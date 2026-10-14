6 হাজার কোটির লগ্নি, হলদিয়ায় আজ দেশের বৃহত্তম ফেনল-অ্যাসিটোন কারখানার উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

6 হাজার কোটির লগ্নি, হলদিয়ায় আজ দেশের বৃহত্তম ফেনল-অ্যাসিটোন কারখানার উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী
Phenol Plant in Haldia: এক ছাদের তলায় বিপুল পরিমাণ ফেনল ও অ্যাসিটোন উৎপাদনের নজির দেশে প্রথম । কারখানাটি হলদিয়ায় HPL-এর বর্তমান পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সের ভেতরেই ৷
Published : October 14, 2026 at 9:48 AM IST
হলদিয়া, 14 অক্টোবর: শিল্পশহর হলদিয়ার মুকুটে আজ নতুন পালক জুড়তে চলেছে । 6 হাজার কোটি টাকা খরচে তৈরি দেশের বৃহত্তম সমন্বিত ফেনল ও অ্যাসিটোন কারখানার পথ চলা শুরু হচ্ছে আজ, বুধবার । কারখানাটির উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেডের (এইচপিএল) সম্পূর্ণ অধীনস্থ সংস্থা অ্যাডপার্মা প্রাইভেট লিমিটেড এই প্রকল্পটি গড়ে তুলেছে । ভারতের পূর্ব উপকূলে এটিই প্রথম ফেনল তৈরির কারখানা ।
আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত থাকছেন দ্য চ্যাটার্জি গ্রুপের (টিসিজি) চেয়ারম্যান পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, এইচপিএলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা সিইও নবনীত নারায়ণ এবং অ্যাডপার্মা প্রাইভেট লিমিটেডের সিইও সঞ্জীব বাসুদেবা । থাকছেন রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়ক । বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক এবং প্রথম সারির শিল্পকর্তারাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন ।
নতুন এই কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ফেনলের ক্ষেত্রে 3 লক্ষ 45 হাজার টন । আর অ্যাসিটোন তৈরি হবে বছরে 2 লক্ষ 15 হাজার টন । এক ছাদের তলায় এত বিপুল পরিমাণ ফেনল ও অ্যাসিটোন উৎপাদনের নজির দেশে এই প্রথম । হলদিয়ায় এইচপিএলের বর্তমান পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সের ভেতরেই কারখানাটি তৈরি হয়েছে । প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়েছে টিসিজি গোষ্ঠীরই সংস্থা লামাস টেকনোলজি । ফেনল ও অ্যাসিটোন তৈরির মূল কাঁচামাল হল প্রোপিলিন এবং বেঞ্জিন । পাশের এইচপিএল কারখানা থেকে সরাসরি এই দুটি কাঁচামাল পেয়ে যাবে অ্যাডপার্মা । ফলে প্রাথমিক কাঁচামাল থেকে চূড়ান্ত রাসায়নিক তৈরির পুরো প্রক্রিয়াটিই এবার হলদিয়ায় সম্পন্ন হবে ।
এই প্রকল্প ঘিরে শিল্পমহলে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে । টিসিজি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেন, "হলদিয়ায় এই প্রকল্পটি বাস্তবে রূপ নিতে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত । পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনার ওপর আমাদের দীর্ঘদিনের যে আস্থা রয়েছে, এই প্রকল্প তারই প্রতিফলন । আমি বিশ্বাস করি, রাসায়নিক শিল্পের পরবর্তী পর্যায়ের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অ্যাডপার্মা একটি শক্তিশালী ভিত হিসেবে প্রমাণিত হবে । যা এই অঞ্চল এবং সমগ্র দেশের জন্য এক প্রকৃত ও সুদূরপ্রসারী মূল্য তৈরি করবে ।"
