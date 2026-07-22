জাতীয় পতাকা দিবসে সুন্দরবনে খুদেদের হাতে তৈরি ইতিহাস !

জাতীয় পতাকা দিবসে সুন্দরবনে খুদেদের হাতে তৈরি ইতিহাস !
15 অগস্টের আগেই যেন সুন্দরবনে পালিত হল আর এক 'স্বাধীনতা দিবস' ৷ রাস্তায় তেরঙা হাতে উদযাপন শতাধিক খুদের ৷
Published : July 22, 2026 at 7:30 PM IST
সুন্দরবন, 22 জুলাই: সাধারণত 15 অগস্ট বা 26 জানুয়ারি এলেই দেশের কোণে কোণে শোনা যায় জাতীয় পতাকার জয়গান, বাজে দেশাত্মবোধক সুর । কিন্তু এর বাইরেও যে ভারতীয় পতাকার ইতিহাসে লুকিয়ে রয়েছে আর এক চরম গৌরবের মুহূর্ত, তা আজ নতুন করে প্রত্যক্ষ করল সুন্দরবন ।
1947 সালের 22 জুলাই, এই দিনটিতেই ভারতীয় গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার অর্থাৎ বর্তমান তেরঙার নকশাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছিল । ক্যালেন্ডারের পাতার সেই বিস্মৃতপ্রায় অথচ ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণকেই বুধবার একেবারে স্বাধীনতা দিবসের মেজাজে উদযাপন করল উত্তর 24 পরগনা জেলার সুন্দরবনের স্যান্ডেলবিল পঞ্চায়েত এলাকার মিলন চক্র ক্লাব ।
দিনটা আর পাঁচটা সাধারণ দিনের মতো শুরু হলেও বেলা গড়াতেই মিলন চক্র ক্লাবের উদ্যোগে বদলে যায় গোটা এলাকা । সকাল হতেই জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সূচনা হয় তেরঙা দিবস উদযাপন । যেন ঠিক পালন করা হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস । আগে এই দিনটি সামান্য পরিসরে পালিত হলেও, এবার ক্লাবের মূল উদ্যোক্তা সমরেশ মণ্ডলের দূরদর্শী পরিচালনায় তা রূপ নেয় এক বিশাল গণ-উৎসবে ।
সবচেয়ে আকর্ষণীয় দৃশ্য তৈরি হয় যখন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের 100-র বেশি খুদে পড়ুয়া হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে সারিবদ্ধভাবে সুসজ্জিত র্যালিতে অংশ নেয় । পতাকার সবুজ-গেরুয়া-সাদার টানে আর শিশুদের উদাত্ত 'বন্দেমাতরম' ও 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগানে গমগম করে ওঠে নদীর পাড় । স্বাধীনতা দিবসের মতোই চারপাশের সাধারণ মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে এই অভূতপূর্ব মুহূর্তটির সাক্ষী থাকেন এবং উদ্যোক্তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সাধুবাদ জানান ।
অনুষ্ঠানের মাঝে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মিলন চক্র ক্লাবের সদস্য নিমাই বর্মন আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, "22 জুলাইয়ের এই পবিত্র দিনে ছাত্রছাত্রীদের এত বড় অংশগ্রহণ এবং ক্লাবের এই সুসংগঠিত আয়োজন আমাদের মনকে গভীরভাবে ছুঁয়ে গিয়েছে ।" ক্লাবের আরেক সদস্য দেবজ্যোতি মণ্ডল বলেন, "আজকের এই দিনে তেরঙার নকশা গৃহীত হওয়ার ঘটনাটি ইতিহাস । সেই ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে সমরেশ মণ্ডলের নেতৃত্বে আমরা এই মহৎ প্রয়াস হাতে নিয়েছি ।"
একই সুর ধরা পড়ে ক্লাবের সদস্য পবিত্র মণ্ডলের কণ্ঠেও । তিনি বলেন, "ছোট শিশুদের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাদের মনে দেশাত্মবোধের বীজ বুনে দেওয়াটাই আমাদের আসল সাফল্য । সমরেশবাবুর উদ্যোগে এবার এই অনুষ্ঠান অন্য মাত্রা পেয়েছে ।"
সবশেষে আয়োজনের মূল কর্ণধার সমরেশ মণ্ডল বলেন, "স্যান্ডেলবিল পঞ্চায়েতে আগে কখনও 22 জুলাইকে এমন স্বাধীনতা দিবসের আঙ্গিকে উদযাপন করা হয়নি । আমরা চাই, কেবল এখানে থমকে না-থেকে ভারতের প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি স্কুলে ও ক্লাবে যেন 22 জুলাই দিনটি একটি জাতীয় উৎসবের মর্যাদা পায় এবং জাতীয় পতাকার প্রতি আনুগত্য ও সঠিক সম্মান জাগ্রত থাকে ।"
মূলত নতুন প্রজন্মের বুকের ভেতরে দেশপ্রেমের স্পন্দন ছড়িয়ে দিতেই মিলন চক্র ক্লাবের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ । সাধারণ দিনের ভিড়েও এভাবে ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরে স্বাধীনতা দিবসের উদ্দীপনা ফুটিয়ে তোলার এই উদ্যোগ এখন গোটা এলাকা জুড়ে চর্চার বিষয় । আগামিদিনে আরও বিশাল পরিসরে দেশাত্মবোধের এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে শেষ হয় আজকের এই ঐতিহাসিক উদযাপন ।