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'তালপাতার এক সেপাই ছিল, বলছি শোনো গল্প...' বড়িশা সর্বজনীনে ফিরছে ছোটবেলার নস্টালজিয়া

Pandal theme Talpatar Sepai: সোশাল মিডিয়া ও AI-এর যুগে পুরনো দিনের শিল্প-স্মৃতিকে নিয়ে অন্যরকম বার্তা দিতে চাইছে বড়িশা সর্বজনীন । নবনীতা দত্তগুপ্তর বিশেষ প্রতিবেদন ।

Barisha Sarbojanin durga puja theme
সাবর্ণপাড়া বড়িশা সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির পুজো (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2026 at 6:18 PM IST

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কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: 'তালপাতার এক সেপাই ছিল, বলছি শোনো গল্প, হাত-পা ছিল পাতার কাঠি, ওজন ছিল অল্প...' ছোটবেলার সেই ছড়া মনে আছে? মনে না থাকলেও এবারের দুর্গাপুজোয় মনে পড়বেই । কারণ, তালপাতার সেপাইকে ঘিরেই এবার সেজে উঠছে সাবর্ণপাড়ার বড়িশা সর্বজনীন । কী থাকছে মণ্ডপে ? ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ।

সাবর্ণপাড়া বড়িশা সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির এবারের থিম '80-তে আসিও 8-এর তরে' । এ বছর 78-এ পা দিতে চলেছে এই পুজো । প্রতি বছরই বিষয় বৈচিত্র ও অভিনবত্বে নজর কাড়ে তাদের মণ্ডপ । তবে এবারের ভাবনায় রয়েছে ইতিহাস, শিল্প এবং ছোটবেলার নস্টালজিয়ার এক অনন্য মেলবন্ধন । থিমের খোঁজ নিতে মণ্ডপে পা রাখলেই চোখে পড়বে সিপাহী বিদ্রোহের নানা অধ্যায় । 1857 সালের সেই বিদ্রোহ, যা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত, তার ইতিহাসই মণ্ডপজুড়ে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে । আর সেই ইতিহাসের সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে ছোটবেলার পরিচিত তালপাতার সেপাইকে

'তালপাতার এক সেপাই ছিল, বলছি শোনো গল্প...' বড়িশা সর্বজনীনে ফিরছে ছোটবেলার নস্টালজিয়া (ইটিভি ভারত)

1857 সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই খেলনা শুধু শিশুদের বিনোদনের সামগ্রী ছিল না । তৎকালীন সময়ে সাহিত্যিক, কবি ও সাধারণ মানুষের কাছে এটি হয়ে উঠেছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গের এক প্রতীক । সেই হারিয়ে যেতে বসা শিল্পকেই এবার পুজোর মণ্ডপে ফিরিয়ে আনছেন বড়িশা সর্বজনীনের শিল্পী বাপাই সেন । সোশাল মিডিয়া ও AI-এর ট্রেন্ডে যখন বর্তমান প্রজন্ম ব্যস্ত, তখন পুরনো দিনের শিল্প ও স্মৃতিকে সামনে এনে অন্যরকম বার্তা দিতে চাইছে বড়িশা সর্বজনীন ।

Barisha Sarbojanin durga puja theme
শিল্পী বাপাই সেনের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে মণ্ডপ তৈরির কাজ (ইটিভি ভারত)

শিল্পী বাপাই সেনের তত্ত্বাবধানে মণ্ডপ তৈরির কাজ প্রায় শেষের পথে । প্রতিমা হবে সাবেকি । বাপাই সেন বলেন, "শিল্পীদের কাছে পুজো তিনটে দারুণ সুযোগ নিয়ে আসে । এক, মানুষকে আমরা এই সময়ে অনেক নতুন নতুন বার্তা দিতে পারি । দুই, নতুন শিল্প সৃষ্টি করতে পারি । তিন, যে শিল্পটা বাংলা থেকে প্রায় অনেক দূরে চলে গিয়েছে, তা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারি । এ বছর এই তিন নম্বরটাই আমি ভেবে নিয়েছি ।"

