কলকাতায় নির্মীয়মাণ বহুতলের লিফটের গর্তে পড়ে মৃত্যু শিশুর

কলকাতায় নির্মীয়মাণ বহুতলের লিফটের গর্তে পড়ে মৃত্যু শিশুর
মায়ের সঙ্গে শুকনো কাপড় তুলতে ছাদে উঠেছিল শিশুটি ৷ আর তারপরেই তিন বছরের শিশুর প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে ৷
Published : January 22, 2026 at 12:20 PM IST
কলকাতা, 22 জানুয়ারি: নির্মীয়মাণ বহুতলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷ ছাদ থেকে লিফটের ডাক্টে পড়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছে তিন বছরের এক শিশুর ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকেল সাড়ে 4টের দিকে কলকাতার এন্টালি এলাকার কনভেন্ট লেনে ৷ মৃত শিশুর নাম প্রীতম রাজবংশী ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলের দিকে প্রীতমের মা কাজল কুমারী শুকনো কাপড় তুলতে গিয়েছিলেন । ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ওই নির্মীয়মাণ ভবনের ছাদে উঠেছিলেন তিনি । শুকনো কাপড় তোলা হয়ে গেলে তিনি ছেলেকে নীচে নামতে বলেন এবং নিজেও নীচে নেমে আসেন । কিন্তু নীচে এসে ছেলেকে আর দেখতে পান না তিনি ।
এরপরেই ওই শিশুর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা পরিবারের লোকজন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের জানান প্রতীমের মা ৷ তারপরেই প্রতীমের বাবা রাজকুমার রাজবংশী স্থানীয় এন্টালি থানায় গিয়ে একটি মিসিং জেনারেল ডায়েরি (জিডি) করান । পুলিশ তৎক্ষণাৎ শিশুটির খোঁজে ঘটনাস্থল এবং আশেপাশের এলাকায় তল্লাশি শুরু করে ।
অবশেষে মেঝের লিফট ডাক্টের ভিতরে অজ্ঞান অবস্থায় শিশুটিকে খুঁজে পান পুলিশ কর্মীরা । তাকে তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের গাড়িতে করে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ । সেখানে চিকিৎসকরা তিন বছরের প্রীতমকে মৃত ঘোষণা করেন । শিশুটির মাথায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, যা উচ্চতা থেকে পড়ার কারণে হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে ।
এন্টালি থানার কর্মীরা জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপের সূত্রও পাওয়া যায়নি । তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার জন্য শিশুটির ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হচ্ছে । পুলিশের অনুমান, ছাদের কাছে লিফটের জন্য জায়গা ছিল । কিন্তু সেখানে এখনও লিফট বসেনি । ফলে জায়গাটা ফাকাই ছিল । সেখান থেকেই সম্ভবত গলে একেবারে নীচে পড়ে গিয়েছিল শিশুটি ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং অর্ধ-নির্মিত ভবনগুলোর নিরাপত্তা বিষয়ে স্থানীয়দের সতর্ক করা হবে ।
এদিকে প্রীতমের মৃত্যুতে তাঁর পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, নির্মীয়মাণ ভবনগুলোতে শিশুদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত ছিল । পুলিশ তদন্ত অব্যাহত রেখেছে এবং আরও তথ্য সংগ্রহ করছে । কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "তদন্ত চলছে ৷"
ইতিমধ্যেই স্থানীয় এন্টালি থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে । তবে প্রশ্ন উঠছে যে, কেন ওই বহুতলের লিফটের জায়গাটি খোলা ছিল? কে দায়িত্বে ছিল তাঁর খোজ চালানো হচ্ছে পুলিশের তরফে ।