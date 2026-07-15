একই সংস্থাকে দিয়ে বারবার কাজ করানো যাবে না, সময়মতো টেন্ডার ডাকার নির্দেশ মুখ্যসচিবের

একই সংস্থাকে দিয়ে বারবার কাজ করানো যাবে না, সময়মতো টেন্ডার ডাকার নির্দেশ মুখ্যসচিবের
মুখ্যসচিবের জারি করা নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এখন থেকে নতুন টেন্ডার ডাকার প্রক্রিয়া অনেক আগে থেকেই শুরু করতে হবে।
Published : July 15, 2026 at 12:15 PM IST
কলকাতা, 15 জুলাই: সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আনতে এবং আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবার কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। বিভিন্ন সরকারি দফতরে একই সংস্থাকে দিয়ে বছরের পর বছর কাজ করানোর যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে, তাতে এবার পুরোপুরি রাশ টানা হল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বারবার সেই একই এজেন্সির মেয়াদ বৃদ্ধি করা আর চলবে না। বরং চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় আগেই নতুন করে টেন্ডার ডাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নবান্নের তরফে।
সোমবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল একটি নির্দেশিকা জারি করে সমস্ত সরকারি দফতরকে এই নিয়ম মেনে চলার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শুধুমাত্র সরকারি দফতর নয়, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পুরসভা, এমনকি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। সরকারি কাজে গতি আনতে এবং নিয়মকানুনকে আরও কঠোর করতে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি ছিল বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।
দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ মহলের নজরে আসছিল যে, বহু সরকারি দফতর তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন কাজের জন্য নিযুক্ত সংস্থা বা এজেন্সিগুলির চুক্তির মেয়াদ বারবার বাড়িয়ে চলেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল, চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার ঠিক মুখে অর্থ দফতরের কাছে মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদনের জন্য তড়িঘড়ি ফাইল পাঠানো হচ্ছে। আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে অর্থ দফতরের কোনও আগাম অনুমোদন ছাড়াই দফতরগুলি নিজেদের মতো করে এজেন্সির চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে দিচ্ছিল। এই ধরনের প্রবণতা যে প্রশাসনিক স্তরে আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী, তা এই নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।
প্রশাসনের একাংশের মতে, বারবার একই সংস্থাকে দিয়ে কাজ করালে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের যে মূল উদ্দেশ্য, সেটাই নষ্ট হয়। এর ফলে কাজের মান নিয়ে যেমন প্রশ্ন ওঠে, তেমনই অন্য কোনও সংস্থা সরকারি কাজে অংশ নেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ নষ্ট করে নির্দিষ্ট কিছু সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার এই অস্বচ্ছতা দূর করতেই এবার কড়া মনোভাব নিল নবান্ন।
মুখ্যসচিবের জারি করা নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এখন থেকে নতুন টেন্ডার ডাকার প্রক্রিয়া অনেক আগে থেকেই শুরু করতে হবে। বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস আগে নতুন এজেন্সির খোঁজে টেন্ডার ডাকার প্রক্রিয়া শুরু করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই বিষয়ে নির্দেশিকায় কড়া ভাষায় বলা হয়েছে, "বর্তমান চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি বা পুনর্নবীকরণের কোনও প্রস্তাব কোনও অবস্থাতেই আর গ্রহণ করা হবে না। সময়মতো পদক্ষেপ না করে শেষ মুহূর্তে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির কোনও সুযোগ আর দেওয়া হবে না।"
এই নিয়ম যাতে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়, তার জন্য প্রতিটি দফতরের প্রধানকে প্রতি মাসে সব চুক্তির বর্তমান অবস্থা নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করতে হবে। সেই সঙ্গে কোন চুক্তির মেয়াদ কবে শেষ হচ্ছে এবং নতুন টেন্ডার ডাকার কী পরিস্থিতি, তার একটি বিস্তারিত তালিকা অর্থ দফতরেও নিয়মিত জমা দিতে হবে। এর ফলে কোন দফতর নিয়মের বাইরে গিয়ে কাজ করছে, তা সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।
প্রশাসনিক স্বচ্ছতার স্বার্থে জারি করা এই নির্দেশিকা যাতে কেউ হালকাভাবে না নেয়, তার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ে টেন্ডার ডাকার ক্ষেত্রে কোনও রকম গাফিলতি বরদাস্ত করবে না সরকার। এই প্রসঙ্গে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, "অননুমোদিতভাবে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো বা নতুন টেন্ডার ডাকার প্রক্রিয়ায় কোনও বিলম্ব হলে তাকে আর্থিক শৃঙ্খলার গুরুতর লঙ্ঘন হিসেবে দেখা হবে এবং সেই অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"
এই নির্দেশিকা শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের মূল দফতরগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ পঞ্চায়েত ও পুরসভা, রাজ্যের অধীনস্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির জন্যও এই একই নিয়ম কার্যকর হবে। অর্থাৎ, সরকারি কোষাগারের টাকা ব্যবহার করে যে সংস্থাই কাজ করুক না কেন, তাদের সকলকেই এই আর্থিক শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। এই ব্যাপারে কাউকেই কোনও রকম ছাড় দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।
এই নতুন নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এটি বলবৎ থাকবে। এই নিয়মগুলি যাতে প্রতিটি স্তরে কঠোরভাবে মেনে চলা হয়, তার জন্য দফতরের প্রধান বা অধস্তন কার্যালয়গুলির শীর্ষ আধিকারিকদের ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ করা হয়েছে। প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের মতে, রাজ্যের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে সরকারি কাজে যেমন একদিকে গতি আসবে, তেমনই টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিনের পরিচিত সংস্থাগুলির একচেটিয়া আধিপত্য কমবে।