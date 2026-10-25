গঙ্গা-ফুলহর মিশলে বিচ্ছিন্ন হবে উত্তরবঙ্গ, ভাঙন রোধে মালদায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সতর্কবার্তা মুখ্যসচিবের

গঙ্গা-ফুলহর মিশলে বিচ্ছিন্ন হবে উত্তরবঙ্গ, ভাঙন রোধে মালদায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সতর্কবার্তা মুখ্যসচিবের
Malda Ganga Riverbank Erosion Plan: গঙ্গা-ফুলহর নদী মিশলে ভয়াবহ বিপর্যয় হবে ৷ তাই ভাঙন রোধে এবছর থেকেই পরিকল্পনা করছে সরকার ৷
Published : October 25, 2026 at 7:51 PM IST
মালদা, 25 অক্টোবর: গঙ্গার গতিপথ সরে এসেছে প্রায় 6 কিলোমিটার ৷ ফুলহরের গতিপথ সরে গিয়েছে 2 কিলোমিটার ৷ বর্তমানে দুই নদীর মধ্যে সবচেয়ে কম দূরত্ব 750 মিটার ৷ এই দুই নদী এক হয়ে গেলে পুরো উত্তরবঙ্গের সঙ্গে রেল পথ কিংবা সড়ক পথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ৷ এই সমস্যার সমাধানে সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছে বিহার সরকার ৷ কিন্তু ঝাড়খণ্ড সরকার কোনও হেলদোল দেখায়নি ৷ প্রতিবেশী এই রাজ্যের তরফে ছাড়পত্র মিললেই ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজে হাত দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷
রবিবার ভাঙন সমস্যার সমাধানে মালদায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক সেরে মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল ৷ এদিন সকাল দশটা নাগাদ মালদা বিমানবন্দরে পৌঁছন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল ৷ সেখানে তাঁর কাছে বেশি কিছু প্রস্তাব তুলে ধরেন বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা ৷
ঘণ্টা খানেক পর আকাশপথে তিনি মানিকচক ও ভূতনির বিস্তীর্ণ এলাকা পরিদর্শন করেন ৷ দুপুর 12টা নাগাদ জেলা প্রশাসনিক ভবনে প্রথমে আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন মনোজ আগরওয়াল ৷ এই বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছিলেন বিহার ও ঝাড়খণ্ড সরকারের প্রতিনিধিরা ৷ ছিলেন তিনটি আইআইটির আধিকারিকরাও ৷ পরে তিন বিজেপি বিধায়ককে নিয়েও বৈঠক করেন তিনি ৷
বৈঠক শেষে মনোজ আগরওয়াল বলেন, “কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মালদায় এসেছিলেন ৷ তিনি আমাকে এই সমস্যার সমাধানে সমস্ত প্রতিনিধিদের নিয়ে এই বৈঠক করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ বিহার সরকার ও ঝাড়খণ্ড সরকার, আইআইটি পটনা, আইআইটি কানপুর, আইআইটি রুরকি-সহ সমস্ত প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে ৷"
রাজ্যের মুখ্যসচিব আরও বলেন, "আগে গঙ্গা সকরিগলি হয়ে বয়ে যেত ৷ গত 50 বছরে গঙ্গার গতিপথ প্রায় 6 কিলোমিটার ডান দিকে সরে গিয়েছে ৷ গত 15-20 বছরের মধ্যে ফুলহর নদী প্রায় দুই কিলোমিটার এদিকে সরে এসেছে ৷ বর্তমানে এই দুই নদীর সবচেয়ে ছোটো দূরত্ব হচ্ছে মাত্র 750 মিটার ৷ দ্রুত কোনও ব্যবস্থা না-নিলে আগামী 2-3 বছরের মধ্যে গঙ্গা ও ফুলহর এক হয়ে যাবে ৷ আর তাহলে মালদা শহর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা বিপর্যেয়ের মুখে পড়বে ৷ জাতীয় সড়কের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে ৷ এক কথায় বলতে গেলে পুরো উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে।”
মুখ্যসচিব বলেন, “গঙ্গা ফ্লাড কন্ট্রোল কমিশনের তরফে আগামী 27 অক্টোবর দিল্লিতে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে ৷ এই কাজ শুরু করার জন্য আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত ৷ বিহার সরকার আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বললেও এখনও আমরা ঝাড়খণ্ড সরকারের তরফে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট পাইনি ৷ 27 তারিখের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে ৷ এই সমস্যার সমাধানে বিহারে সাতটি স্পার এবং পশ্চিমবঙ্গে 5টি স্পার তৈরি করতে হবে ৷ কীভাবে স্পার দেওয়া হবে, তা চূড়ান্ত করবে গঙ্গা ফ্লাড কনট্রোল কমিশন ৷ পাশাপাশি সকরিগলিতে গঙ্গার গতিপথ ডাইভার্ট করতে হবে ৷ এর জন্য ঝাড়খণ্ড সরকারের থেকে আমাদের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট লাগবে ৷"
ভাঙন রোধের প্রজেক্টে খরচ প্রসঙ্গে মনোজ আগরওয়াল বলেন, "এই 16 কিলোমিটার এলাকা ড্রেজিং করতে প্রায় 50 কোটি টাকা খরচ হবে ৷ এই কাজ পুরোপুরি করা গেলে গঙ্গা নদীর 35-40 শতাংশ জল এই পথে ডাইভার্ট হয়ে যাবে ৷ অন্যদিকে, কোশী নদী গঙ্গা ও ফুলহরকে বিভিন্ন জায়গায় যোগ করে দিচ্ছে ৷ সেখানে একটা বাঁধ তৈরি করতে হবে ৷ সেই ডিপিআর আইআইটি কানপুর ও আইআইটি রুরকিকে নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ৷ আজ আমাদের বৈঠকেও ঝাড়খণ্ড সরকারের প্রতিনিধিরা ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন ৷ আমরা সমস্ত খরচ করার কথা বলেছি ৷ এর আগেও বিষয়টি নিয়ে ঝাড়খণ্ড সরকারের কাছে ওদের অবস্থান নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু ওরা হ্যাঁ অথবা না কিছুই উত্তর দেয়নি ৷ আগামী 27 তারিখে ওনাদের উত্তর জানাতে বলা হয়েছে ৷ আমরা ধারণা এতে ঝাড়খণ্ডের কোনও সমস্যা হবে না ৷ আমরা সমস্ত প্রক্রিয়া তৈরি করে জানুয়ারি থেকে পুরোদমে কাজ শুরু করব ৷ আগামী বর্ষার মরশুমের মধ্যে আমাদের এই কাজ শেষ করতে হবে ৷”