ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দেবেন ত্রাণ, বানভাসি সবং পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী
এলাকায় বৈঠক করার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ এবং আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর । বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনও করবেন বলে খবর ৷
Published : August 20, 2026 at 11:02 AM IST
সবং, 20 অগস্ট: বৃষ্টি থামলেও এখন জলের তলায় সবংয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা । বৃহস্পতিবার প্লাবিত সবং পরিদর্শনে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
আকাশপথেই আসার কথা মুখ্যমন্ত্রীর । তবে, পরিস্থিতি খারাপ হলে সড়কপথেও আসতে পারেন । এলাকায় বৈঠক করার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ এবং আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর ।
বানভাসি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম হল সবং । তাই এবার দ্বিতীয় জেলা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । প্রশাসন ও বিজেপি় সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর এই দিন আরামবাগ আর সবং পরিদর্শন করার কথা ৷
প্রথমে সবংয়ে বিডিও অফিসে প্রশাসনিক বৈঠক সারবেন মুখ্যমন্ত্রী । এরপর এলাকায় ঘুরে ত্রাণ বিলি করবেন বলে খবর । সেই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়ার কথা রয়েছে । পরবর্তীকালে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তিনি নির্দেশ দিয়ে চলে যাবেন আরামবাগে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর এলাকা পরিদর্শন ঘিরে জোর তৎপরতা প্রশাসনের ।
সবংয়ের দেভোগ অঞ্চলের বারজীবন এলাকায় সকাল দশটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার অবতরণ করতে পারে । বুধবার রাতেই যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে হেলিপ্যাড তৈরির কাজ শুরু হয়েছে । তবে, শেষ মুহূর্তে আবহাওয়া খারাপ হলে মুখ্যমন্ত্রী যে সড়কপথেও আসতে পারেন । এই বিষয়ে এদিন সবংয়ের বিধায়ক অমল পান্ডা বলেন, "বন্যা-বিপর্যস্ত সবংয়ের পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী আসছেন । এটাই সবথেকে বড় কথা ।"
জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরির কাজ চলছে । জেলা পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা বলেন, "আমরা সবংবাসীর পাশে আছি । স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী আসছেন । তাঁর নিরাপত্তার সমস্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়েছে ।"
অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী আসার আগের দিন সবংয়ে বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক যুবকের । মৃতের নাম কার্তিক হাজরা (28)। তাঁর বাড়ি সবংয়ের দুবরাজপুর এলাকায় । বুধবার বিকেলে স্থানীয় একটি মাছের ভেড়িতে থাকা ট্রান্সফর্মারে কাজ করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে ।প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এদিন বিকেল সাড়ে 3টে নাগাদ ট্রান্সফর্মারে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন কার্তিক । দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে সবং গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি ৷
গত রবিবার 16 অগস্ট, বন্যা বিধ্বস্ত সবংয়ে এক শিশু ও এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয় । বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ । সবংয়ের বাসিন্দা খোকন দাস, নিতাই মণ্ডলদের অভিযোগ, অবৈধ ইটভাটা এবং মাছের ভেড়ির পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় বেআইনিভাবে বাঁধ দেওয়ার কারণেও জল নিকাশি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে । তাঁদের দাবি, এর জেরেই বিস্তীর্ণ এলাকায় প্লাবন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । এহেন পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর সবং সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