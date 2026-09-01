প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে আফতাবের সেলে আইফোন-রাউটার ! পরিদর্শনে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের ভেতরে ঋষি অরবিন্দের সেল ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ পাশাপাশি একটি মন্দিরে আরতিও করেন তিনি ।
Published : September 1, 2026 at 5:37 PM IST
কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের সংশোধনাগারগুলিতে বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে কড়া পদক্ষেপ করল প্রশাসন । প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে কুখ্যাত জঙ্গি আফতাব আনসারির সেল থেকে আইফোন, রাউটার-সহ একাধিক ইলেকট্রনিক গ্যাজেট উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে । এই ঘটনার পরই আচমকা মঙ্গলবার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । জেলের অন্দরে মোবাইল ব্যবহারের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতির কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি ।
রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দাদের কাছে আগে থেকেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট ছিল । জানা গিয়েছিল, জেলের ভেতর থেকে যথেচ্ছভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে আফতাব । সেলের ভেতর বসে মোবাইলে কথাও বলছে সে । সেই তথ্যের ভিত্তিতেই গত 23 অগস্ট প্রেসিডেন্সি জেলে স্পেশাল ড্রাইভ চালায় জেল কর্তৃপক্ষ । তল্লাশিতে আফতাব আনসারির সেল থেকে দু'টি মোবাইল, আইফোন, দু'টি রাউটার, কার্ড রিডার, ওটিজি অ্যাডাপ্টার, একাধিক ওটিজি কেবল এবং নগদ 31 হাজার টাকা উদ্ধার হয় ।
একদিকে মাফিয়া চক্র, অন্যদিকে সীমান্তপারে লস্কর-ই-তৈবা ও হরকাত-উল-জিহাদি-ইসলামী জঙ্গি নেটওয়ার্ক । এই দুই নেটওয়ার্ককে এক সুতোয় বেঁধেছিল আফতাব আনসারি । 2001 সালে খাদিম কর্তাকে অপহরণ থেকে শুরু করে 2002 সালে কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে হামলা-এই সবকিছুর পিছনেই মূল চক্রী ছিল সে । এহেন হাই-প্রোফাইল বন্দির কাছে কীভাবে অত্যাধুনিক ডিভাইস পৌঁছল, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে ।
তারপরেই এদিন সারপ্রাইজ ভিজিটে এসে জেলের সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জেলের ভেতরে ঋষি অরবিন্দের সেল ঘুরে দেখার পাশাপাশি একটি মন্দিরে আরতিও করেন । কথা বলেন সাধারণ বন্দিদের সঙ্গেও । পরে কারা দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানে তিনি জানান, সংশোধনাগারে কোনওরকম বেআইনি বা অন্যায় কাজ বরদাস্ত করা হবে না ।
এর আগে নবান্ন সভাঘর থেকে রাজ্য পুলিশের শীর্ষকর্তা ও কারা দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন, ডিজি কারেকশনাল সার্ভিসকে সমস্ত জেল থেকে গ্যাজেট উদ্ধার করতে হবে এবং সেই অভিযান চলবে । জেলের ভেতরে তৈরি হওয়া ঘুঘুর বাসা ভাঙতে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
জেল কর্তৃপক্ষের একাংশের সঙ্গে দুষ্কৃতীদের আঁতাত নিয়ে সরব হয়ে তিনি বলেন, "প্রেসিডেন্সি জেলে হিউজ মোবাইল ফোন ইউজ করা হচ্ছে ইনক্লুডিং স্মার্টফোন এবং এর সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষ নটোরিয়াস ক্রিমিনাল তাদের একটা বড় নেক্সাস হয়েছিল । গোটা রাজ্যের অপরাধীরা জেলের মধ্যেও তাদের অপরাধী নেটওয়ার্ক চালিয়ে যাচ্ছেন । পশ্চিমবঙ্গের যত সংশোধনাগার আছে, জেল আছে, সেখানকার জেল কর্তৃপক্ষকে এবং আসামিদেরকে যারা সাপ্লাই করছেন এইসব ফোন বা ইত্যাদি, তাদেরকে কশান করতে চাই, যে এই এই জিনিস আজকে এই মুহূর্ত থেকে 2pm থেকে পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ ।"
ইতিমধ্যেই হেস্টিংস থানায় আফতাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে জেল কর্তৃপক্ষ । বিশেষজ্ঞদের মতে, রাউটার ও ভিপিএনের মতো ডিভাইসগুলি ব্যবহার করে জেলের ভেতর থেকেই একটি কম্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম ও সিকিওরড চ্যানেল তৈরি করেছিল এই জঙ্গি । এর ফলে সারা দুনিয়ার সঙ্গে অনায়াসে যোগাযোগ রাখছিল সে । ভেতরে কী কমিউনিকেশন চলছে, তা ল এনফোর্সমেন্টের পক্ষে জানা প্রায় অসম্ভব । জেলের মতো কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে একজন কুখ্যাত সন্ত্রাসী কীভাবে ফাইভ স্টার সুবিধা পায়, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ।
টাকার বিনিময়ে জেলে বসে দেশবিরোধী কাজ চলার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে । নিরাপত্তার এই বিরাট ফাঁক নিয়ে সরব হয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । গোটা ঘটনায় পূর্বতন তৃণমূল সরকারের দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেন, "15 বছর ধরে আমরা এটা দেখে আসছি ৷ আজকে শাহজাহান শেখ জেলের মধ্যে ৷ সেখান থেকে সে হুমকি দিচ্ছে সন্দেশখালির মহিলাদের ৷ বেরই, তারপর সন্দেশখালিতে যারা প্রতিবাদ করেছে তাদের খুন করা হবে, মেরে দেওয়া হবে । কোথা থেকে হয়? কার প্রশ্রয়ে হয়? কে পারমিশন দিয়েছে? জেল তো হচ্ছে রাজ্য সরকারের অধীনে । এগুলো সব আগের মুখ্যমন্ত্রী, আগের সরকার করিয়ে এসেছে ৷ এবার আর সেটা হবে না ।"
কারা আফতাবের কাছে এই ডিভাইসগুলি পৌঁছে দিল ? কতদিন ধরে সেগুলি তার কাছে ছিল ? বন্দি অবস্থায় কাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত সে ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন গোয়েন্দারা । জেলে বসে নতুন কোনও ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছিল কি না, সেটাই এখন পুলিশের কাছে সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা । গোটা ঘটনায় ডিজি কারেকশনাল সার্ভিসের উপস্থিতিতে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।