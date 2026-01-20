15 বছর পর কলকাতা বইমেলায় থাকছে চিন, প্রথমবার অংশ নিচ্ছে ইউক্রেন
শেষ মুহূর্তে নিজেদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করেছে চিন ৷ এ বছর আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় মোট 21টি দেশ অংশগ্রহণ করছে ৷
কলকাতা, 20 জানুয়ারি: 15 বছর পর আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণ করতে চলেছে চিন ৷ 2011 সালের পর ভারতের এই প্রতিবেশী দেশ আবারও অংশগ্রহণ করছে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় ৷ গিল্ড কর্তৃপক্ষের তরফে অংশগ্রহণের যে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল, শেষ মুহূর্তে তা স্বীকার করেছে চিন ৷ কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে গিল্ডের সঙ্গে যোগাযোগও করেছে তারা ৷
আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার আয়োজক গিল্ডের তরফে মঙ্গলবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয় ৷ সেখানেই গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "2011 সালের পর আবারও বইমেলায় অংশ নিচ্ছে চিন ৷ শেষ মুহূর্তে তারা আমাদেরকে জানিয়েছে যে এ বছর বইমেলায় আসবেন ৷"
চিন ছাড়াও 2026 সালের আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় প্রথমবার অংশগ্রহণ করছে ইউক্রেন ৷ যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশটির কলকাতা বইমেলায় অংশ নেওয়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হতে চলেছে ৷ যেখানে ইউক্রেনের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বহু তথ্য এবং সেদেশের মানুষের মতামত উঠে আসতে পারে এবারের আন্তর্জাতিক বইমেলার মাধ্যমে ৷ সবমিলিয়ে এই বছর আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় মোট 21টি দেশ অংশগ্রহণ করছে ৷
উল্লেখ্য, মাঝে আর মাত্র একটা দিন রয়েছে ৷ আগামী 22 জানুয়ারি বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ৷ এটা কলকাতা বইমেলার 49তম বছর ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওইদিন বিকেল চারটের সময় বইমেলা প্রাঙ্গণ থেকে এর উদ্বোধন করবেন ৷ এই বছর বইমেলার ফোকাল থিম দেশ আর্জেন্তিনা ৷ উদ্বোধন মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন আর্জেন্তিনার বিশিষ্ট সাহিত্যিক গোস্তাবো কানসোব্রে, ভারতে নিযুক্ত আর্জেন্তিনার রাষ্ট্রদূত মারিয়ানো কাউসিনো ৷
গত বছর আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় লোক সংখ্যা হয়েছিল 27 লক্ষ ৷ এই বছর সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলেই আশাবাদী গিল্ড কর্তৃপক্ষ ৷ কারণ, বর্তমানে বইমেলা প্রাঙ্গণ অর্থাৎ, সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক থেকে মেট্রোর সাহায্যে বিভিন্ন রুটে সহজে পৌঁছে যাওয়া যাবে ৷ এর জন্য বইমেলার ভিতরে এক এবং দুই নম্বর গেটের মাঝখানেই থাকবে মেট্রোর টিকিট কাটার সুবিধা ৷
বইমেলায় প্রতিবছর বিশেষ কিছুদিন পালন করা হয় ৷ তেমনই এবছর চিরতরুণ দিবস পালন করা হবে 30 জানুয়ারি ৷ সেই দিন কবি মৃদুল দাশগুপ্ত, প্রকাশক রাজেন্দ্রকুমার মেহরা এবং পাঠক নির্মল ভট্টাচার্যকে সম্মান জানানো হবে ৷ উদ্বোধনের দিন গিল্ডের জীবনব্যাপী সাহিত্য সম্মান পুরস্কার পাবেন স্বপনময় চক্রবর্তী ৷ তাঁকে দেওয়া হবে 2 লক্ষ টাকা ৷ এছাড়াও বইমেলা চলাকালীন আয়োজন করা হবে 'কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল' ৷ 24 ও 25 জানুয়ারি লিটারেচার ফেস্টিভ্যালকে কেন্দ্র করে একাধিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে ৷