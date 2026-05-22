DA জট কাটাতে শীঘ্রই সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী
বৈঠকে মূলত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা এবং পূর্ববর্তী সরকারের আমলের একাধিক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে চলেছে বলে খবর ।
Published : May 22, 2026 at 1:05 PM IST
কলকাতা, 22 মে: রাজ্য সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ (DA) সংক্রান্ত সমস্যার জট কাটাতে এবার সরাসরি বড় পদক্ষেপ করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । আগামী 30 মে শনিবার নবান্নে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও হাইভোল্টেজ বৈঠকে বসতে চলেছেন তিনি । আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ তথা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ নিজেই এই বৈঠকের খবর নিশ্চিত করেছেন ।
জানা গিয়েছে, এই বৈঠকে মূলত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা এবং পূর্ববর্তী সরকারের আমলের একাধিক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে চলেছে । নতুন সরকার গঠনের পর সরকারি কর্মীদের ক্ষোভ প্রশমন এবং দীর্ঘদিনের বকেয়া পাওনা মেটানোর কার্যকর দিশা খুঁজতেই এই জরুরি বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
সম্প্রতি সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সপ্তম পে-কমিশন চালুর বিষয়ে চূড়ান্ত সিলমোহর দিয়েছে নতুন রাজ্য সরকার । তবে ওই বৈঠকে নতুন বেতন কাঠামো নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও, বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট আলোচনা হয়নি । ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের বহু আগে থেকেই বকেয়া ডিএ-র দাবিতে কলকাতার ধর্মতলায় দীর্ঘদিন ধরে লাগাতার আন্দোলন ও অনশন চালাচ্ছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা ।
ভোটের আগে এই বিষয়ে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজ্যের প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীর হাতে সেই ডিএ-র টাকা পৌঁছয়নি । ফলে কর্মীদের একাংশের মধ্যে এক ধরনের চাপা অসন্তোষ তৈরি হচ্ছিল । এই প্রেক্ষাপটে চলতি মাসের শেষে বকেয়া ডিএ-র জট কাটাতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যদের সরাসরি নবান্নে ডেকে মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ।
উল্লেখ্য, এবারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ পদ্মশিবিরের একাধিক শীর্ষ নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, রাজ্যে তাঁদের সরকার ক্ষমতায় আসার 45 দিনের মধ্যেই সপ্তম পে-কমিশন কার্যকর করা হবে । এর ফলে সরকারি কর্মীদের বেতন পরিকাঠামোয় এক ঐতিহাসিক ও বড় বদল আসবে । রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করেছে নতুন মন্ত্রিসভা । কিন্তু সপ্তম পে কমিশন নিয়ে বড়সড় ঘোষণা হলেও বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে নতুন সরকারের তরফে কোনও স্পষ্ট বার্তা না মেলায় আন্দোলনের জল কতদূর গড়ায়, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল । তবে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এবার দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে এই জটিল জট কাটাতে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হলেন ।
সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ আরও জানিয়েছেন, 30 মে নবান্নের এই বৈঠকে শুধু বকেয়া ডিএ-র দাবিই নয়, বরং পূর্ববর্তী সরকারের আমলের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধেও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে । বিশেষ করে, আগের সরকারের আমলে বকেয়া মহার্ঘ ভাতার আন্দোলন, ধর্মঘট ও বিভিন্ন প্রতিবাদী কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার কারণে বহু রাজ্য সরকারি কর্মীকে বাড়ি থেকে প্রায় 700 কিলোমিটার দূরে বেআইনিভাবে বদলি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ।
সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের স্পষ্ট দাবি ছিল, সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করার অপরাধে কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিতেই এই চরম 'প্রতিহিংসামূলক বদলি' করা হয়েছিল । এই অন্যায় বদলি রুখতে এবং নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে তখন সরকারি কর্মচারীদের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ পর্যন্ত হতে হয়েছিল । নবান্নের বৈঠকে এই সমস্ত 'শাস্তিমূলক বদলি' অবিলম্বে বাতিল করার দাবিও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জোরালোভাবে জানাবে যৌথ মঞ্চ । এখন দেখার, 30 মে-র এই মেগা বৈঠকের পর ডিএ জট ও বদলি বিতর্ক নিয়ে রাজ্য সরকার কী চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে ।