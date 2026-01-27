ETV Bharat / state

শাসনে পর্দা ফাঁস ! 6 মাসের শিশুকে বিক্রির দায়ে ধৃত বাবা-মা

কোলের শিশুকে 50 হাজার টাকায় বিক্রির অভিযোগ ! নেপথ্যে কী পাচার চক্র ? তিন জনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ পুলিশের ৷

Child trafficking racket busted
child-trafficking-racket-busted-at-shasan-in-north-24-parganas-3-arrested (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 27, 2026 at 8:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শাসন (উত্তর 24 পরগনা), 27 জানুয়ারি: ছ'মাসের শিশুকন‍্যাকে বিক্রির পর্দা ফাঁস করল পুলিশ ৷ টাকার বিনিময়ে নিজের কন‍্যা সন্তানকে বিক্রির অভিযোগে মঙ্গলবার গ্রেফতার করা হল দম্পতি-সহ আরও এক মহিলাকে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুকন‍্যাকে বিক্রির মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছিল সোনালি নামে ওই মহিলা।

ঘটনাটি ছ'মাস আগে ঘটলেও শিশু কল্যাণ দফতরের অভিযোগের ভিত্তিতে তা প্রকাশ্যে আসে মঙ্গলবার । নড়েচড়ে বসে শাসন থানার পুলিশ ৷ অভিযুক্তদের একে একে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার দুপুরে ধৃত তিন জনকেই বারাসত জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ ।

বারাসত পুলিশ জেলার সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া বলেন, " পরিবারের সদস্যরাই শিশুটিকে বিক্রি করেছেন । ধৃত দম্পতির আর্থিক অবস্থা ভালো নয় ৷ শিশুটিকে কোথায় এবং কার কাছে বিক্রি করা হয়েছে, সেটা জানতে পেরেছি । উদ্ধারের জন্য পুলিশের একটি টিম পাঠানো হচ্ছে । শিশু বিক্রির পিছনে অর্থনৈতিক নাকি অন্য কোনও কারণ আছে, তা তদন্ত করা হচ্ছে । এই চক্রের সঙ্গে অন্য কেউ যুক্ত আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

Child trafficking racket busted
শাসনে শিশু বিক্রির অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, ওই দম্পতি বারাসত 2 নম্বর ব্লকের দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। দম্পতির পাঁচ বছরের আরও এক পুত্র সন্তান রয়েছে । ছ'মাস আগে এক কন‍্যা সন্তান হয় এই দম্পতির ৷ দুই সন্তানকে ভরণপোষণ করার সামর্থ্য পরিবাররে ছিল না বলে অনুমান তদন্তকারীদের । এমন সময় বামনগাছির বাসিন্দা সোনালির সঙ্গে পরিচয় হয় এই দম্পতির । অভিযোগ, তিনিই শিশুটিকে বিক্রি করার পরামর্শ দেয় । সেই মতো কন‍্যা সন্তানের বয়স যখন ছ'মাস তখন তাকে ভিন রাজ‍্যে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এতদিন চাপা ছিল বিষয়টি। দু'দিন আগে স্থানীয় সূত্র মারফত ঘটনাটি জানতে পারেন বারাসতের 2 নম্বর ব্লকের চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার রাজশঙ্কর পাণ্ডে ।

তিনি বলেন, "স্থানীয় সূত্র মারফত শিশু বিক্রির বিষয়টি আমি জানতে পারি। শিশু বিক্রির সঙ্গে একটি চক্র যুক্ত রয়েছে। শাসন থানায় অভিযোগও জানানো হয়েছে । পুলিশ ওই চক্রের খোঁজ করছে । ইতিমধ্যেই শিশুর বাবা, মা-সহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । শিশুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে ।"

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নেমে পুলিশ দম্পতি-সহ ওই মহিলাকে বাড়ি থেকে পাকড়াও করে । প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়, ছ'মাসের ওই শিশু কন‍্যাকে অন‍্যত্র বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে । যদিও, পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের দাবি, এর সঙ্গে আন্তরাজ্য শিশুপাচার চক্রের যোগ থাকতে পারে । সেই কারণে ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করে পাচার চক্রের হদিশ পাওয়ার পাশাপাশি বিক্রি হয়ে যাওয়া শিশুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে শাসন থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে সূত্রে জানা গিয়েছে, বিক্রির সময় শিশুটির বয়স ছ'মাস হলেও বর্তমানে তাঁর বয়স 1 বছর ৷ তদন্তে দম্পতি পুলিশকে জানিয়েছে, তারা কন‍্যা সন্তানকে 50 হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে । তবে, তদন্তকারীদের সন্দেহ, অনেক বেশি টাকায় ওই শিশুটিকে বিক্রি করা হয়েছে । পুলিশের তদন্তে আরও জানা গিয়েছে সোনালির মধ্যস্থতায় শিশুটিকে দক্ষিণ ভারতের কোনও এক রাজ্যে বিক্রি করা হয়েছে । সেই সম্পর্কে আরও বেশ কিছু তথ্যও উঠে এসেছে তদন্তকারীদের হাতে ৷

TAGGED:

INFANT SELLING FOR 50 THOUSAND
শাসনে শিশু বিক্রির অভিযোগ
CHILD TRAFFICKING RACKET BUSTED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.