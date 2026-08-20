'1986-র পর আর কোনও মুখ্যমন্ত্রী আসেননি' ! বন্যা বিধ্বস্ত সবংয়ে শুভেন্দু

'1986-র পর আর কোনও মুখ্যমন্ত্রী আসেননি' ! বন্যা বিধ্বস্ত সবংয়ে শুভেন্দু
জলমগ্ন গ্রাম, ডুবে যাওয়া রাস্তা, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখার পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রায় 3200 বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে 30 হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।
Published : August 20, 2026 at 3:23 PM IST
সবং, 20 অগস্ট: ছেয়াশির (1986) পর ফের মুখ্যমন্ত্রীর পা পড়ল বন্যাবিধ্বস্ত সবংয়ে ! দাবি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান শুভেন্দু অধিকারীর । টানা বৃষ্টি এবং ডিভিসি-র ছাড়া জলে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত, বৃহস্পতিবার হেলিকপ্টারে আকাশপথে সেই বন্যাবিধ্বস্ত সবং পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী । উপর থেকে জলমগ্ন গ্রাম, ডুবে যাওয়া রাস্তা এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখার পর সবং বিডিও অফিসে প্রশাসনিক বৈঠক করেন তিনি । সেখানেই ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক হিসাব এবং দুর্গতদের পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজ নেন ।
নির্ধারিত সময়ের প্রায় দু'ঘণ্টা পরে এদিন সবংয়ে পৌঁছন শুভেন্দু । আকাশপথে পরিস্থিতি দেখে তাঁর দাবি, এখনও পর্যন্ত বন্যায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে । তাঁদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে । একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যাও জানিয়েছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "প্রায় 3200 বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে 30 হাজার টাকা করে দেওয়া হবে ।"
শুধু বাড়িঘর নয়, বন্যার ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশেও থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আওতায় থাকা কৃষকেরা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগ পাবেন । তবে মাদুরকাঠি বিমার আওতায় না থাকায় সেই ক্ষতির জন্য কী ভাবে আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায়, তা নিয়েও সরকার ভাববে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
সবংয়ের বন্যা পরিস্থিতির অন্যতম উদ্বেগের জায়গা কেলেঘাই নদী । মুখ্যমন্ত্রী জানান, পরিদর্শনের সময় নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছিল । তবে এখন জলস্তর অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে । পাশাপাশি বন্যার জলে সাপের উপদ্রব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি । তাঁর দাবি, এখনও পর্যন্ত সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়েছেন 10 জন গ্রামবাসী ।
বন্যা মোকাবিলায় প্রশাসনের প্রস্তুতি নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান । তাঁর দাবি, বিডিও এবং এলাকার বিধায়ক ঘটনাস্থলে থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন । স্বাস্থ্য দফতরও যথেষ্ট ভালো কাজ করছে । পিএইচই-র মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে । পুলিশকেও পানীয় জল সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া হয়েছিল বলে জানান তিনি । দুর্গতদের কাছে রেশন এবং 20 লিটারের জলের জারও পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ।
সবং সফরের প্রশাসনিক দিকের পাশাপাশি রাজনৈতিক বার্তাও উঠে এসেছে শুভেন্দুর বক্তব্যে । তাঁর দাবি, স্থানীয় মানুষের কাছ থেকেই তিনি শুনেছেন, 1986 সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শেষ বার সবংয়ের বন্যা পরিস্থিতি দেখতে এসেছিলেন । তার পর আর কোনও মুখ্যমন্ত্রী এই এলাকায় আসেননি । শুভেন্দুর অভিযোগ, "আগের সরকার এই এলাকার মানুষকে মানুষ হিসাবে মনে করত না । আমার সঙ্গে মানুষের নাড়ির টান রয়েছে । তাই ছুটে এসেছি । গ্রাম আমার শুরু, গ্রামই আমার শেষ ।"
একই সঙ্গে এ দিনের বৈঠকে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব তৈরির উপর জোর দেওয়া হয়েছে । স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী আশিস মাহাতোকে সবংয়ে দায়িত্ব দিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন শুভেন্দু । ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি, কৃষিজমি এবং অন্যান্য সম্পত্তির বিস্তারিত তালিকা তৈরি করে সেই রিপোর্ট তাঁর কাছে পাঠাবেন মন্ত্রী । পাশাপাশি দুর্গতেরা যাতে নিরাপদে নিজেদের বাড়িতে ফিরতে পারেন, সেই বিষয়টিও প্রশাসনকে দেখতে বলা হয়েছে ।
আরামবাগ নিয়েও সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, এই মুহূর্তে আরামবাগে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়নি । তবে ডিভিসি ফের জল ছাড়লে কিংবা পরিস্থিতির অবনতি হলে যাতে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে, সেই প্রস্তুতি রাখা হয়েছে ।
সবং পরিদর্শনের পর হেলিকপ্টারে আরামবাগে উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখানে প্রশাসনিক রিভিউ বৈঠক করার কথা । তার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে বাগডোগরা যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর ।