'হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে প্রথম বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলনে রিলায়েন্স-টাটা, অনুদান চিনের

বিশ্বভারতীতে প্রথম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলন (নিজস্ব চিত্র)
November 6, 2025

বোলপুর, 5 নভেম্বর: প্রথমবার 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে হচ্ছে আন্তর্জাতিক স্তরের 'বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলন'। রিলায়েন্স, টাটা, আইটিসি, আইবিএম-সহ প্রায় 75টি ছোট-বড় বহুজাতিক সংস্থা সম্মেলনে অংশ নিয়েছে । আর্থিক অনুদান দিয়ে সহযোগিতা করছে পাঁচটি ব্যাংক-সহ চিনের কনসুলেট ।

বৃহস্পতিবার বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলনের শুরুতে কলকাতা স্থিত চিনের কনসাল জেনারেল স্কু উই-কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ এদিন সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আগে তিনি বলেন, "এটা খুব ভালো উদ্যোগ । এত গুলো বড় বড় কোম্পানি এসেছে, ভবিষ্যতে পড়ুয়াদের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উপকার হবে । নতুন ট্যালেন্ট খুঁজে পাওয়া যাবে, কর্মসংস্থান হবে । গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী আমাদের কাছে গর্বের । তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি আমাদের লক্ষ্য ৷"

ETV BHARAT
বিশ্বভারতীতে প্রথম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলন (নিজস্ব চিত্র)

বুধবারই সাংবাদিক বৈঠক করে বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ জানান, এই সম্মেলনে পড়ুয়ারা উপকৃত হবেন, কর্মসংস্থান হবে । পাশাপাশি কবিগুরুর বিশ্বভারতীতে লগ্নি আসার সম্ভাবনা রয়েছে । বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি আরও বলেন, "প্রথমবার এই সম্মেলন হচ্ছে ৷ প্রথমবারেই সবার কাছ থেকে খুব ভালো সাড়া পেয়েছি । আপনারা জানেন বিশ্বভারতী ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ, এই তকমা ধরে রাখতে হবে ৷ কোনও কোম্পানি যদি এই দায়িত্ব নেয়, আমাদের সুবিধা ৷ এছাড়া, বিশ্বভারতীর হাসপাতাল থেকে শিল্প, নৃত্য, গীত, কলাকে কেউ যদি প্রোমোট করেন, তবে সকলের সুবিধা । এতে একাধিক উপকার হবে । পড়ুয়াদের অনেক সুবিধা হবে ৷ সবদিক মাথায় রেখে আমরা এই সম্মেলনের আয়োজন করেছি ৷"

ETV BHARAT
সাংবাদিক বৈঠকে বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ (নিজস্ব চিত্র)

2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো । এই হেরিটেজে প্রথমবার হচ্ছে 'বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলন'। বিশ্বভারতীর লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে 6 ও 7 নভেম্বর, দুই দিনের এই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছে প্রায় 75টি ছোট-বড় বহুজাতিক সংস্থা ।

ETV BHARAT
সম্মেলনের সূচনায় সুকান্ত মজুমদার (নিজস্ব চিত্র)

নয়টি কোম্পানি এই সম্মেলনকে আর্থিক অনুদান দিয়ে সহযোগিতা করেছে ৷ তার মধ্যে ভারতীয় স্টেট ব্যাংক, কানাড়া ব্যাংক, এইচডিএফসি, অ্যাক্সিস ও বন্ধন ব্যাংক-সহ বেলজিয়ামের জিঙ্ক অ্যাসোসিয়েট (আইজেডএ), হুর্ল প্রভৃতি । এছাড়া, আন্তর্জাতিক স্তরের এই সম্মেলনকে আর্থিক অনুদান দিয়ে সহযোগিতা করেছে চিনের কনসুলেট । সম্মেলনে অংশ নিয়েছে রিলায়েন্স, টাটা, আইটিসি, আইবিএম-এর মতো বড় কোম্পানিগুলি ৷ এছাড়া, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত দুটি কোম্পানিও অংশ নিয়েছে ।

ETV BHARAT
বিশ্বভারতীর লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে দু'দিনের সম্মেলন (নিজস্ব চিত্র)

সম্মেলনের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, কেন্দ্রীয় উচ্চশিক্ষা দফতরের চেয়ারম্যান টিজি সীতারাম, কেন্দ্রীয় উচ্চশিক্ষা দফতরের সচিব বিনীত জোসি, বন্ধন ব্যাংকের কর্ণধার চন্দ্রশেখর ঘোষ ও কলকাতা স্থিত চিনের কনসাল জেনারেল স্কু উই ৷ বিশ্বভারতীর কলাভবন, শিল্পসদন, বিজ্ঞান বিভাগ-সহ একাধিক ভবন ও বিভাগের পড়ুয়ারা অংশ নিয়েছেন এই বাণিজ্য-শিক্ষা সম্মেলনে । বিশ্বভারতীর অন্যতম সঙ্গীতভবনের পড়ুয়ারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করেন ।

ETV BHARAT
চিনের কনসাল জেনারেলকে সংবর্ধনা (নিজস্ব চিত্র)

প্রসঙ্গত, বিশ্বভারতীতে এই মুহূর্তে 10 হাজার 847 জন পড়ুয়া রয়েছেন । 665 জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও 147 জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন । আর 1 হাজার 810 জন অধিকারিক ও কর্মী রয়েছেন । দুই দিনের এই সম্মেলন থেকে বিশ্বভারতীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন শিল্প, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে কোম্পানিগুলি থেকে লগ্নি, আর্থিক অনুদান আসার সম্ভাবনা রয়েছে । পাশাপাশি, পড়ুয়াদের কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকছে ৷ পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করবেন কোম্পানিগুলির শীর্ষকর্তারা ৷

ETV BHARAT
আর্থিক অনুদান চিনের (নিজস্ব চিত্র)

