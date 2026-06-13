কেন্দ্রীয় কর্মসূচির উদ্বোধনে সোমে প্রথমবার কর্পোরেশনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

কেন্দ্রীয় কর্মসূচির উদ্বোধনে সোমে প্রথমবার কর্পোরেশনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ তাঁকে স্বাগত জানাতে বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছে কলকাতা পুরনিগম৷
Published : June 13, 2026 at 9:13 PM IST
কলকাতা, 13 জুন: প্রথমবারের জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ভবনে হাজির হতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রের ‘স্বচ্ছতা সে স্বাগত’ কর্মসূচি। ছয়দিন ব্যাপী শহর সাফাই অভিযান চলবে এই কর্মসূচির মাধ্যমে। 21 জুন প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবে স্বচ্ছ কলকাতা।
দেশে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতে শুরু হয়েছিল স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি। তবে রাজ্যে বিজেপি বিরোধী সরকার থাকায় অন্যান্য আর চারটে কর্মসূচির মতোই এটাও সফল ভাবে রূপায়ণ হয়নি বলে অভিযোগ। তবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। 21 তারিখ যোগ দিবস পালন কর্মসূচিতে থাকবেন। তাঁকেই নতুন সরকার স্বাগত জানাবে স্বচ্ছ শহরের মাধ্যমে।
কলকাতা কর্পোরেশনের সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সোমবার কলকাতা কর্পোরেশনে উপস্থিত হবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি ছয়দিন ব্যাপী শহর পরিষ্কারের একটি কর্মসূচি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। যার নাম দেওয়া হয়েছে - স্বচ্ছতা সে স্বাগত। চলতি মাসের 15 থেকে 20 তারিখ পর্যন্ত এই সাফাই অভিযান চলবে শহর জুড়ে। শহরের বিভিন্ন আবাসন লাগোয়া এলাকায়, পুকুর, খোলা মাঠের ধার থেকে রাস্তার চারপাশ, পরিত্যক্ত জমি, বাড়ি - যেখানেই জঞ্জাল স্তূপ থাকবে, সেখানেই দিনে-রাতে সাফাই চলবে। মেডিক্যাল বর্জ্য বিশেষ ভাবে পরিষ্কার করা হবে এই অভিযানে। হবে কংক্রিট বর্জ্য পরিষ্কারও।
কলকাতা কর্পোরেশনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আসাকে ঘিরে চলছে তোড়জোড়। সাফাই হচ্ছে কেন্দ্রীয় ভবনের অভ্যন্তর। কাউন্সিলর ক্লাবে আলো থেকে পাখা সব কিছুর বদল ঘটছে। জানা যাচ্ছে, মন্ত্রী ও সংবাদ মাধ্যমের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকবেন পুর সচিব। অভ্যর্থনা জানানোর দায়িত্ব থাকছেন উদ্যান বিভাগের ডিজি। কেন্দ্রীয় ভবন ও সংলগ্ন এলাকা পরিষ্কারের দায়িত্বে সাফাই বিভাগের ডিজি। লাইট থেকে সাউন্ড সব দায়িত্বে আলোক বিভাগের ডিজি।
অনুষ্ঠানে থাকবে প্রজেক্টর থেকে এলইডি স্ক্রিন। জরুরি পরিস্থিতির জন্য অ্যাম্বুলেন্স থাকবে। দায়িত্ব থাকবেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। অনুষ্ঠান স্থল ঝকঝকে রাখার দায়িত্ব ডিজি সিভিলের। অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সব স্ক্রিন দেখাশোনা করবেন আইটি বিভাগের আধিকারিক।
রাজ্যে বিজেপি সরকার সম্প্রতি ক্ষমতায় এসেছে। কলকাতা কর্পোরেশনে বসেছে প্রশাসক। আর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই প্রথম শুভেন্দু অধিকারীর সফর কলকাতার মূল প্রশাসনিক ভবনে। ফলে সেই নিয়েই এমন চূড়ান্ত ব্যস্ততা কর্মী থেকে আধিকারিকদের।