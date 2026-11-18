আজ আলিপুরদুয়ার সফরে মুখ্যমন্ত্রী, নতুন কোনও ঘোষণার অপেক্ষায় চা-শ্রমিকরা
CM Alipurduar Visit: বীরসা মুণ্ডার মূর্তি উন্মোচন থেকে জনজাতীয় গৌরব দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর সফর ঘিরে তাই সাজ সাজ রব জেলাজুড়ে ।
Published : November 18, 2026 at 11:20 AM IST
আলিপুরদুয়ার, 18 নভেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সফর ঘিরে সাজ সাজ রব আলিপুরদুয়ারে ৷ বুধবার জেলায় আসছেন তিনি । তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক মহলে শুরু হয়েছে জোর তৎপরতা ।
একদিকে আদিবাসী জননায়ক বীরসা মুণ্ডার মূর্তি উন্মোচন করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ অন্যদিকে জনজাতীয় গৌরব দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ কুমারগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের রায়ডাক গলফ খেলার মাঠে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি । সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে জেলার মানুষের আগ্রহ বাড়ছে ।
মুখ্যমন্ত্রীর সফরসূচি
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুর 1টা নাগাদ হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে অবতরণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখান থেকে হেলিকপ্টারে ডাঙ্গি আশ্রম মাঠের হেলিপ্যাডে পৌঁছবেন । এরপর যাবেন লোকনাথপুর আশ্রম হস্টেলে । সেখানে আবাসিক ছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার পাশাপাশি রাজ্যের 250টি হস্টেলের আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে মতবিনিময় করার কথা রয়েছে তাঁর ।
এরপর লোকনাথপুর আশ্রম হস্টেল থেকে ময়নাবাড়ি হাতিপোতা মোড়ে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখানে আদিবাসী জননায়ক বীরসা মুণ্ডার মূর্তি উন্মোচন করবেন তিনি । এরপর রায়ডাক গলফ কোর্সের মাঠে আয়োজিত জনজাতীয় গৌরব দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন শুভেন্দু অধিকারী ।
প্রশাসনিক তৎপরতা
এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে সামনে রেখে প্রশাসনের চূড়ান্ত তৎপরতা চোখে পড়েছে । লোকনাথপুর আশ্রম হস্টেলে গিয়ে পরিকাঠামো ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন জেলাশাসক ময়ূরী বসু । অন্যদিকে মূল সভাস্থলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন উত্তরবঙ্গের আইজি সুকেশ কুমার জৈন । তাঁর সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিত কুমার শাও ।
মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শন করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, আলিপুরদুয়ারের বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ৷ মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের সফর নিয়ে মনোজকুমার ওঁরাও বলেন, "আজকের এই অনুষ্ঠানে 50টি চা-বাগানের শ্রমিকরা অংশ নেবেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও আলিপুরদুয়ারে এসেছেন ৷ কিছুদিনের ব্যবধানে আবারও তিনি আসছেন ৷ মনে হচ্ছে যেন মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ারের ঘরের ছেলে ৷"
চা-শ্রমিকদের আশা
মুখ্যমন্ত্রীর সফর নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে প্রশাসনিক প্রস্তুতির পাশাপাশি নিরাপত্তার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে । এখন বুধবারের কর্মসূচিকে ঘিরে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত জেলা প্রশাসন । জেলার মানুষও তাকিয়ে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দেন সেদিকে ৷ একইসঙ্গে উন্মাদনা তুঙ্গে চা-শ্রমিকদের ৷ আগেই মুখ্যমন্ত্রী চা-শ্রমিকদের জন্য বোনাস-ভাতার ঘোষণা করেছেন ৷ এবার নতুন কোনও ঘোষণার অপেক্ষায় বুক বাধছেন উত্তরের চা-শ্রমিকরা ৷