Barisha Sarbojanin durga puja theme
থিমের মাধ্যমে অন্যরকম বার্তা দিতে চাইছে বড়িশা সর্বজনীন (ইটিভি ভারত)

তালপাতার সেপাইয়ের ইতিহাস বলতে গিয়ে শিল্পী জানান, সারা বাংলায় বর্তমানে মাত্র দু'টি জায়গায় এই শিল্পের কাজ টিকে রয়েছে । তাঁর কথায়, 1857 সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিপাহীদের রোগা চেহারা নিয়ে ব্যঙ্গ করতে মদনমোহন দত্তের বাবা ব্রজমোহন দত্ত প্রথম তালপাতার সেপাই তৈরি করেছিলেন । এরপর ধীরে ধীরে এই খেলনাকে ঘিরে একটি শিল্পধারা তৈরি হয় । সময়ের সঙ্গে সেই শিল্পই আজ বিলুপ্তির পথে ।

Barisha Sarbojanin durga puja theme
সিপাহী বিদ্রোহের নানা অধ্যায় মণ্ডপে জায়গা পেয়েছে (ইটিভি ভারত)

বাপাই সেনের বক্তব্য, "তখনকার দিনে এই শিল্পটা এত প্রচার পেয়ে থাকলে এখন কেন আমরা ভুলে যাচ্ছি? এই প্রজন্ম এই শিল্পটাকে চেনে না বললেই চলে । আমি এই প্রজন্মের কাছে এই শিল্পটাকে পৌঁছে দিতে চাই এবং জানাতে চাই, আমাদের ছোটবেলায় আমরা এই পাঁচ পয়সার খেলনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম । এই নিয়েই আমাদের থিম 'আশিতে আসিও 8-এর তরে'।"

Barisha Sarbojanin durga puja theme
তালপাতার সেপাইকে ঘিরে সেজে উঠছে মণ্ডপ (ইটিভি ভারত)

মণ্ডপসজ্জায় থাকছে রং, তুলি, মেশিন, প্লাইবোর্ড এবং প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার । মেশিনের সাহায্যে মণ্ডপের বিভিন্ন আঁকা ও দৃশ্যকে নড়াচড়া করানো হবে বলেও জানিয়েছেন শিল্পী । ফলে ইতিহাসের নানা মুহূর্ত যেন জীবন্ত হয়ে উঠবে মণ্ডপে । জানা গিয়েছে, শুধু দেখার জন্য নয়, পুজোর কটা দিন দর্শনার্থীদের হাতেও তুলে দেওয়া হবে তালপাতার সেপাই । মণ্ডপ চত্বরে এই শিল্প নিয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজনও হতে পারে ।

Barisha Sarbojanin durga puja theme
78-এ পা দিতে চলেছে এই পুজো (ইটিভি ভারত)

অর্থাৎ, আট থেকে আশি-সব বয়সের মানুষকে পুরনো সেই খেলনার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এবারের বড়িশা সর্বজনীনের লক্ষ্য । হারিয়ে যেতে বসা এক শিল্পকে ফিরিয়ে আনার এই উদ্যোগে তাই পুজোর মণ্ডপ হয়ে উঠছে একইসঙ্গে ইতিহাসের পাঠশালা এবং শৈশবের স্মৃতির ঠিকানা । সাবর্ণপাড়া বড়িশা সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির এবারের প্রতিমা শিল্পী তপন মাজি ৷ আলো করছেন জয়ন্ত দাস ৷ সহযোগিতায় রয়েছেন ঋত্বিক ও বিপ্লব ৷ আবহ সঙ্গীতের দায়িত্বে রাজা ভট্টাচার্য ৷

Barisha Sarbojanin durga puja theme
এবারের থিম '80-তে আসিও 8-এর তরে' (ইটিভি ভারত)

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