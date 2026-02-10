ETV Bharat / state

কলকাতা হাইকোর্টে চালু হচ্ছে শিশু দিবাসদন, কী কী সুবিধা থাকছে দেখে নিন

কারা নিতে পারবেন এই ক্রেশের সুবিধা, কেমন খরচ, এরকম একাধিক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে গাইডলাইনে। কলকাতা হাইকোর্টের ক্রেশের সুযোগ-সুবিধা, খরচ, নিয়ম জেনে নেওয়া যাক...

Calcutta High Court Creche
কলকাতা হাইকোর্টে চালু হচ্ছে শিশু দিবাসদন (ইটিভি ভারত)
Published : February 10, 2026 at 10:26 PM IST

কলকাতা 10 ফেব্রুয়ারি: কলকাতা হাইকোর্টে শীঘ্রই চালু হতে চলেছে শিশুদিবা সদন বা ক্রেশ (Creche)। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ মতো কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্টার জেনারেল একটি গাইডলাইন প্রকাশ করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের ওয়েবসাইটে। কারা কারা নিতে পারবেন এই ক্রেশের সুবিধা, কেমন খরচ, এরকম একাধিক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে গাইড লাইনে। দেখে নেওয়া যাক কারা কারা সুবিধা নিতে পারবেন...

ক্রেশের গাইডলাইন

গাইড লাইনে উল্লেখ করা হয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টের সমস্ত কর্মচারী, আইনজীবী, ক্লার্ক থেকে শুরু করে যারা মামলাকারি তারাও এই সুবিধা নিতে পারবেন। শিশুর বয়স হতে হবে ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত। তবে কোনও শিশুর যদি বিশেষ কোনও রোগ থাকে অথবা অ্যালার্জি থাকে, তার ক্ষেত্রে এই সুবিধা দেওয়া হবে না।

ক্রেশে শিশুদের রাখার খরচ কত ?

সকাল 10টা 30 মিনিট থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের সমস্ত কর্মদিবসেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে। কোনও ছুটির দিন মিলবে না এই সুবিধা। একই সঙ্গে আগে আসার ভিত্তিতে চারটি শিশুকে রাখা যাবে এখনে। প্রতিদিন রাখার জন্যে অ্যাডমিশন ফি দিতে হবে না। তবে একটি শিশুকে প্রতিদিনের রাখার জন্য খরচ 100 টাকা দিতে হবে । এক মাসের জন্য যদি কেউ তার শিশুকে রাখতে চান তার জন্য অ্যাডমিশন ফি দিতে হবে 1000 টাকা। সারা মাসের খরচ বাবদ দিতে হবে দেড় হাজার টাকা।

ক্রেশে কী কী সুবিধা থাকছে ?

ক্রেশে বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য সব সময় থাকবেন একজন চিকিৎসক, একজন নার্স, দুজন আয়া। এছাড়াও ছাকবেন ক্রেশ ইনচার্জ, অ্যাসিস্টেন্ট ইনচার্জ, দুজন নিরাপত্তা রক্ষী, যারা প্রত্যেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন। পাশাপাশি, ক্রেসের ভেতরে সব সময়ের জন্য থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি।

ক্রেশে কী কী নিয়ম মানতে হবে ?

শিশুর সঙ্গে দিতে হবে তার খাবার। পাশাপাশি দুধ, জলের বোতল, বিস্কিট, ফল, অতিরিক্ত শুকনো পোশাক, ডায়াপার যা কিছু একটি শিশুর জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই দিতে হবে শিশুর সঙ্গে। বাচ্চাদের স্তন্যদান করার জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা থাকবে। বাচ্চাদেরকে কোনও রকম গয়না পরিয়ে আনা চলবে না। আলাদা করে কোনও গাড়ির ব্যবস্থা ক্রেসের পক্ষ থেকে করা হবে না। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে বাচ্চাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য দিয়ে রাখতে হবে ফোন নম্বর।

গত 25 জানুয়ারি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ 30 দিনের মধ্যে এই ক্রেশ যাতে চালু করা যায় সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। 2019 সালে ক্রেশ চালু করার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল জনস্বার্থ মামলা৷ ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই 2021 সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ক্রেশ তৈরির বিষয়ে গাইডলাইন তৈরি করে দিয়েছিল হাইকোর্ট প্রশাসনকে। বর্তমানে ওই নির্দেশ এবং ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হতে চলেছে ৷

