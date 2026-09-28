'তালপাতার এক সেপাই ছিল, বলছি শোনো গল্প...' বড়িশা সর্বজনীনে ফিরছে ছোটবেলার নস্টালজিয়া

'তালপাতার এক সেপাই ছিল, বলছি শোনো গল্প...' বড়িশা সর্বজনীনে ফিরছে ছোটবেলার নস্টালজিয়া
Pandal theme Talpatar Sepai: সোশাল মিডিয়া ও AI-এর যুগে পুরনো দিনের শিল্প-স্মৃতিকে নিয়ে অন্যরকম বার্তা দিতে চাইছে বড়িশা সর্বজনীন । নবনীতা দত্তগুপ্তর বিশেষ প্রতিবেদন ।
Published : September 28, 2026 at 6:18 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: 'তালপাতার এক সেপাই ছিল, বলছি শোনো গল্প, হাত-পা ছিল পাতার কাঠি, ওজন ছিল অল্প...' ছোটবেলার সেই ছড়া মনে আছে? মনে না থাকলেও এবারের দুর্গাপুজোয় মনে পড়বেই । কারণ, তালপাতার সেপাইকে ঘিরেই এবার সেজে উঠছে সাবর্ণপাড়ার বড়িশা সর্বজনীন । কী থাকছে মণ্ডপে ? ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ।
সাবর্ণপাড়া বড়িশা সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির এবারের থিম '80-তে আসিও 8-এর তরে' । এ বছর 78-এ পা দিতে চলেছে এই পুজো । প্রতি বছরই বিষয় বৈচিত্র ও অভিনবত্বে নজর কাড়ে তাদের মণ্ডপ । তবে এবারের ভাবনায় রয়েছে ইতিহাস, শিল্প এবং ছোটবেলার নস্টালজিয়ার এক অনন্য মেলবন্ধন । থিমের খোঁজ নিতে মণ্ডপে পা রাখলেই চোখে পড়বে সিপাহী বিদ্রোহের নানা অধ্যায় । 1857 সালের সেই বিদ্রোহ, যা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত, তার ইতিহাসই মণ্ডপজুড়ে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে । আর সেই ইতিহাসের সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে ছোটবেলার পরিচিত তালপাতার সেপাইকে ।
1857 সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই খেলনা শুধু শিশুদের বিনোদনের সামগ্রী ছিল না । তৎকালীন সময়ে সাহিত্যিক, কবি ও সাধারণ মানুষের কাছে এটি হয়ে উঠেছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গের এক প্রতীক । সেই হারিয়ে যেতে বসা শিল্পকেই এবার পুজোর মণ্ডপে ফিরিয়ে আনছেন বড়িশা সর্বজনীনের শিল্পী বাপাই সেন । সোশাল মিডিয়া ও AI-এর ট্রেন্ডে যখন বর্তমান প্রজন্ম ব্যস্ত, তখন পুরনো দিনের শিল্প ও স্মৃতিকে সামনে এনে অন্যরকম বার্তা দিতে চাইছে বড়িশা সর্বজনীন ।
শিল্পী বাপাই সেনের তত্ত্বাবধানে মণ্ডপ তৈরির কাজ প্রায় শেষের পথে । প্রতিমা হবে সাবেকি । বাপাই সেন বলেন, "শিল্পীদের কাছে পুজো তিনটে দারুণ সুযোগ নিয়ে আসে । এক, মানুষকে আমরা এই সময়ে অনেক নতুন নতুন বার্তা দিতে পারি । দুই, নতুন শিল্প সৃষ্টি করতে পারি । তিন, যে শিল্পটা বাংলা থেকে প্রায় অনেক দূরে চলে গিয়েছে, তা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারি । এ বছর এই তিন নম্বরটাই আমি ভেবে নিয়েছি ।"
তালপাতার সেপাইয়ের ইতিহাস বলতে গিয়ে শিল্পী জানান, সারা বাংলায় বর্তমানে মাত্র দু'টি জায়গায় এই শিল্পের কাজ টিকে রয়েছে । তাঁর কথায়, 1857 সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিপাহীদের রোগা চেহারা নিয়ে ব্যঙ্গ করতে মদনমোহন দত্তের বাবা ব্রজমোহন দত্ত প্রথম তালপাতার সেপাই তৈরি করেছিলেন । এরপর ধীরে ধীরে এই খেলনাকে ঘিরে একটি শিল্পধারা তৈরি হয় । সময়ের সঙ্গে সেই শিল্পই আজ বিলুপ্তির পথে ।
বাপাই সেনের বক্তব্য, "তখনকার দিনে এই শিল্পটা এত প্রচার পেয়ে থাকলে এখন কেন আমরা ভুলে যাচ্ছি? এই প্রজন্ম এই শিল্পটাকে চেনে না বললেই চলে । আমি এই প্রজন্মের কাছে এই শিল্পটাকে পৌঁছে দিতে চাই এবং জানাতে চাই, আমাদের ছোটবেলায় আমরা এই পাঁচ পয়সার খেলনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম । এই নিয়েই আমাদের থিম 'আশিতে আসিও 8-এর তরে'।"
মণ্ডপসজ্জায় থাকছে রং, তুলি, মেশিন, প্লাইবোর্ড এবং প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার । মেশিনের সাহায্যে মণ্ডপের বিভিন্ন আঁকা ও দৃশ্যকে নড়াচড়া করানো হবে বলেও জানিয়েছেন শিল্পী । ফলে ইতিহাসের নানা মুহূর্ত যেন জীবন্ত হয়ে উঠবে মণ্ডপে । জানা গিয়েছে, শুধু দেখার জন্য নয়, পুজোর কটা দিন দর্শনার্থীদের হাতেও তুলে দেওয়া হবে তালপাতার সেপাই । মণ্ডপ চত্বরে এই শিল্প নিয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজনও হতে পারে ।
অর্থাৎ, আট থেকে আশি-সব বয়সের মানুষকে পুরনো সেই খেলনার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এবারের বড়িশা সর্বজনীনের লক্ষ্য । হারিয়ে যেতে বসা এক শিল্পকে ফিরিয়ে আনার এই উদ্যোগে তাই পুজোর মণ্ডপ হয়ে উঠছে একইসঙ্গে ইতিহাসের পাঠশালা এবং শৈশবের স্মৃতির ঠিকানা । সাবর্ণপাড়া বড়িশা সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির এবারের প্রতিমা শিল্পী তপন মাজি ৷ আলো করছেন জয়ন্ত দাস ৷ সহযোগিতায় রয়েছেন ঋত্বিক ও বিপ্লব ৷ আবহ সঙ্গীতের দায়িত্বে রাজা ভট্টাচার্য ৷