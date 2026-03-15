মুখ্যমন্ত্রীর 'পথসাথী' আজ অসহায়! বন্ধ মোটেল ঘিরে রাজনৈতিক তরজা

থাকার ঘর, খাবারের ব্যবস্থা, শৌচালয়, পানীয় জল থেকে পার্কিং—সবই ছিল পরিকল্পনায় । কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই সেই 'পথসাথী' মোটেল এখন পরিত্যক্ত প্রায় ।

পথসাথী প্রকল্পের মোটেল (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 15, 2026 at 12:59 PM IST

মহম্মদবাজার, 15 মার্চ: লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি হয়েছিল পথচলতি মানুষের সুবিধার জন্য । থাকার ঘর, খাবারের ব্যবস্থা, শৌচালয়, পানীয় জল থেকে পার্কিং—সবই ছিল পরিকল্পনায় । কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই সেই 'পথসাথী' মোটেল এখন পরিত্যক্ত প্রায় । দরজা-জানলা বন্ধ, ভেতরে নষ্ট হচ্ছে আসবাবপত্র । রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সরকারি প্রকল্পটির এই বেহাল দশা ঘিরে ভোটের মুখে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ।

বীরভূমের মহম্মদবাজারের খয়রাকুরিতে তৈরি হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত 'পথসাথী' প্রকল্পের একটি বড় মোটেল । পথচারী ও পর্যটকদের কথা ভেবেই জাতীয় ও রাজ্য সড়কের ধারে এই ধরনের মোটেল তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল রাজ্য সরকার । 2018 সালে এই প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছিল । রাজ্যের 23টি জেলায় মোট 65টি 'পথসাথী' গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয় । স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা টেন্ডারের মাধ্যমে এই মোটেলগুলি পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল ।

'পথসাথী' মোটেল এখন পরিত্যক্ত প্রায় (নিজস্ব চিত্র)

কিন্তু মহম্মদবাজারের খয়রাকুরির এই মোটেলটি এখন সম্পূর্ণ বন্ধ । স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুদিন ধরেই এখানে কোনও কার্যকলাপ নেই । আসবাবপত্র ধীরে ধীরে নষ্ট হচ্ছে, অথচ দেখভালেরও কেউ নেই । ফলে সরকারি টাকায় তৈরি প্রকল্পটি কার্যত অযত্নেই পড়ে রয়েছে ।

জানা গিয়েছে, সিউড়ির রবীন্দ্রপল্লীর বাসিন্দা দীপঙ্কর দত্ত টেন্ডার নিয়ে এই পথসাথীটি পরিচালনা করতেন । জেলার অন্যান্য পথসাথীর তুলনায় এটি আকারে বড় । তবে সেই টেন্ডার বাতিল হওয়ার পর নতুন করে আর টেন্ডার ডাকা হয়নি । ফলে প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে ।

এই মোটেলটি এখন সম্পূর্ণ বন্ধ (নিজস্ব চিত্র)

বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে সরব হয়েছে বিরোধী বিজেপি । দলের বীরভূম সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই কটাক্ষ করে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে সাধারণ মানুষকে হাতে থালা ধরিয়ে পথে বসিয়েছেন, ঠিক সেই ভাবেই তাঁর 'পথ সাথী' প্রকল্পও আজ পথে বসে গিয়েছে । এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদেরও কর্মহীন করে দেওয়া হয়েছে ।"

অন্যদিকে তৃণমূলের বীরভূম জেলা সহ-সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। তাঁর কথায়, "মানুষের সুবিধার জন্যই পথসাথী তৈরি হয়েছিল । টেন্ডারের মাধ্যমে এগুলো পরিচালিত হয় । এটি একটি ভালো প্রকল্প । প্রশাসনের উচিত দ্রুত নজর দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া ।"

দরজা-জানালা বন্ধ, ভেতরে নষ্ট হচ্ছে আসবাবপত্র (নিজস্ব চিত্র)

তবে কেন এই প্রকল্প এতদিন ধরে বন্ধ পড়ে রয়েছে, সে বিষয়ে বীরভূম জেলা প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । ফলে নির্বাচনের আগে সরকারি প্রকল্পের এই বেহাল দশা ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।

আরও পড়ুন:

