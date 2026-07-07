বারুইপুর এসপি অফিসে মুখ্যমন্ত্রী, সেখানেই নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ
এসপি অফিসে বারুইপুর পুলিশ জেলার শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
Published : July 7, 2026 at 3:41 PM IST
বারুইপুর, 7 জুলাই: বারুইপুরের নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনার পর তদন্তের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে সেখানে পৌঁছলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । মঙ্গলবার বারুইপুর পুলিশ সুপারের (এসপি) দফতরে গিয়ে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন তিনি ৷ পাশাপাশি বারুইপুর জেলা পুলিশের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সারলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
মঙ্গলবার প্রথম বারুইপুর এসপি অফিসে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানে জেলার শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন তিনি । বৈঠকে বারুইপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও পর্যন্ত তদন্তে কী কী অগ্রগতি হয়েছে, কতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, ফরেনসিক রিপোর্টের বর্তমান অবস্থা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ কতদূর এগিয়েছে এবং তদন্তের পরবর্তী রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে ।
তদন্তে কোনও ধরনের গাফিলতি বা বিলম্ব হয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ প্রশাসনকে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত সম্পূর্ণ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর । একইসঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে লক্ষ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর এসপি অফিসে পৌঁছনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে আসেন নিহত নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা । তাঁদের সঙ্গে পৃথকভাবে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী । পরিবারের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনেন তিনি এবং তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করেন বলে জানা গিয়েছে । পাশাপাশি পরিবারের দাবি-দাওয়া এবং উদ্বেগের বিষয়গুলিও গুরুত্ব সহকারে শোনা হয় ।
প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, পরিবারের সদস্যদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং তদন্তে কোনও রকম আপস করা হবে না । দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতেই সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন ।
এদিকে মুখ্যমন্ত্রী যাওয়ার আগেই বারুইপুরে গিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা ৷ যে পুকুর থেকে নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়েছিল তিনি সেখানে যান এবং সরেজমিনে সব খতিয়ে দেখেন ৷ এমনকী তিনি ঘটনার দিনের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখছেন । ঘটনার দিন এলাকায় কারা গন্ডগোল পাকিয়েছিল, কারা অবরোধ করেছিল এবং সেখানে কারা অগ্নিসংযোগ করেছিল, সেই সমস্ত বিষয়ে ভালোভাবে যাচাই করার জন্য ঘটনাস্থলে আসেন ডিজি ও রাজ্য পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা । প্রথমে সিদ্ধিনাথ গুপ্তা ঘটনাস্থলে এসে এলাকা পরিদর্শন করেন । পরে বারুইপুর থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি ।
বারুইপুরের এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরেই রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বেড়েছে । বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছে । শাসক ও বিরোধী-উভয় পক্ষই ঘটনার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছে । প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা । এই আবহে মুখ্যমন্ত্রীর বারুইপুর সফর এবং এসপি অফিসে উচ্চপর্যায়ের বৈঠককে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে । প্রশাসনিক পর্যায়ে তদন্তের প্রতিটি ধাপ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলেও সূত্রের দাবি ।
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, এই সংবেদনশীল ঘটনায় কোনও ধরনের শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না । এখন নজর তদন্তের পরবর্তী অগ্রগতির দিকে । সিট দ্রুত চার্জশিট দাখিল করে আদালতে বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে বলেই প্রশাসনিক মহলের একাংশের অনুমান । একইসঙ্গে নিহতের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসও পুনর্ব্যক্ত করেছে রাজ্য সরকার ।