চিকনের কাজে GI স্বীকৃতি পাওয়ার পথে হুগলির গ্রাম ! বাবনানের সূচিশিল্পই শিখেছে লখনউ
GI tag for Babnan Chikan: 2008 সালেই লখনউ চিকন পেয়েছে GI ট্যাগ । বাবনান চিকনের বাজার থাকলেও এতদিন মেলেনি GI । পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 27, 2026 at 3:19 PM IST
বাবনান (হুগলি), 26 নভেম্বর: সাদা বা রঙিন কাপড়ে সূক্ষ্ম হাতের নকশায় টানা সুতোর চোখটানা কাজ ৷ চিকনকারি বা সংক্ষেপে চিকনের কাজ হিসেবেই পরিচিত এই শিল্প ৷ মহিলা হোক বা পুরুষ, এই কাজের নকশাদার পোশাকের কদর সবার কাছেই ৷ কিন্তু চিকন বলতেই সবাই বোঝেন লখনউ চিকন ৷ অনেকেই হয়তো জানেন না, আমাদের রাজ্যের হুগলির বাবনান গ্রামে চিকনের কাজের সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা ৷
তার চেয়েও বড় কথা, সুদূর লখনউয়ে চিকনের এই কাজ পৌঁছেছে বাবনানের সুবাদেই ৷ অথচ 2008 সালেই লখনউ চিকন পেয়ে গিয়েছে জিওগ্রাফিকাল আইডেন্টিকেশন (GI) ট্যাগ । হুগলির বাবনানের চিকনের ইতিহাস-প্রসিদ্ধি ও বাজার থাকলেও তা পিছিয়ে রয়েছে লখনউ চিকনের চেয়ে । স্বীকৃতি থেকেও তাই বাদ পড়েছিল বাবনান চিকন । এবার সেই GI ট্যাগ পেতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সর্ব স্তরে ৷
এই গ্রাম ছাড়াও হুগলি, হাওড়া ও বর্ধমানে এই চিকনের কাজের সঙ্গে বহু মানুষ যুক্ত । এখান থেকে গোটা দেশ-সহ বিদেশেও রফতানি হয় এই কাজ । চিকনের তিনটি সূচি-কাজের (কাটওয়ার্ক,ঝাঁঝ ও শ্যাডো ওয়ার্ক স্টিচ) উপর GI (জিওগ্রাফিকাল আইডেন্টিকেশন) ট্যাগ-এর আবেদন করা হয়েছে । দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব জুরিডিক্যাল সায়েন্সেস (WBNUJS)-এর তত্ত্বাবধানে আবেদন করা হয়েছে । বাবনানের চিকনের GI পাওয়ার ব্যাপারে কাজ করছে চুঁচুড়ার একটি সংস্থা ।
ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের জিওগ্রাফিকাল আইডেন্টিকেশন-এর ওয়েবসাইটে প্রাথমিক রিপোর্ট পাবলিশ করা হয়েছে । ফাইনাল রিপোর্ট পাবলিশ হলেই GI তকমা পাবে বাবনান চিকন । অপেক্ষায় শিল্পী ও ব্যবসায়ী মহল ৷
বাবনানের চিকন ও লখনউয়ের চিকনের কাজের সাদৃশ্য থাকলেও কিছু কাজের পার্থক্যও রয়েছে । সেইসঙ্গে কোনও শিল্প এক জায়গায় উৎপত্তি হলেও ঐতিহাসিক ও বাণিজ্যিক কারণে অন্য জায়গায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, এমন উদাহরণ রয়েছে । লখনউয়ের পাশাপাশি তাই GI পাওয়ার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক দিক থেকে বাবনান চিকনের গুরুত্ব রয়েছে ।
বাবনান চিকনের ইতিহাস
বাবনান গ্রামের অধিকাংশ বাড়িতেই চিকনের কাজ হয় । ইতিহাস জানতে হলে পিছিয়ে যেতে হবে কয়েক শতক ৷ বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানের স্ত্রী ছিলেন মেহেরুন্নিসা । তিনিই পরবর্তীকালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান নামে খ্যাত হন । তিনিই এই সূচিশিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ।
