'হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে প্রথম বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলনে রিলায়েন্স-টাটা, অনুদান চিনের
Published : November 6, 2025 at 2:56 PM IST
বোলপুর, 5 নভেম্বর: প্রথমবার 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে হচ্ছে আন্তর্জাতিক স্তরের 'বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলন'। রিলায়েন্স, টাটা, আইটিসি, আইবিএম-সহ প্রায় 75টি ছোট-বড় বহুজাতিক সংস্থা সম্মেলনে অংশ নিয়েছে । আর্থিক অনুদান দিয়ে সহযোগিতা করছে পাঁচটি ব্যাংক-সহ চিনের কনসুলেট ।
বৃহস্পতিবার বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলনের শুরুতে কলকাতা স্থিত চিনের কনসাল জেনারেল স্কু উই-কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ এদিন সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আগে তিনি বলেন, "এটা খুব ভালো উদ্যোগ । এত গুলো বড় বড় কোম্পানি এসেছে, ভবিষ্যতে পড়ুয়াদের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উপকার হবে । নতুন ট্যালেন্ট খুঁজে পাওয়া যাবে, কর্মসংস্থান হবে । গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী আমাদের কাছে গর্বের । তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি আমাদের লক্ষ্য ৷"
বুধবারই সাংবাদিক বৈঠক করে বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ জানান, এই সম্মেলনে পড়ুয়ারা উপকৃত হবেন, কর্মসংস্থান হবে । পাশাপাশি কবিগুরুর বিশ্বভারতীতে লগ্নি আসার সম্ভাবনা রয়েছে । বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি আরও বলেন, "প্রথমবার এই সম্মেলন হচ্ছে ৷ প্রথমবারেই সবার কাছ থেকে খুব ভালো সাড়া পেয়েছি । আপনারা জানেন বিশ্বভারতী ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ, এই তকমা ধরে রাখতে হবে ৷ কোনও কোম্পানি যদি এই দায়িত্ব নেয়, আমাদের সুবিধা ৷ এছাড়া, বিশ্বভারতীর হাসপাতাল থেকে শিল্প, নৃত্য, গীত, কলাকে কেউ যদি প্রোমোট করেন, তবে সকলের সুবিধা । এতে একাধিক উপকার হবে । পড়ুয়াদের অনেক সুবিধা হবে ৷ সবদিক মাথায় রেখে আমরা এই সম্মেলনের আয়োজন করেছি ৷"
2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো । এই হেরিটেজে প্রথমবার হচ্ছে 'বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলন'। বিশ্বভারতীর লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে 6 ও 7 নভেম্বর, দুই দিনের এই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছে প্রায় 75টি ছোট-বড় বহুজাতিক সংস্থা ।
নয়টি কোম্পানি এই সম্মেলনকে আর্থিক অনুদান দিয়ে সহযোগিতা করেছে ৷ তার মধ্যে ভারতীয় স্টেট ব্যাংক, কানাড়া ব্যাংক, এইচডিএফসি, অ্যাক্সিস ও বন্ধন ব্যাংক-সহ বেলজিয়ামের জিঙ্ক অ্যাসোসিয়েট (আইজেডএ), হুর্ল প্রভৃতি । এছাড়া, আন্তর্জাতিক স্তরের এই সম্মেলনকে আর্থিক অনুদান দিয়ে সহযোগিতা করেছে চিনের কনসুলেট । সম্মেলনে অংশ নিয়েছে রিলায়েন্স, টাটা, আইটিসি, আইবিএম-এর মতো বড় কোম্পানিগুলি ৷ এছাড়া, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত দুটি কোম্পানিও অংশ নিয়েছে ।
সম্মেলনের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, কেন্দ্রীয় উচ্চশিক্ষা দফতরের চেয়ারম্যান টিজি সীতারাম, কেন্দ্রীয় উচ্চশিক্ষা দফতরের সচিব বিনীত জোসি, বন্ধন ব্যাংকের কর্ণধার চন্দ্রশেখর ঘোষ ও কলকাতা স্থিত চিনের কনসাল জেনারেল স্কু উই ৷ বিশ্বভারতীর কলাভবন, শিল্পসদন, বিজ্ঞান বিভাগ-সহ একাধিক ভবন ও বিভাগের পড়ুয়ারা অংশ নিয়েছেন এই বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলনে । বিশ্বভারতীর অন্যতম সঙ্গীতভবনের পড়ুয়ারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করেন ।
প্রসঙ্গত, বিশ্বভারতীতে এই মুহূর্তে 10 হাজার 847 জন পড়ুয়া রয়েছেন । 665 জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও 147 জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন । আর 1 হাজার 810 জন অধিকারিক ও কর্মী রয়েছেন । দুই দিনের এই সম্মেলন থেকে বিশ্বভারতীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন শিল্প, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে কোম্পানিগুলি থেকে লগ্নি, আর্থিক অনুদান আসার সম্ভাবনা রয়েছে । পাশাপাশি, পড়ুয়াদের কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকছে ৷ পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করবেন কোম্পানিগুলির শীর্ষকর্তারা ৷