সেই অর্থ দিয়ে কোথায় কোথায় সম্পত্তি তৈরি বা কেনা হয়েছিল—এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতেই তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি বলে সূত্রের খবর। একই সঙ্গে, নির্মাণ সংস্থাগুলির সঙ্গে APM চিটফান্ডের আর্থিক সম্পর্কও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনও নির্মাণ সংস্থা সরাসরি চিটফান্ডের টাকা পেয়েছিল কি না, নাকি একাধিক ব্যক্তি ও সংস্থার মাধ্যমে ঘুরিয়ে সেই অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছিল, তা যাচাই করছেন তদন্তকারীরা।

তল্লাশি শেষ হওয়ার পর উদ্ধার হওয়া নথি ও ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ করতে পারে ইডি। বিশেষ করে কোন কোন সম্পত্তি চিটফান্ডের সংগৃহীত অর্থ দিয়ে তৈরি বা কেনা হয়েছিল, সেই সম্পত্তির বর্তমান মালিকানা কার হাতে এবং লেনদেনের সঙ্গে আর কারা যুক্ত এই বিষয়গুলিই তদন্তে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ দিক হতে চলেছে।

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