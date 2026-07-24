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‘সেবাশ্রয়’ নিয়ে সোচ্চার বিজেপি, শনিবার বিধানসভায় বিবৃতি দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

শাসকদলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার বিধানসভায় এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে বিবৃতি দেবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।

Suvendu Adhikari on Sebashray
সেবাশ্রয় নিয়ে বিধানসভায় বিবৃতি শুভেন্দুর (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 3:12 PM IST

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কলকাতা, 24 জুলাই: ‘সেবাশ্রয়’ শিবিরকে কেন্দ্র করে বিধানসভার অন্দরে এবার সরগরম রাজনীতি । বিষয়টি নিয়ে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে অধিবেশন কক্ষে সুর চড়ালেন ফলতার বিজেপি বিধায়ক দেবাংশু পন্ডা। জবাবে শাসকদলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার বিধানসভায় এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে বিবৃতি দেবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।

অধিবেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ পর্বে দাঁড়িয়ে দেবাংশু 'সেবাশ্রয়' শিবিরের পরিকাঠামো ও কাজকর্ম নিয়ে একের পর এক গুরুতর অভিযোগ তোলেন । বিষয়টি বিধানসভার নজরে এনে তিনি বলেন, “আমার বিধানসভা এলাকায় খেলার মাঠ দখল করে সেবাশ্রয় প্রকল্পের কাঠামো এখনও রয়েছে । কোথাও আবার মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়েছে ওষুধ। এছাড়াও চিকিৎসার নামে নানা অপকর্ম করা হয়েছে । কোনও রোগীর হাত, কারও পা বাদ গিয়েছে ।"

বিধায়ক আরও বলেন, "ফলতার এই শিবিরের কাঠামো রয়েছে বলে এলাকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করতে পারছে না । সরকার ওই পরিকাঠামো খুলতে গেলে 24 লক্ষ টাকা খরচ হবে । ওই কাঠামো রেখে দেওয়ার অর্থ ছিল, 4 মে ফল ঘোষণা হওয়ার পর বিজেপি কর্মীদের নিয়ে গিয়ে পালিশ করা । এই বিষয়টি বিধানসভার নজরে আনছি । এনিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করছি ।”

শাসকদলের বিধায়কের এই সুর চড়ানোর পর জবাব দিতে উঠে দাঁড়ান পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ । বিভিন্ন সূত্র থেকে এসব অভিযোগ পাওয়ার কথাও স্বীকার করেন তিনি ৷ বিধানসভায় জানান, চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়েও কিছু অনিয়মের কথা তাঁদের নজরে এসেছে। শঙ্কর ঘোষ বলেন, "বিভিন্ন মাধ্যমে এই অভিযোগ আমরা পেয়েছি । বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরতে শনিবারের অধিবেশনেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন ।"

TAGGED:

সেবাশ্রয়
সেবাশ্রয় বিধানসভায় বিবৃতি শুভেন্দুর
SUVENDU ADHIKARI
SUVENDU ADHIKARI ON SEBASHRAY

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