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তৃণমূল সরকার কীভাবে কাজ আটকে রাখত চিংড়িঘাটা তার জ্বলন্ত উদাহরণ, দাবি রেলমন্ত্রীর

কলকাতায় পৌঁছে প্রথমেই নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

Railway Minister Ashwini Vaishnaw
রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 6, 2026 at 7:30 PM IST

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কলকাতা, 6 মে: তৃণমূল সরকার কীভাবে কাজ আটকে রাখত চিংড়িঘাটা মেট্রো তার জ্বলন্ত (ক্লাসিক্যাল) উদাহরণ। শনিবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব চিংড়িঘাটায় অরেঞ্জ লাইনে সবে মাত্র সমাপ্ত হওয়া মেট্রোর অংশের কাজ পরিদর্শন করে এসে এই তৃণমূল সরকারকে এভাবেই তীব্র কটাক্ষ করলেন।

এদিন কলকাতায় পৌঁছে প্রথমেই নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এদিন নবান্নে রাজ্যের জন্য একগুচ্ছ রেল প্রকল্পের কথা জানান। এদিন নবান্নে থেকেই রেলমন্ত্রী জানান, কীভাবে আগের সরকার রেল প্রকল্পগুলি যাতে বাস্তবায়িত না হয়, সে জন্য ক্রমাগত অসহযোগিতা করে গিয়েছে তৃণমূল ৷ পাশাপাশি মেট্রোর চিংড়িঘাটায় 366 মিটারের কাজ যাতে না করা যায় তার জন্য কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত চলে গিয়েছিল তৃণমূল, এমনও দাবি করেন তিনি ৷ তবে মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য কলকাতা মেট্রো যাতায়াতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী একটি গণমাধ্যম বলেই জানান রেলমন্ত্রী।

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব (ইটিভি ভারত)

অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, "এই রাজ্যে 1972 সালে মেট্রো চালু হয়েছিল কিন্তু তারপর থেকে 42 বছরে মাত্র 28 কিলোমিটার মেট্রোর কাজ হয়েছে। 2014-তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসার পরে মাত্র 12 বছরে 45 কিলোমিটার পর্যন্ত মেট্রো চলাচল শুরু করেছে। এবার পশ্চিমবঙ্গের জন্য বুলেট ট্রেন হবে, দিল্লি, লখনৌ, বারাণসী, পটনা হয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাবে। 6 ঘণ্টার মধ্যে বুলেট ট্রেনে আরাম করে পৌঁছে যাওয়া যাবে ৷ বাংলাকে প্রধানমন্ত্রী এতটাই প্রাধান্য দিচ্ছেন। আর চিংড়িঘাটার মতো এত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয় রেখে কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করা প্রয়োজন ছিল অথচ তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে এই কাজ বন্ধ রেখেছিল।"

তিনি আরও বলেন, "তৃণমূল সরকার যে কোনও ধরনের উন্নয়নের বিরোধী ছিল ৷ এই চিংড়িঘাটা মেট্রো তার একটি 'ক্লাসিক' উদাহরণ।" রেলমন্ত্রীর কথায়, "কীভাবে তৃণমূল সরকার উন্নয়ন এবং উন্নতি আটকে রাখতে চাইত সেটা চিংড়িঘাটা দেখলেই বোঝা যায়।" এদিন বৈষ্ণব আরও বলেন, "এই কাজের অনুমতি চেয়ে চেয়ে আমরা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কলকাতা হাইকোর্ট চিংড়িঘাটার কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। সেটাও তারা হেরে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার চিংড়িহাটাতে কাজ শুরু করার অনুমতি দেয়নি।"

তিনি বলেন, "রাজ্যের মানুষ এর হিসেব করে দিয়েছে। তারা দু'হাত ভরে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। এই রাজ্যের বিজেপির সরকার তৈরি হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই এত বড় আকারের কাজ আজ কলকাতার মানুষ এই কাজের উপকার পাবে।" তিনি আরও বলেন, "60টি অত্যাধুনিক নেক্সট জেনারেশন মেট্রো রেক আগামী 5 বছরের মধ্যে কলকাতা মেট্রোর আসতে চলেছে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে এবং রাজ্য সরকারের থেকে সব রকমের সাহায্য কেন্দ্র পাবে বলেই আশ্বাস মিলেছে।"

TAGGED:

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব
ASHWINI VAISHNAW
CHINGRIGHATA METRO
চিংড়িঘাটা মেট্রো
RAILWAY MINISTER ASHWINI VAISHNAW

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