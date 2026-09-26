8 অক্টোবর মালদা সফরে মুখ্যমন্ত্রী, দিতে পারেন জেলা পরিষদ নিয়ে বার্তা

8 অক্টোবর মালদা সফরে মুখ্যমন্ত্রী, দিতে পারেন জেলা পরিষদ নিয়ে বার্তা
Suvendu Adhikari to visit Malda: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মালদা সফরকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷ সভাস্থলের মাঠ ও হেলিপ্যাড পরিদর্শন মানিকচকের বিধায়কের ৷
Published : September 26, 2026 at 7:09 PM IST
মালদা, 26 সেপ্টেম্বর: আগামী 8 অক্টোবর মালদা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেদিন গঙ্গা ভাঙন বিধ্বস্ত মানিকচক ব্লকে সভা করবেন তিনি ৷ সেই সভা থেকে বন্যা ও ভাঙন আক্রান্তদের হাতে সরকারি সাহায্যও তুলে দেবেন ৷
তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে পুলিশ ও প্রশাসনিক মহলে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ শনিবার মানিকচকের বিএসএস হাইস্কুল মাঠ ও মানিকচক কলেজ মাঠের হেলিপ্যাড পরিদর্শন করেন পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা ৷ সঙ্গে ছিলেন এলাকার বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডলও ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সফর এই জেলায় রাজনৈতিক চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ কারণ, তার ঠিক আগে 6 অক্টোবর মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচনের দিনক্ষণ প্রায় ঠিক করে ফেলেছে জেলা প্রশাসন ৷ এই অবস্থায় সেদিন তিনি কী বার্তা দেন, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সারা জেলা ৷
চলতি মরশুমে ভয়াবহ বন্যার মুখে পড়ে মানিকচক ব্লকের ভূতনি চর ৷ চরের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা জলে ডুবে ছিল দীর্ঘদিন ৷ গঙ্গার জলস্তর কমতে থাকায় চরের রাস্তাঘাট থেকে জল নেমেছে ৷ কিন্তু এখনও বহু বাড়িতে জল জমে রয়েছে ৷ বন্যা ও ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত, কালিয়াচক 2 ও 3 নম্বর ব্লকের একটি করে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাও ৷ ভাঙনে জেরবার হয়েছে ইংরেজবাজারের একাংশও ৷ দুর্গত মানুষ বহু বছর ধরে ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজের দাবি জানিয়ে আসছেন ৷ যাঁদের ঘরবাড়ি নদীতে চলে গিয়েছে, তাঁরা দাবি জানিয়ে আসছেন পুনর্বাসনের ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁদের কোনও দাবি পূরণ হয়নি ৷ জেলাবাসীর আশা, 8 তারিখের সভা থেকে এনিয়ে কোনও সুখবর দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
এদিন সভাস্থলের মাঠ ও হেলিপ্যাড পরিদর্শন শেষে মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, "এবারের বন্যায় মুখ্যমন্ত্রী ভূতনিবাসীকে সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন ৷ তাঁর জন্যই স্বাধীনতার পর এবার প্রথম ভূতনিবাসীর সমস্ত আবদার পূরণ হয়েছে ৷ বন্যার সময় মুখ্যমন্ত্রী একাধিক মন্ত্রীকে এলাকায় পাঠিয়েছেন ৷ আমরাও এলাকায় ছিলাম ৷ সমস্ত দফতর পুরোদমে কাজ করেছে ৷ ভূতনিবাসীর কথা শুনতে আগামী 8 অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী এখানে আসবেন ৷ ওই সভা থেকে তিনি ভালো পরিমাণে ত্রাণ বন্টন করবেন ৷ বন্যা ও ভাঙনে আক্রান্ত পাঁচ থেকে সাত হাজার মানুষকে তিনি ত্রাণ দেবেন ৷ সারা জেলা থেকে দুর্গত মানুষ এই সভায় আসবে ৷ তাঁদের জন্য মধ্যাহ্নভোজন থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা করা হবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "বন্যা ও ভাঙনে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের আর্থিক সহায়তাও করা হবে ৷ মানিকচক বিএসএস হাইস্কুলের মঞ্চ থেকে ডিবিটি করে সেই অর্থ বিতরণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই কাজ আগে কোনও সরকারের আমলে হয়নি ৷ আগের সরকার দুর্গত মানুষের কথা কোনওদিন বিধানসভায় তুলে ধরেনি ৷ এবার ডবল ইঞ্জিন সরকার ভাঙনে ঘর হারানো সারা জেলার মানুষের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে ৷ তার জন্য মডেল ভিলেজ তৈরি করা হচ্ছে ৷ আজ আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলের মাঠ ও হেলিপ্যাড পরিদর্শন করলাম ৷ পূর্ত দফতরের আধিকারিক, বিডিও, মানিকচক থানার আইসিরাও ছিলেন ৷ পরবর্তীতে সিএমও দফতর থেকে সভার পরিকল্পনা করা হবে ৷ সেই অনুযায়ী কাজ শুরু হবে ৷"
এদিকে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী 6 অক্টোবর মালদা জেলা পরিষদের নতুন সভাধিপতি নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে সেই সভা করা যাবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ৷ যদি সেই সভা হয় তবে তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জেলা পরিষদের উদ্দেশ্যে কোনও বার্তা দিতে পারেন বলেও মনে করা হচ্ছে ৷ জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিকের কথায়, "আপাতত ঠিক হয়েছে, 6 অক্টোবর জেলা পরিষদের নতুন সভাধিপতি এবং সহকারি সভাধিপতি গঠনের নির্বাচন হবে ৷ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই সভা সেদিন করা যাবে কি না তা নিয়ে জেলাশাসক সিদ্ধান্ত নেবেন ৷"