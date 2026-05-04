ফাইল লোপাটের আশঙ্কা: কড়া নির্দেশিকা মুখ্যসচিবের, নবান্নে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ

ফাইল লোপাটের আশঙ্কা: কড়া নির্দেশিকা মুখ্যসচিবের, নবান্নে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ
নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নথির কোনওরকম ক্ষতি হলে বা তা খোয়া গেলে সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রধানদেরই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে ।
Published : May 4, 2026 at 6:52 PM IST
কলকাতা, 4 মে: রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের আবহের মধ্যেই এবার গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি রক্ষায় কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের । নবান্ন থেকে যাতে কোনওভাবেই কোনও গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বা নথি সরিয়ে ফেলা বা নষ্ট করা না-হয়, সে বিষয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা । সোমবার, 4মে জারি করা এই নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নথির কোনওরকম ক্ষতি হলে বা তা খোয়া গেলে সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রধানদেরই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে ।
রাজ্যে পালাবদলের এই সন্ধিক্ষণে প্রশাসনের অন্দরে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি তথ্য, সিদ্ধান্ত বা ফাইল লোপাট হয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা তৈরি হয় । সেই আশঙ্কার কথা মাথায় রেখেই আগেভাগে নজিরবিহীন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । ইতিমধ্যেই গোটা নবান্ন চত্বর মুড়ে ফেলা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় । কেন্দ্রীয় জওয়ানরা গোটা রাজ্য সচিবালয় কর্ডন করে রেখেছেন, যাতে কোনও অননুমোদিত ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করতে বা সেখান থেকে কিছু বাইরে নিয়ে যেতে না পারেন । আর এই কড়া নিরাপত্তার আবহেই খোদ মুখ্যসচিবের তরফ থেকে জারি করা হল এই নির্দেশিকা ।
মুখ্যসচিবের জারি করা ওই সরকারি নির্দেশিকায় (মেমো নম্বর: 95-সিএস/2026) বলা হয়েছে, সমস্ত দফতরের সচিব এবং বিভাগীয় প্রধানদের নিশ্চিত করতে হবে যাতে অফিস থেকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাগজ বা ফাইল সরানো বা নষ্ট করা না হয় । এমনকী, বিনা অনুমতিতে কোনও নথির প্রতিলিপি বা স্ক্যানিং করাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । প্রতিটি ফাইল এবং গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের যথাযথ হিসাব রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে ।
সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই নির্দেশিকা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য বিভাগীয় প্রধান এবং সচিবদের ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে । নির্দেশ অমান্য করে বা নজরদারির অভাবে যদি কোনও ফাইল বা কাগজের ক্ষেত্রে সামান্যতম অনিয়মও ধরা পড়ে, তবে তার জন্য সরাসরি সেই দফতরের প্রধানকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে বলে কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে । প্রশাসনের অন্দরের খবর, এই নির্দেশিকা জারি হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন দফতরে একপ্রকার তৎপরতা শুরু হয়েছে । সরকারি আধিকারিকরা নিজেদের দফতরের সমস্ত নথিপত্র সুরক্ষিত রাখতে এবং তার হিসাব মেলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন । কারণ, নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে 'লেটার অ্যান্ড স্পিরিট'-এ এই নির্দেশ পালনের কথা বলা হয়েছে ।
প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে এই নির্দেশিকা রাজ্যের সমস্ত স্তরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে । মুখ্যসচিবের পাশাপাশি এই নির্দেশের প্রতিলিপি ফরোয়ার্ড করেছেন রাজ্যের কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডে । নির্দেশিকার অনুলিপি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের সমস্ত দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, প্রধান সচিব ও সচিবদের কাছে । একইসঙ্গে, রাজ্য পুলিশের ডিজি ও আইজিপি, কলকাতা পুলিশের কমিশনার, সমস্ত বিভাগীয় কমিশনার এবং সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের কাছেও এই কড়া নির্দেশের কপি পাঠানো হয়েছে । রাজ্যপালের অবগতির জন্যও নির্দেশিকার একটি কপি লোকভবনে পাঠানো হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকার পরিবর্তনের সময় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং বিগত সরকারের আমলের সমস্ত প্রশাসনিক নথিপত্র সুরক্ষিত রাখতেই এই জোড়া পদক্ষেপ । অতীতে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ফাইল বা আর্থিক লেনদেনের নথি হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে । সেই ধরনের কোনও বিতর্ক বা অস্বচ্ছতা যাতে এই রাজ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না-পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই কড়া নীতি গ্রহণ করা হয়েছে । একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নবান্ন ঘিরে ফেলে বাহ্যিক নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই নির্দেশিকা জারি করে প্রশাসনিক আধিকারিকদের আইনিভাবে দায়বদ্ধ করা হল । এর ফলে আগামী দিনে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রশাসনের কাজকর্মে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সুবিধা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে ।
এদিকে, ক্ষমতার পালাবদলের সম্ভাবনা স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি নথি সরিয়ে ফেলার আতঙ্ক তৈরি হওয়ায় সোমবার 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ'-এর উদ্যোগে একটি প্রতিনিধিদল সরাসরি নবান্নমুখী হয় । প্রায় পঞ্চাশ জন কর্মী বাসে করে রওনা দেন নবান্নের পথে, তাঁদের লক্ষ্য - গুরুত্বপূর্ণ নথি রক্ষা ।
সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তারা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছে যে, রাজ্যে পালাবদল নিশ্চিত হওয়ার পরই প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নথি সরানো বা মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে । নবান্নের পথে রওনা হওয়ার আগে এক প্রতিনিধি বলেন, "আমরা স্পষ্ট খবর পেয়েছি, পরাজয় অনিবার্য বুঝে নথি লোপাটের চেষ্টা হচ্ছে । এগুলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, জনতার সম্পদ । আমরা তা রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।" তাঁর কথায়, এই পদক্ষেপ নিছক প্রতিবাদ নয়, দায়িত্ববোধের জায়গা থেকেও ।
শুধু কাগজপত্র নয়, ডিজিটাল তথ্য নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মঞ্চ । এক মুখপাত্রের বক্তব্য, "অনেকে ভাবছেন ফাইল মানে শুধু কাগজ, কিন্তু এখন অধিকাংশ তথ্য কম্পিউটারে । সেই তথ্য মুছে ফেলা বা অন্যত্র পাঠানোর চেষ্টা চলছে । সব কিছু নজরে রাখা হচ্ছে, সময় এলে প্রতিটি ঘটনার হিসাব মিলবে ।" তিনি এবিষয়ে তিনি আরও বলেন, "এই কাজে যুক্ত থাকলে ভবিষ্যতে কঠোর আইনি পদক্ষেপ অনিবার্য ।"
এই অভিযানের মধ্যে রাজনৈতিক বার্তাও স্পষ্ট । বাসের ভিতর থেকেই এক সদস্য মন্তব্য করেন, "আমরা শুধু নথি বাঁচাতে যাচ্ছি না, বিদায়ী নেতৃত্বকে বিদায় জানাতেও যাচ্ছি । জনগণের রায়কে সম্মান জানানোই এখন সবচেয়ে জরুরি ।" এই বক্তব্যে প্রশাসনিক উদ্বেগের পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রতীকী তাৎপর্যও রয়েছে ।
সংগঠনের দাবি, বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য, ছবি এবং অভিযোগ তাদের এই পদক্ষেপে বাধ্য করেছে । তারা মনে করছে, এখনই ব্যবস্থা না-নিলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে ।