আমাদের ভিতরের লোকই ষড়যন্ত্র করে ফাঁসিয়েছে ! সব অভিযোগ উড়িয়ে দাবি বৃহন্নলাদের 'গুরুমা'র

আমাদের ভিতরের লোকই ষড়যন্ত্র করে ফাঁসিয়েছে ! সব অভিযোগ উড়িয়ে দাবি বৃহন্নলাদের 'গুরুমা'র
Brihannalas 'Guruma' Pipasa: তিনি ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিজিৎ বোসকে বলেছেন, 'আমাকে অনেকে সহ্য করতে পারছে না, তাই এভাবে ফাঁসানো হয়েছে ।'
Published : September 17, 2026 at 10:59 PM IST
জলপাইগুড়ি, 17 সেপ্টেম্বর: বৃহন্নলাদের গুরুমা পিপাসা হালদার ওরফে পিপাসা হিজড়ার গ্রেফতারি নিয়ে সরগরম জলপাইগুড়ি ৷ তিনি শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেও, বৃহন্নলাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে এলাকায় ৷ যদিও পিপাসা হিজড়ার দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগই মিথ্যে ৷ তাঁর আরও অভিযোগ, তাঁরই লোকেরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ফাঁসিয়েছে ৷
গত দশ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি শহরের উত্তর রায়কতপাড়ায় বৃহন্নলাদের আস্তানায় হানা দেয় BSF, DRI ও পুলিশ । পিপাসার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, তাজা কার্তুজ-সহ খালি ম্যাগজিন । এরপরেই বৃহন্নলাদের 'গুরুমা' পিপাসা হিজড়াকে গ্রেফতার করে পুলিশ । পিপাসার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠে আসে । তাঁর সঙ্গে বিদেশিদের যোগাযোগ রয়েছে বলেও অভিযোগ ৷ তাঁর বাড়ি থেকে বাংলাদেশিদের জন্ম সার্টিফিকেট ও দুটো বাংলাদেশের সিমও উদ্ধার হয় । অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগ ওঠে জলপাইগুড়ি উত্তর রায়কতপাড়াতে থাকা বৃহন্নলাদের বিরুদ্ধে । যদিও প্রথম থেকেই সব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন বৃহন্নলারা ।
এদিকে, বৃহন্নলাদের গুরুমা পিপাসা হালদার গ্রেফতার হতেই জলপাইগুড়ি-সহ জেলার বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন সিদ্ধান্ত নেয়, তারা বাজারে আসা বৃহন্নলাদের তাণ্ডব আর সহ্য করবে না । এবার থেকে বৃহন্নলারা বাজারে এসে নিজের খেয়াল খুশি মতো সবজি, মাছ, মাংস তুলে নিতে চাইলে তাঁদের বাধা দেওয়া হবে ৷ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
এরই মধ্যে গতকাল শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছেন বৃহন্নলাদের গুরুমা পিপাসা হালদার । তাঁর দলের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে বলে গুরুতর অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমাদের নিজেদের লোকই আমাকে ফাঁসিয়েছে । আমার ভালো চায় না । আমার নাম ডাক হয়েছে । আমি ভালো আছি । সেই কারণেই আমার বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত । শহরবাসী আমাকে ভালো খাওয়ায়, ভালো রাখে, এটা অনেকের চোখে লেগেছে । আমাদের ভেতরেই অনেকের চোখে এটা ভালো লাগেনি । তাই আমাকে ফাঁসাতে চেয়েছিল ।"
তাঁকে অসম্মানের মধ্যে দিয়ে শহরবাসীকেও অসম্মান করা হয়েছে বলে মনে করেন পিপাসা হিজড়া ৷ তিনি বলেন, "আমার মান-সম্মানে আঘাত করেছে । শুধু আমাদের নয়, শহরের মান-সম্মানেও আঘাত করেছে । আমাদের শহরের মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করেছে । আমাদের ভেতরেই কেউ আমার সম্মানহানি করার জন্য এটা করেছে । এটা ভালো করেনি । আমি চক্রান্তের শিকার হলাম । আমাকে এই শহরবাসীকে নিয়েই আজীবন থাকতে হবে । আমি মারা গেলে আমার পরম্পরা এই শহরে বসবাস করবে । আমরা শহরবাসীকে নিয়েই থাকতে চাই । চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে । আমার বিরুদ্ধে বিদেশিদের সঙ্গে যোগাযোগের সব অভিযোগ মিথ্যা ।"
এদিকে, বৃহন্নলাদের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীরা সংগঠনগুলি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে প্রসঙ্গে বৃহন্নলাদের গুরুমা পিপাসা হিজড়াকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "ব্যবসায়ীরা এখনও সবাই আমাদের সহযোগিতা করবেন । সংবাদমাধ্যমের খবরের জন্য তাঁরা সবাই বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন । আমিও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলব । ওঁরা যা দেন, সেটাই আমরা খাই । ওঁরা দেন বলেই আমরা খেয়ে বেঁচে আছি । ওঁরা আমার মাথার মুকুট । এই শহরবাসী আমাদের মাথার মুকুট ।"
বৃহন্নলাদের আর এক নেত্রী মানবী হালদার বলেন, "আমাদের মা নির্দোষ । তাঁকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে । সত্যের জয় হবেই । সেটা প্রকাশ্যে এসেছে । আমরা ভালো থাকি, ভালো খাই এটা অনেকে সহ্য করতে পারল না । তাই আমাদের বদনাম করার জন্য পরিকল্পনা করে এটা করা হল ।জলপাইগুড়ির মানুষ আমাদের ভালোবাসে, এটা অনেকের জ্বালা ।"
এদিকে, পিপাসা হালদারের আইনজীবী অলকেশ চক্রবর্তী বলেছেন, "শুরু থেকেই মামলাটিতে অভিসন্ধি ছিল । বিএসএফ, DRI ও পুলিশ অভিযান চালিয়ে কিছুই পায়নি । পিপাসাকে প্রতিহিংসার কারণেই গ্রেফতার করা হয়েছে ।"