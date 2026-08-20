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'1986-র পর আর কোনও মুখ্যমন্ত্রী আসেননি' ! বন্যা বিধ্বস্ত সবংয়ে শুভেন্দু

জলমগ্ন গ্রাম, ডুবে যাওয়া রাস্তা, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখার পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রায় 3200 বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে 30 হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

Chief Minister Suvendu Adhikari
সবংয়ে মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2026 at 3:23 PM IST

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সবং, 20 অগস্ট: ছেয়াশির (1986) পর ফের মুখ্যমন্ত্রীর পা পড়ল বন্যাবিধ্বস্ত সবংয়ে ! দাবি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান শুভেন্দু অধিকারীর । টানা বৃষ্টি এবং ডিভিসি-র ছাড়া জলে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত, বৃহস্পতিবার হেলিকপ্টারে আকাশপথে সেই বন্যাবিধ্বস্ত সবং পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী । উপর থেকে জলমগ্ন গ্রাম, ডুবে যাওয়া রাস্তা এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখার পর সবং বিডিও অফিসে প্রশাসনিক বৈঠক করেন তিনি । সেখানেই ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক হিসাব এবং দুর্গতদের পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজ নেন ।

নির্ধারিত সময়ের প্রায় দু'ঘণ্টা পরে এদিন সবংয়ে পৌঁছন শুভেন্দু । আকাশপথে পরিস্থিতি দেখে তাঁর দাবি, এখনও পর্যন্ত বন্যায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে । তাঁদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে । একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যাও জানিয়েছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "প্রায় 3200 বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে 30 হাজার টাকা করে দেওয়া হবে ।"

শুধু বাড়িঘর নয়, বন্যার ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশেও থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আওতায় থাকা কৃষকেরা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগ পাবেন । তবে মাদুরকাঠি বিমার আওতায় না থাকায় সেই ক্ষতির জন্য কী ভাবে আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায়, তা নিয়েও সরকার ভাববে বলে জানিয়েছেন তিনি ।

Chief Minister Suvendu Adhikari
আকাশ পথে (নিজস্ব চিত্র)

সবংয়ের বন্যা পরিস্থিতির অন্যতম উদ্বেগের জায়গা কেলেঘাই নদী । মুখ্যমন্ত্রী জানান, পরিদর্শনের সময় নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছিল । তবে এখন জলস্তর অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে । পাশাপাশি বন্যার জলে সাপের উপদ্রব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি । তাঁর দাবি, এখনও পর্যন্ত সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়েছেন 10 জন গ্রামবাসী ।

বন্যা মোকাবিলায় প্রশাসনের প্রস্তুতি নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান । তাঁর দাবি, বিডিও এবং এলাকার বিধায়ক ঘটনাস্থলে থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন । স্বাস্থ্য দফতরও যথেষ্ট ভালো কাজ করছে । পিএইচই-র মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে । পুলিশকেও পানীয় জল সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া হয়েছিল বলে জানান তিনি । দুর্গতদের কাছে রেশন এবং 20 লিটারের জলের জারও পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ।

সবং সফরের প্রশাসনিক দিকের পাশাপাশি রাজনৈতিক বার্তাও উঠে এসেছে শুভেন্দুর বক্তব্যে । তাঁর দাবি, স্থানীয় মানুষের কাছ থেকেই তিনি শুনেছেন, 1986 সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শেষ বার সবংয়ের বন্যা পরিস্থিতি দেখতে এসেছিলেন । তার পর আর কোনও মুখ্যমন্ত্রী এই এলাকায় আসেননি । শুভেন্দুর অভিযোগ, "আগের সরকার এই এলাকার মানুষকে মানুষ হিসাবে মনে করত না । আমার সঙ্গে মানুষের নাড়ির টান রয়েছে । তাই ছুটে এসেছি । গ্রাম আমার শুরু, গ্রামই আমার শেষ ।"

একই সঙ্গে এ দিনের বৈঠকে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব তৈরির উপর জোর দেওয়া হয়েছে । স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী আশিস মাহাতোকে সবংয়ে দায়িত্ব দিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন শুভেন্দু । ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি, কৃষিজমি এবং অন্যান্য সম্পত্তির বিস্তারিত তালিকা তৈরি করে সেই রিপোর্ট তাঁর কাছে পাঠাবেন মন্ত্রী । পাশাপাশি দুর্গতেরা যাতে নিরাপদে নিজেদের বাড়িতে ফিরতে পারেন, সেই বিষয়টিও প্রশাসনকে দেখতে বলা হয়েছে ।

আরামবাগ নিয়েও সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, এই মুহূর্তে আরামবাগে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়নি । তবে ডিভিসি ফের জল ছাড়লে কিংবা পরিস্থিতির অবনতি হলে যাতে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে, সেই প্রস্তুতি রাখা হয়েছে ।

সবং পরিদর্শনের পর হেলিকপ্টারে আরামবাগে উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখানে প্রশাসনিক রিভিউ বৈঠক করার কথা । তার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে বাগডোগরা যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর ।

TAGGED:

FLOOD
SABANG
HOMES SUBMERGED BY FLOODS
বানভাসী সবংয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
CHIEF MINISTER SUVENDU ADHIKARI

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