দেশের বাজারে ফেনল এবং অ্যাসিটোনের চাহিদা বরাবরই তুঙ্গে । কিন্তু দেশে উৎপাদন কম থাকায় এত দিন বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে এই দুই রাসায়নিক আমদানি করতে হত । আন্তর্জাতিক বাজারে দামের ওঠাপড়ার ধাক্কাও সামলাতে হত ভারতীয় সংস্থাগুলিকে । হলদিয়ার এই কারখানা চালু হওয়ায় আমদানির ওপর সেই নির্ভরতা অনেকটাই কমবে । দেশীয় ক্রেতারা এবার হাতের নাগালেই স্থিতিশীল দামে ও নির্ভরযোগ্যভাবে এই রাসায়নিক পাবেন ।
এইচপিএলের এমডি তথা সিইও নবনীত নারায়ণ বলেন, "দীর্ঘ সময় ধরে এই কারখানাটি তৈরির কাজ চলছিল । সেটি চালু হতে দেখে সত্যিই খুব তৃপ্তি হচ্ছে । ভারতীয় শিল্পক্ষেত্র যে রাসায়নিক উপাদানগুলির ওপর নির্ভরশীল, এই কারখানা দেশের বাজারে সেগুলির জোগান বাড়াবে । একই সঙ্গে এটি আমাদের ধাপে ধাপে আরও উচ্চমূল্যের পণ্য তৈরির দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটি মঞ্চ করে দেবে । আমরা যা গড়ে তুলতে চাইছি, তার কেন্দ্রে রয়েছে রাসায়নিক উৎপাদন হাব হিসেবে হলদিয়ার অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে তোলা ।"
দৈনন্দিন জীবনের নানা সামগ্রী তৈরিতে এই দুটি রাসায়নিক অপরিহার্য । বিসফেনল-এ, পলিকার্বোনেট এবং ফেনোলিক রেজিন তৈরির মূল উপাদান হল ফেনল । যা দিয়ে প্লাইউড, ল্যামিনেট, কাঠের প্যানেল, আঠা এবং ফাউন্ড্রি শিল্পের নানা জিনিস তৈরি হয় । অন্যদিকে, রঙের শিল্প, ওষুধ, কৃষি রাসায়নিক, প্রসাধনী সামগ্রী এবং আঠা তৈরিতে অ্যাসিটোনের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে । বিভিন্ন শিল্পে দ্রাবক বা সলভেন্ট হিসেবেও এটি কাজে লাগে ।
মূল রাসায়নিকের জোগান বাড়ায় এবার রাজ্যে অনুসারী শিল্প বা ডাউনস্ট্রিম ইন্ডাস্ট্রির প্রসারেও গতি আসবে ।
এই বিষয়ে অ্যাডপার্মা প্রাইভেট লিমিটেডের সিইও সঞ্জীব বাসুদেবা বলেন, "আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য খুব স্পষ্ট । তা হল ধারাবাহিক গুণমান বজায় রাখা, নির্ভরযোগ্য জোগান দেওয়া এবং দায়িত্বশীলভাবে কারখানা পরিচালনা করা । এর বাইরেও হলদিয়া থেকে অনুসারী শিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে আমরা বড় সুযোগ দেখতে পাচ্ছি । আমাদের এই লক্ষ্য পূরণে সমমনস্ক ক্রেতা এবং শিল্প অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করতে আমরা আগ্রহী ।"
এইচপিএলের মজবুত পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে বিশেষায়িত রাসায়নিক বা স্পেশালিটি কেমিক্যালস তৈরির মঞ্চ হিসেবেই অ্যাডপার্মা কাজ করবে । এই প্রকল্পের হাত ধরে পূর্ব ভারতে একটি বহুমুখী রাসায়নিক শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে উঠতে চলেছে । ভারতের রাসায়নিক শিল্পের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গকে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য । নতুন এই কারখানা ঘিরে রাজ্যে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সরবরাহ শৃঙ্খলের মাধ্যমেও বহু মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হবে । যা রাজ্যের শিল্প বিকাশের পাশাপাশি দেশীয় উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জাতীয় লক্ষ্যকেও মজবুত করবে ।