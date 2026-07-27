নবান্নে নিট উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা, 100 কৃতীকে ল্যাপটপ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী
নবান্নের শীর্ষকর্তাদের মতে, এই সংবর্ধনা পড়ুয়াদের ভালো কাজের অনুপ্রেরণা জোগাবে । ল্যাপটপ প্রদান শুধুমাত্র পুরস্কার নয়, এটি রাজ্যের তরফ থেকে কৃতীদের প্রতি সমর্থনের বার্তা ।
Published : July 27, 2026 at 2:39 PM IST
কলকাতা, 27 জুলাই: দেশজুড়ে নিট পরীক্ষা নিয়ে প্রবল বিতর্ক চলছে । প্রশ্নফাঁস ও দুর্নীতির অভিযোগে পদত্যাগ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান । ঠিক এই আবহে রাজ্যের কৃতী পড়ুয়াদের পাশে নবান্ন ।
নিট উত্তীর্ণ প্রথম 100 জন মেধাবী পড়ুয়াকে সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার । 28 জুলাই মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে । এই প্রথমবার রাজ্যে নিট সফলদের এমন সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে উপস্থিত থেকে পড়ুয়াদের হাতে ল্যাপটপ তুলে দেবেন । মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতেই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ ।
নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই এই সংবর্ধনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর ইতিমধ্যেই একটি প্রশাসনিক নির্দেশিকা জারি করেছে । দফতরের বিশেষ সচিব স্বাক্ষরিত সেই বিজ্ঞপ্তিতে অনুষ্ঠানের বিষয় বিস্তারিত জানানো হয়েছে । বলা হয়েছে, 28 জুলাই বিকেল 5টায় নবান্ন সভাঘরে এই অনুষ্ঠান হবে । শিক্ষা দফতরের তরফে ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রথম 100 জন সফল পরীক্ষার্থীর তালিকা তৈরি করা হয়েছে । সেই তালিকা পাঠানো হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরে ।
মঙ্গলবারের এই অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের সঙ্গে তাঁদের অভিভাবকদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে । নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন চিকিৎসকমহলের বিশিষ্টরাও । রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষদের অনুষ্ঠানে ডাকা হচ্ছে । আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষ আধিকারিক এবং চিকিৎসা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের । সব মিলিয়ে প্রায় 400 জন অতিথি উপস্থিত থাকতে পারেন বলে প্রশাসনের অনুমান । সেই অনুযায়ী নবান্ন সভাঘরের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । জোরদার করা হচ্ছে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ।
চলতি বছরে মেডিক্যালের প্রবেশিকা পরীক্ষা বা নিট-ইউজি নিয়ে দেশজুড়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে । প্রশ্নফাঁস, গ্রেস মার্কস এবং দুর্নীতির অভিযোগে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী সরব হয়েছেন। দেশের পরীক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যখন চূড়ান্ত হতাশা তৈরি হয়েছে, তখন রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।
প্রশাসনিক কর্তাদের মতে, ভবিষ্যতের চিকিৎসকদের মানসিক জোর বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও যে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মেধার জোরে সফল হয়েছেন, তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি । মঙ্গলবারের এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে তাই প্রশাসনিক মহলেও উন্মাদনা তুঙ্গে ।