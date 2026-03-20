সোয়াইন ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়ে শিশুর মৃত্যু ! আতঙ্ক মালদায়

সোয়াইন ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়ে শিশুর মৃত্যু ! আতঙ্ক মালদায়
সংক্রমণের উৎস জানতে চলছে পর্যবেক্ষণ ৷ সোয়াইন ফ্লু-র মোকাবিলায় প্রস্তুত মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, আশ্বাস স্বাস্থ্য দফতরের ৷
Published : March 20, 2026 at 8:12 PM IST
মালদা, 20 মার্চ: নির্বাচনী উত্তাপের মধ্যেই আশঙ্কার মেঘ মালদা জেলায় ৷ সোয়াইন ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়ে জেলায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ ওই শিশুর রক্তে সোয়াইন ফ্লু’র ভাইরাসের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর ৷ তবে, এ নিয়ে আতঙ্কের কিছু নেই বলেও সংশ্লিষ্ট দফতরের তরফে আশ্বস্ত করা হয়েছে ৷
মৃত ওই শিশুটির নাম আনিশা পারভিন ৷ বয়স চার বছর ৷ হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের ইসলামপুর গ্রামে বাড়ি তার ৷ বাবা শেখ রিঙ্কু পেশায় শ্রমিক ৷ তিনি বলেন, "দিন দশেক আগে মেয়ে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের ভাদো গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধাই চণ্ডীপুর গ্রামে ওর দাদুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল ৷ সেখানে ওর খুব জ্বর হয় ৷ সঙ্গে ছিল শ্বাসকষ্ট ও খিঁচুনি ৷ দিন সাতেক আগে মেয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ৷ ওকে তড়িঘড়ি স্থানীয় রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাই ৷ সেখান থেকে মেয়েকে প্রথমে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে পাঠায় ৷ সেখান থেকে মালদা মেডিক্যালে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ৷ মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বুধবার মেয়ে মারা গিয়েছে ৷ চিকিৎসকরা আমাদের একটু সাবধানে থাকতে বলেছেন ৷ কারও জ্বর কিংবা শ্বাসকষ্ট হলে সঙ্গে-সঙ্গে মেডিক্যালে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ৷ এর বেশি আমাদের কিছু জানা নেই ৷"
মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে খবর, আনিশাকে গত 14 মার্চ চাঁচল থেকে মালদায় রেফার করা হয়েছিল ৷ ভর্তি নেওয়ার পর প্রথমে তাকে মেডিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হয় ৷ প্রবল জ্বরের সঙ্গে তার খিঁচুনি ও শ্বাসকষ্ট ছিল ৷ তাই পিআইসিইউ-এ রেখে চারদিন চিকিৎসা করা হয় তার ৷ কিন্তু, তাকে বাঁচানো যায়নি ৷ মালদা মেডিক্যালের তরফে আশ্বস্ত করা হয়েছে, সোয়াইন ফ্লু’র চিকিৎসার সমস্ত পরিকাঠামো তৈরি রয়েছে ৷ ওসেলটাভিমির গ্রুপের ওষুধও যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রয়েছে ৷ এ নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই ৷
এ নিয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার প্রসেনজিৎ বর কিছু বলতে না-চাইলেও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি বলেন, "বাচ্চাটির রক্তে H1N1 ভাইরাসের অস্তিত্ব মিলেছে ৷ তবে, সেই কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশিকা অনুযায়ী আমাদের ফিল্ড সার্ভিল্যান্স চলছে ৷ সোয়াইন ফ্লু নিয়ে সচেতনতা প্রচারও চালানো হচ্ছে ৷ তবে এই রোগ নিয়ে আতঙ্কের কিছু নেই ৷ সময় মতো সঠিক চিকিৎসায় রোগী পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায় ৷"
সোয়াইন ফ্লু’র ভাইরাস মূলত শূকরের দেহে পাওয়া যায় ৷ সেখান থেকে মানবদেহে এই রোগ সংক্রামিত হয় ৷ সাধারণ ফ্লু’র মতোই আক্রান্তের হাঁচি, কাশি থেকে এই রোগ ছড়াতে পারে ৷ তবে, আনিশা যে মালদা জেলাতেই ওই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তা হলফ করে বলা যায় না ৷ কারণ, 2012 সালেও এই জেলায় সোয়াইন ফ্লু’র প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল ৷ সেবার পরিযায়ী শ্রমিকদের মাধ্যমে এই রোগ জেলায় ছড়িয়েছিল বলে জানিয়েছিল স্বাস্থ্য দফতর ৷ বিশেষ করে যাঁরা রাজস্থান ও গুজরাতে কাজে গিয়েছিলেন, তাঁরা কর্মস্থলে আক্রান্ত হয়ে জেলায় ফিরেছিলেন ৷ আনিশার ক্ষেত্রেও তেমন কোনও ঘটনা ঘটেছে কি না, সেটাই জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্তারা ৷