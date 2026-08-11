আত্মবলিদান দিবসে আজ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মভূমিতে মুখ্যমন্ত্রী, অপেক্ষায় মোহবনি

আত্মবলিদান দিবসে আজ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মভূমিতে মুখ্যমন্ত্রী, অপেক্ষায় মোহবনি
ক্ষুদিরাম বসুর জন্মস্থান গোটা বাংলার মানুষের কাছে আবেগ ও গর্বের জায়গা । প্রতি বছর 11 অগস্ট শহিদের আত্মবলিদান দিবসে এখানে শ্রদ্ধা জানান বহু মানুষ ৷
Published : August 11, 2026 at 8:26 AM IST
মোহবনি (পশ্চিম মেদিনীপুর), 11 অগস্ট: আত্মবলিদান দিবসে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মভিটে কেশপুরের মোহবনিতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । প্রতি বছরই 11 অগস্ট দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয় তাঁর জন্মভূমিতে । এবছর সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ৷ তারই প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷
সূত্রের খবর, এখানে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর মুখ্যমন্ত্রী বাঁকুড়ার সভায় যোগ দেবেন ৷ সেই অনুযায়ী মোহবনির পাশেই বানানো হয়েছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড । কয়েকদিন ধরেই তা পরিদর্শন করেছেন জেলা পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা । দফায় দফায় নিরাপত্তার দিকটা খতিয়ে দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা এসপিজি ।
অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী আসার খবরে খুশি মোহবনিবাসী । এলাকার সাধারণ মানুষরা মুখ্যমন্ত্রী আসার খবরে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত । তাদের দাবি, স্বাধীনতার 79 বছরে প্রথমবার কোনও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর মাটিতে পা রাখতে চলেছেন । এই বিষয়ে শহিদের বংশধর শান্তি বসু বলেন, "সুযোগ পেলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বলব, শহিদের গ্রাম মোহবনির রাস্তাঘাট, পানীয় জল, পথবাতি, খেলার মাঠ প্রভৃতির যেন উন্নতি হয় ৷ নিকাশি নালা যেন ঠিকঠাক থাকে, সেই বিষয়েও আবেদন করব । গ্রামের ছেলে-মেয়েরা যাতে ভালোভাবে খেলাধুলা করতে পারে, তার জন্য একটি সুন্দর খেলার মাঠেরও প্রয়োজন রয়েছে । তাও জানাব ৷"
তবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর আরও একটি বড় দাবি ক্ষুদিরামের নামে রেলস্টেশন । মোহবনির উন্নয়নের পাশাপাশি দীর্ঘদিনের এই দাবির কথাও জানিয়েছেন শান্তি বসু । তিনি বলেন, "কেশপুরে ক্ষুদিরাম বসুর নামে একটি রেলস্টেশন তৈরি করা হোক । গত দুই-তিন বছর ধরে এই দাবিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে । চন্দ্রকোনা রোড থেকে কেশপুর, চন্দ্রকোনা টাউন, ঘাটাল হয়ে পাঁশকুড়া পর্যন্ত রেলপথ তৈরির যে দাবি দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে, সেই প্রস্তাবিত রেলপথে কেশপুর স্টেশনের নাম ক্ষুদিরাম বসু করার দাবি জানানো হচ্ছে । বিভিন্ন জায়গায় এই দাবিতে আবেদন-নিবেদন করা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলে এই দাবিটিও তাঁর কাছে তুলে ধরব ।"
তিনি আরও জানান, এই প্রথম রাজ্যের কোনও মুখ্যমন্ত্রী মোহবনিতে আসছেন । এটা মোহবনিবাসীর কাছে বড় পাওনা, আনন্দের বিষয় । তবে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার মোহবনিতে আসার কথা থাকলেও এর আগে একাধিকবার এই গ্রামে এসেছেন তিনি । 2011 সালে সাংসদ থাকাকালীন মোহবনিতে 'ক্ষুদিরামের কিছুক্ষণ' নামে একটি প্রতীক্ষালয় উদ্বোধন করেছিলেন । সাংসদ ও রাজ্যের মন্ত্রী থাকাকালীনও মোহবনির উন্নয়নের জন্য অর্থ সাহায্য এবং অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার কথা জানান শান্তি বসু । এবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর আগমন ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত মোহবনির বাসিন্দারা ।
মূলত বিপ্লবী শহর মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসুর জন্মস্থান গোটা বাংলার মানুষের কাছে আবেগ ও গর্বের জায়গা । প্রতি বছর 11 অগস্ট শহিদের আত্মবলিদান দিবসে বহু মানুষ এখানে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন । ফলে পর্যটন ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে মোহবনির পরিকাঠামো আরও উন্নত করার দাবি দীর্ঘদিনের ।
মোহবনির বর্তমান সৌন্দর্য
পূর্বতন সরকারের সময় ক্ষুদিরামের জন্মস্থানকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল । কেশপুর ব্লক প্রশাসনের অধীনে বিভিন্ন সময়ে এই এলাকায় উন্নয়নের কাজ হয়েছে । ক্ষুদিরাম বসুর পূর্ণাবয়ব মূর্তি তৈরি হয়েছে ৷ পাশেই রয়েছে 'শহিদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি পাঠাগার' । রয়েছে সাংস্কৃতিক মঞ্চ, তার সামনে বড় মাঠ এবং ইনডোর সাংস্কৃতিক মঞ্চ । পর্যটকদের বসার জন্য রয়েছে আলাদা ঘর । গাছপালা দিয়ে সাজানো হয়েছে গোটা এলাকা । রাস্তার পাশেই রয়েছে 'শহিদ ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি ইকোপার্ক'।
এবার 11 অগস্টের অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে গোটা এলাকা । সাংস্কৃতিক মঞ্চের সামনে তৈরি হয়েছে বিশাল প্যান্ডেল । সীমানা প্রাচীর, সাংস্কৃতিক মঞ্চ, পতাকা বেদি এবং মূল প্রবেশদ্বার সাজানো হয়েছে । কোথাও গেরুয়া-সাদা রঙের প্রলেপ, কোথাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে । আগাছা ও জঞ্জাল সরিয়ে ঝকঝকে করে তোলা হচ্ছে শহিদের জন্মভূমি । মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতাও তুঙ্গে । দফায় দফায় এলাকা পরিদর্শনে যাচ্ছেন প্রশাসনিক কর্তারা । ইতিমধ্যেই মোহবনি পরিদর্শন করেছেন জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা ।