ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে শপথ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
এবারের নির্বাচনে নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুর জোড়া কেন্দ্রে জয়লাভ করলেও, এদিন ভবানীপুর কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবেই শপথবাক্য পাঠ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
Published : May 13, 2026 at 11:47 AM IST
কলকাতা, 13 মে: রাজ্যে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পালাবদলের পর বুধবার বিধানসভায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল ৷ রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর প্রথমবার বিধানসভায় পা রাখলেন শুভেন্দু অধিকারী । সেখানে রেড কার্পেটে অভ্যর্থনা জানানো হয় তাঁকে ৷
রাজ্য প্রশাসনের সদর দফতর নবান্নের পর এবার বিধানসভাতেও শুভেন্দু অধিকারীকে 'গার্ড অফ অনার' দিয়ে সম্মান জানানো হয় । পরে প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়ের কাছে ভবানীপুর কেন্দ্রের বিধায়ক হিসাবে শপথগ্রহণ করেন তিনি । শপথ নেওয়ার আগে বিধানসভায় নিজের ঘরে পুজোতেও অংশ নিতে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীকে ৷
এদিন বিধানসভা চত্বরে শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো । রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এবারের নির্বাচনে নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুর জোড়া কেন্দ্রে জয়লাভ করলেও, এদিন ভবানীপুর কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবেই শপথবাক্য পাঠ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । এদিন সকাল থেকেই বিধানসভা চত্বরে ছিল সাজো সাজো রব । নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য আগে থেকেই সমস্ত প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে রেখেছিল বিধানসভা কর্তৃপক্ষ ।
সকাল সাড়ে 10টা নাগাদ বিধানসভায় এসে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য বিধানসভার মূল প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে অন্দরের করিডোর পর্যন্ত লাল কার্পেট বিছানো হয়েছিল। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে গাড়ি থেকে নামতেই তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। বিধানসভার পদস্থ আধিকারিক থেকে শুরু করে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তাঁকে স্বাগত জানাতে সেখানে হাজির ছিলেন।
মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় প্রবেশ করার পর প্রথা মেনে তাঁকে পুলিশের তরফ থেকে 'গার্ড অফ অনার'ও দেওয়া হয়। একটি সুসজ্জিত পুলিশ বাহিনী নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে এই আনুষ্ঠানিক অভিবাদন জানায়। এই অভিবাদন গ্রহণ করার পর মুখ্যমন্ত্রী সোজা চলে যান বিধানসভার অন্দরে তাঁর জন্য নির্ধারিত নির্দিষ্ট ঘরে। মুখ্যমন্ত্রীর ওই নিজস্ব চেম্বারে তিনি বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান। সেখানে তিনি দলের অন্যান্য বর্ষীয়ান নেতা, বিধায়ক এবং আধিকারিকদের সঙ্গে প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময় ও আগামী দিনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াই এবং রাজ্যে পালাবদলের পর রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে আসীন হয়ে বিধানসভায় তাঁর এই সগৌরব প্রবেশ, রাজ্য রাজনীতির ইতিহাসে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত হিসেবেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
এরপরই শুরু হয় শপথগ্রহণের মূল পর্ব। ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক সকাল 11টা। বিধানসভার মূল অধিবেশন কক্ষে তখন নবনির্বাচিত বিধায়ক, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভিড়। সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়ের কাছে শপথগ্রহণ করেন রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি রাজ্যের মানুষের স্বার্থে ও সংবিধানের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে শপথবাক্য পাঠ করেন। উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে দুটি পৃথক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুটিতেই জয়লাভ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে যেকোনো একটি কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব ধরে রাখতে হত এবং অন্যটি ছাড়তে হত। শেষমেশ কলকাতার অত্যন্ত হাই-প্রোফাইল কেন্দ্র ভবানীপুরকেই তিনি বেছে নেন। এদিন ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবেই বিধায়ক পদে আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করেন তিনি।
মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ পর্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের শপথগ্রহণের পালা শুরু হয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ঠিক পরেই আরও পাঁচজন মন্ত্রী প্রোটেম স্পিকারের কাছ থেকে শপথবাক্য পাঠ করেন। একে একে তাঁদের শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে রাজ্যে নতুন সরকারের পথচলা আরও সুদৃঢ় হল। নতুন মন্ত্রিসভার এই সদস্যদের শপথ নেওয়ার পর বিধানসভার পরিবেশ আরও মুখরিত হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সাধারণ মানুষের বিপুল প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্য নিয়েই এই নতুন সরকার কাজ শুরু করতে চলেছে। মন্ত্রিসভার প্রাথমিক গঠন প্রক্রিয়ার এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার ফলে প্রশাসনিক কাজ আরও গতি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে পালাবদলের পর বিধানসভার এই প্রথম দিনটি ছিল রাজ্য রাজনীতির এক স্মরণীয় এবং বর্ণময় দিন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী হাসিমুখে সকলের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।