বর্ধমান থেকে দিল্লি চলে যাওয়ার পর রাজদরবারে আরও জনপ্রিয়তা বাড়ে এই সূচি শিল্পের । যা পরবর্তীকালে লখনউ চিকন নামে খ্যাতি পায় । মেহেরুন্নিসা বর্ধমানে থাকাকালীন ধনিয়াখালির বাবনানের সূচি শিল্প তাঁর নজরে আসা খুবই স্বাভাবিক । ধনিয়াখালি অঞ্চলেই ছিল শের আফগানের খাজনা আদায়ের জায়গা । সেই কারণে বাবনানের চিকনের হস্তশিল্প গুরুত্ব থেকেই যায় ।
এছাড়াও শোনা যায়, ধনিয়াখালিতে তুলো চাষ হত । ফলে এখানে আগাগোড়াই কাপড়ের জোগানও ছিল । বাংলা সাহিত্যে চিকন শব্দ পাওয়া যায় মহাভারতে । বৈষ্ণব পদাবলীতেও এর উল্লেখ রয়েছে। বাংলা ভাষায় সাহিত্যে চিকন শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'চিক্কণ 'থেকে । যদিও ফারসি শব্দ চিকিন থেকেও চিকন শব্দ এসেছে বলে দাবি করা হয় । চিকন বসনের উল্লেখ রয়েছে বাংলা সাহিত্যে । সরু, সূক্ষ্মও মিহি সুতোর কাজ বলা হয়েছে ।
বাবনান মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম । স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে ব্রিটিশ আমলের এই গ্রাম থেকেই বিদেশে রফতানি হত এই চিকন বস্ত্র । সেই কারণে অভিজাত পরিবারের বাস ছিল এই অঞ্চলে ।
বাবনানের চিকনের GI পাওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় চুঁচুড়ার সংস্থার উদ্যোক্তা অনির্বাণ ঘোষ বলেন, "বাংলার চিকনের ইতিহাস পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদ ও বৈষ্ণব পদাবলী থেকে । বাবনান চিকনের প্রচলিত ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় বর্ধমানের জায়গীরদার ছিলেন শের আফগান । তাঁর বেগম মেহেরুন্নিসা, পরবর্তী কালে জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নুরজাহান নামে খ্যাত হয়েছিলেন । উনি এই সূচি শিল্পকে খুবই পছন্দ করতেন । বর্ধমান থেকে দিল্লি যাওয়ার সময় এই শিল্পকে নিয়ে গেছিলেন । পরে দিল্লি থেকে লখনউ চিকন নামে প্রসিদ্ধ হয় ।"
কেন GI আবেদন
অনির্বাণের মতে, "লখনউয়ের কাজের সঙ্গে এখানকার কাজে অনেকটাই পার্থক্য রয়েছে । ওখানে মেশিনের সাহায্যে কাজ হয় । ফ্রেম ছাড়াও এর কাজ হয় । তিনটে কাজের উপর আমরা GI এর জন্য আবেদন করেছি । তিনটে কাজ এখানেই হয়, তাই আমরা সেই উল্লেখ করছি । জিআইয়ের জন্য প্রথম হিয়ারিং হয়ে গিয়েছে । তিন বছর হয়ে গেছে জিআই ফাইল করেছি । আমাদের কাছ থেকে যা চাওয়া হয়েছিল, সমস্ত কিছুই দিয়ে দেওয়া হয়েছে । আশা করছি কয়েক মাসের মধ্যেই জিআই পাব আমরা । আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সমস্ত কিছু তুলে ধরা হয়েছে ।
তিনি আরও জানালেন, এই পুরো রিসার্চ ওয়ার্ক নিয়ে বলাগড় কলেজের অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'বাংলার চিকন' নামে একটি বই লিখেছেন । তাতে সব তথ্য রয়েছে বাবনানের চিকনের । এই শিল্পের নাম গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক, এবং এই শিল্পের নৈপুণ্য সকলে জানুক, চায় এই সংস্থা ।
কী বলছেন ব্যবসায়ী-শিল্পীরা
