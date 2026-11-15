'পুলিশকে গুলি চালালে কি বাতাসা খাওয়াবে ?' বোলপুরের এনকাউন্টার নিয়ে কড়া বার্তা শুভেন্দুর

'পুলিশকে গুলি চালালে কি বাতাসা খাওয়াবে ?' বোলপুরের এনকাউন্টার নিয়ে কড়া বার্তা শুভেন্দুর
CM On Bolpur encounter: অপরাধীদের সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অপরাধী, দুষ্কৃতী ও ধর্ষণকারীদের জন্য জায়গা বাংলা নয়। এখনও সময় আছে তারা যেন বাংলাদেশে চলে যায়।
Published : November 15, 2026 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: শান্তিনিকেতনে পুলিশকর্মীকে গুলি করার ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত রতন শেখের এনকাউন্টারে মৃত্যু ঘিরে সরগরম রাজ্য রাজনীতি । তবে আগের চারটি এনকাউন্টারের মতোই এবারও পুলিশের পদক্ষেপকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে অপরাধীদের উদ্দেশে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । রবিবার ছট পুজো উপলক্ষে কলকাতার আউট্রাম ঘাটে এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "পুলিশ পুলিশের কাজ করেছে । পশ্চিমবঙ্গে দুষ্কৃতী বা ধর্ষণকারীদের কোনও জায়গা নেই ।"
শুক্রবার সন্ধেয় বোলপুরের লায়েক বাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় অভিযুক্ত রতনকে ধরতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছিলেন কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাস । পুলিশ সূত্রের দাবি, রতনই পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল । এদিন বিকেলে পুলিশের এনকাউন্টারে সেই রতনেরই মৃত্যু হয়েছে ।
রাজ্যে একের পর এক এনকাউন্টারের ঘটনায় স্বভাবতই সরগরম বঙ্গ রাজনীতি । তবে বাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন শুভেন্দু অধিকারী । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পুলিশকে গুলি চালালে পুলিশ কি বাতাসা খাওয়াবে ?" অপরাধীদের সতর্ক করে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "অপরাধী, দুষ্কৃতী ও ধর্ষণকারীদের জন্য জায়গা বাংলা নয় । এখনও সময় আছে তারা যেন বাংলাদেশে চলে যায় ।"
এদিন বিকেলে ছট পুজোর পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে আউট্রাম ঘাটে আসেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখান থেকে জলপথে লঞ্চে চেপে তিনি গঙ্গার ঘাটে পুণ্যার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন । আউট্রাম ঘাট থেকে জলপথে তিনি রামকৃষ্ণ ঘাটেও যান । এদিন রাজ্য জুড়ে গঙ্গার ঘাটগুলিতে সূর্যদেবের আরাধনায় হাজার হাজার পুণ্যার্থীর ঢল নেমেছিল ।
ছট পুজোয় রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শুভেন্দু জানান, প্রশাসনের তরফে সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল । শুভেন্দুর কথায়, "সবটাই তো মানুষ বলতে পারবে । আমি 40 জন মন্ত্রীকে গোটা রাজ্যে যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সব পালন করা যায় তার দায়িত্ব দিয়েছিলাম । গঙ্গার ঘাটে সব ধরনের ব্যবস্থা ছিল ।" যে কোনও বিপর্যয় মোকাবিলায় ঘাটগুলিতে এসডিআরএফ-এর পাশাপাশি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) মোতায়েন রাখা হয়েছে বলেও তিনি জানান ।
এদিনের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এখনও পর্যন্ত সবটা নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে । সোমবার সকালটা কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেই মোটামুটি আমাদের আয়োজন সফল বলা চলে ।" রবিবার আউট্রাম ঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, দফতরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই এবং ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ।