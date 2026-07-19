ডাবল ইঞ্জিন মানে শুধু রাস্তা নয়, বাংলার ঐতিহ্য রক্ষাও: জাতীয় গ্রন্থাগারে মুখ্যমন্ত্রী

ডাবল ইঞ্জিন মানে শুধু রাস্তা নয়, বাংলার ঐতিহ্য রক্ষাও: জাতীয় গ্রন্থাগারে মুখ্যমন্ত্রী
রবিবার জাতীয় গ্রন্থাগারে 'মিউজিয়াম অফ ওয়ার্ড' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলার চিরায়ত পরম্পরা, ঐতিহ্য রক্ষার উপর জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
Published : July 19, 2026 at 6:42 PM IST
কলকাতা, 19 জুলাই: শহর তথা দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতীয় গ্রন্থাগারে নবনির্মিত 'মিউজিয়াম অফ ওয়ার্ড' বা শব্দ সংগ্রহালয়ের উদ্বোধন হল রবিবার । এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই অনুষ্ঠানে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় ডবল ইঞ্জিন সরকারের ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরেন ৷ তাঁর বক্তব্যে পূর্বতন সরকারের সমালোচনা এবং নতুন সরকারের দ্রুত পদক্ষেপের খতিয়ান উঠে আসে । একইসঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার কথাও বলেন তিনি ৷
এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের পূর্বতন সরকার বাংলার ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রশ্নে চরম উদাসীন ছিল ৷ তাঁর অভিযোগ, পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সমস্ত রাজ্যকে নির্দেশ দিলেও, পশ্চিমবঙ্গের আগের সরকার তা মানেনি ৷ কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার মাত্র দু'মাসের মধ্যেই সেই অসম্পূর্ণ কাজ শুরু করে দিয়েছে ৷
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা বর্তমান সরকার গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ ৷" রাজ্য সরকারের দ্রুত পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে তিনি স্পষ্ট বলেন, "আমরা মাত্র দু'মাসের মধ্যে ভারত সরকারের এই নির্দেশ গ্রহণ করেছি ৷ এটা প্রাসঙ্গিক, এটা প্রয়োজন, আগামী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন, পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের কাজও আমরা শুরু করেছি।"
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহের বঙ্গ সফর নিয়েও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন শুভেন্দু ৷ গত তিন দিন ধরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যে রয়েছেন ৷ এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি নিয়ে অমিত শাহ তাঁকে একটি চিঠি লিখেছেন ৷ তবে সেই চিঠির বিস্তারিত বয়ান এদিন খোলসা করেননি তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, "তিনি আমাকে একটি চিঠি লিখেছেন বাংলা ভাষার মর্যাদা, বাংলা ভাষাকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ৷ যেহেতু বিধানসভার সেশন চলছে, আমি পাবলিকলি আজ বলব না, আগামিকাল বেলা 11টায় বিধানসভাতেই বলব ৷"
জাতীয় গ্রন্থাগারের এই নতুন উদ্যোগে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যে মেলবন্ধন ঘটেছে, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সংস্কৃতি মন্ত্রকের এই কাজের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এবং মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানান ৷ তাঁর বক্তব্যের মাঝে বাংলার সমৃদ্ধশালী অতীত স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
বক্তব্যের শেষে বাংলার সাধারণ মানুষের উদ্দেশে ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুফলের প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলার চিরায়ত সম্পদ রক্ষার্থেও যে কেন্দ্র এবং রাজ্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে, সে কথা তিনি এদিন স্পষ্ট করে দেন ৷ শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "ডবল ইঞ্জিনের সুফল শুধু রাস্তাঘাটে নয়, আমাদের ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি, পাণ্ডুলিপি সবকিছু সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও আপনারা আগামী দিনে দেখতে পাবেন৷ "
এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ পদস্থ আধিকারিকরা ৷