পাঁচ প্রজন্ম ধরে বাগনান চিকনের ব্যবসা করছেন সামিরুল হোসেন মণ্ডল । তিনি বলেন, "বাবনান চিকন নিয়ে আমরা GI-এর জন্য আবেদন করেছি । বাবনানের চিকনকে নকল করেই তৈরি হয়েছে লখনউ চিকন । আমরা তার প্রমাণ দিয়ে কাগজপত্র দিয়েছি । বর্তমানে তিনটে চিকনের সূচি শিল্পের জন্য GI আবেদন করা হয়েছে । বাবনানের চিকনের কাটওয়ার্ক, ঝাঁঝ ও ও শ্যাডো ওয়ার্ক । আমাদের আশা, বাবনানের চিকন জি আই পাবে । এই স্বীকৃতি পেলে ব্যবসার অনেকটাই উন্নতি হবে । সুতির কাপড়ে হাতের সূচি শিল্পের কাজ করে গ্রামের মহিলাদের বড় কর্মসংস্থান হয় ।"
বাবনান চিকন শিল্পে কাঁথা, পারসি, কাশ্মীরি ও মুড়ি স্টিচের উপর কাজ করেন গ্রামের মহিলারা । সাদা ও রঙিন কাপড়ের উপর সেই কাজ যথেষ্টই জনপ্রিয় । বাণিজ্যিকভাবে এখনও লাভজনক এই সূচি শিল্প । এই কাজের কাঁচামাল অর্থাৎ সুতো, সাদা ও রঙিন কাপড় আসে বম্বে ও পুদুচেরি থেকে । কাপড়ের উপর বিভিন্ন নকশা আঁকা হয় । সেই আঁকাতেই বিভিন্ন রঙিন সুতো দিয়ে স্টিচ করা হয় । সেই সুতো আসে দিল্লি থেকে ।
সামিরুল হোসেন মণ্ডল জানালেন, মোগল আমলে বর্ধমানে থাকাকালীন শের আফগানের স্ত্রী মেহেরুন্নিসা এখান থেকেই লখনউ নিয়ে গিয়েছেন চিকন । ওখানে ঝাঁঝের কাজকেই চিকন বলা হয় । বাবনান গ্রামে সরাসরি পাঁচ থেকে দশ হাজার মানুষ এই চিকন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত । হুগলি-বর্ধমান-হাওড়া-সহ একাধিক মানুষ এই চিকন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন । দিল্লি মুম্বই বেঙ্গালুরু-সহ গোটা ভারতবর্ষে যায় এই চিকন । একাধিক দেশেও রফতানি হয় । বিশেষ করে দিল্লি থেকে বাবনান চিকন যায় বিদেশে । এমনকী লন্ডনের মিউজিয়ামেও বাবনানের চিকন নাম লেখা রয়েছে ।
বাবনান চিকনের বেডকভার 950 থেকে 3200 টাকা পর্যন্ত দাম । 4800 টাকার দামের বেড কভারও যায় বিদেশে ।
ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের এক আধিকারিক বলেন, "বাবনানের চিকন GI পেলে একটা বড় স্বীকৃতি পাবে । ওই গ্রামে চিকনের ক্লাস্টার রয়েছে আগে থেকেই । বিভিন্ন সরকারি মেলায় অংশ নেন শিল্পীরা । ওখানকার মহিলা শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা সরকারিভাবে ঋণের সুবিধা পেতে পারেন নতুন সরকারের নতুন প্রকল্প থেকে । শিল্পীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়লে বাবনানের আরও উন্নতি হবে ।"
বাবনানের এক ব্যবসায়ী নাজিমুদ্দিন মণ্ডল বলেন, "আমাদের পূর্বপুরুষেরা ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন । আর আমার দাদুরা আমেরিকায় গিয়ে ব্যবসা করতেন শুনেছি । বাগনান অঞ্চলের বহু ছেলে গোটা ভারতে এই চিকন নিয়ে ব্যবসা করে । এখানে পুরুষেরা নকশা আঁকে, আর মহিলারা সূচি শিল্পের মাধ্যমে কাপড়ের উপর সেই কাজ ফুটিয়ে তোলেন । পুরোটাই হাতের কাজ । পরবর্তীতে সেই কাপড় ওয়াশ করে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয় । ইদানীং সরকারি এবং বেসরকারি মেলায় পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে গিয়ে ব্যবসা করছে । আগে টেবিল কভার ও স্লিপিং ড্রেস তৈরি হত । এখন শাড়ি, বেড কভার, সালোয়ার কামিজ ও ওড়না তৈরি হচ্ছে । বহু মানুষের রুটি রুজি এই শিল্প থেকেই হয় । সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন । উৎপাদন করলে চাহিদা আছে বাবনানের চিকনের ।"