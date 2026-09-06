প্রশাসনে বাংলা বাধ্যতামূলক, পরিকাঠামো প্রস্তুত করতে দফতরগুলিকে নির্দেশ মুখ্যসচিবের
31 অগস্ট একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছিল সরকার । সেই বিজ্ঞপ্তিটিই প্রতিটি দফতরে পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দ্রুত প্রস্তুতি শুরু করার কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে ।
Published : September 6, 2026 at 12:28 PM IST
কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: রাজ্য প্রশাসনে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে পুরোদমে আসরে নামল নবান্ন । শনিবার রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতরকে এই বিষয়ে দ্রুত পরিকাঠামো তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল । গত 31 অগস্ট এই সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছিল সরকার । এবার সেই বিজ্ঞপ্তিটিই প্রতিটি দফতরে পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দ্রুত প্রস্তুতি শুরু করার কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে ।
রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরই প্রশাসনিক স্তরে বাংলার গুরুত্ব বাড়ানোর কথা বলা হয়েছিল । গত 20 জুলাই বিধানসভায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকারি কাজকর্মে বাংলার অগ্রাধিকারের বিষয়টি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন । মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশ মেনেই গত 31 অগস্ট সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয় । 1 সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু করার কথা বলা হয়েছে সেখানে । তবে রাতারাতি এই বদল সম্ভব নয় । তাই গোটা কাজটিকে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত করার রূপরেখা তৈরি করেছে নবান্ন ।
এই বিপুল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মুখ্যসচিবের নেতৃত্বেই একটি রাজ্যস্তরীয় পরিচালন সমিতি গঠন করা হয়েছে । পাশাপাশি প্রতিটি জেলা ও দফতরে আলাদা করে বাস্তবায়ন কমিটি তৈরি হচ্ছে । শনিবার সেই লক্ষ্যেই সমস্ত দফতরকে সক্রিয় হতে বলা হল । নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বিজ্ঞপ্তি জারির তিন মাসের মধ্যে প্রতিটি দফতরকে একটি প্রাথমিক সমীক্ষা সেরে ফেলতে হবে । দফতরে বাংলা জানা কর্মীর সংখ্যা ঠিক কত, কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে কি না এবং কতজন অনুবাদক প্রয়োজন, তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখতে হবে ।
তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ ও জাতীয় তথ্যবিজ্ঞান কেন্দ্রকে (এনআইসি) দ্রুত সমস্ত সরকারি ওয়েবসাইট ও নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাকে বাংলার উপযোগী করে তুলতে বলা হয়েছে । সরকারি আধিকারিকদের বাংলায় কাজ করার দক্ষতা বাড়াতে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ পাঠ্যক্রম তৈরি করবে । প্রয়োজনে দফতরে নতুন অনুবাদক বা মুদ্রাক্ষরিক নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করবে অর্থ দফতর । কাজের অগ্রগতি কতদূর হল, তা জানিয়ে প্রতিটি বিভাগকে প্রতি মাসে মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে হবে ।
প্রশাসনের এই উদ্যোগের কারণটি নির্দেশিকাতেই স্পষ্ট করা হয়েছে । বলা হয়েছে, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল, 'জনসাধারণের ভাষায়, জনসাধারণের জন্য প্রশাসন' নিশ্চিত করা । সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকেই প্রাধান্য দিতে হবে । আবেদন গ্রহণ এবং তার উত্তর প্রদান বাংলায় হওয়া এখন থেকে বাধ্যতামূলক । সমস্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ এবং পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্যও বাংলায় প্রকাশ করতে হবে । এমনকী, পুলিশ প্রশাসন-সহ সমস্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছে জমা পড়া অভিযোগ বা তদন্তের কাজেও বাংলা ভাষাতেই যাবতীয় যোগাযোগ সম্পন্ন করতে হবে । সরকারি কাজের সুবিধার জন্য পরিভাষা ও শব্দকোষ প্রণয়নে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সাহায্য নেবে সরকার ।
তবে সরকারি কাজে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক হলেও অন্যান্য মাতৃভাষার মর্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকছে । নবান্ন জানিয়েছে, রাজ্যে প্রচলিত অন্যান্য ভাষার প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন করা হবে । হিন্দি, নেপালি, সাঁওতালি, রাজবংশী, কামতাপুরী, কুরমালি বা কুরুখ-এর মতো ভাষাগুলিকেও সমান স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । নির্দিষ্ট এলাকাগুলিতে সরকারি জনসংযোগ ও পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই মাতৃভাষাগুলিকেও প্রশাসন যথাযথ গুরুত্ব দেবে ।