কড়ায়-গণ্ডায় 'হিসেব', একজনকেও ছাড়া হবে না ! জিটিএ-র দুর্নীতি নিয়ে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

কড়ায়-গণ্ডায় 'হিসেব', একজনকেও ছাড়া হবে না ! জিটিএ-র দুর্নীতি নিয়ে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর
পাহাড়ের মানুষকে আশ্বস্ত করে শুভেন্দু বলেন, শিক্ষক নিয়োগ থেকে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্প- যে ক্ষেত্রেই দুর্নীতির প্রমাণ মিলবে, কাউকে রেয়াত করা হবে না ।
Published : September 8, 2026 at 4:22 PM IST
শিলিগুড়ি, 8 সেপ্টেম্বর: পাহাড়ের প্রশাসনে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে এ বার সরাসরি কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । উত্তরকন্যায় দাঁড়িয়ে তাঁর হুঁশিয়ারি, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর আর্থিক অনিয়মের তদন্ত শেষ হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে এফআইআর হবে, গ্রেফতার করা হবে । শুধু শাস্তিই নয়, সরকারি তহবিল বা জনগণের করের টাকা বেআইনি ভাবে আত্মসাৎ হয়ে থাকলে কড়ায়-গণ্ডায় 'হিসেব' নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি ৷
'কোনও দুর্নীতি ছাড়ব না'
উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক পর্যালোচনার মাঝে জিটিএ-র বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক অভিযোগ প্রসঙ্গে সরব হন শুভেন্দু । তাঁর কথায়, "জিটিএ-তে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে, তার কোনওটাকেই আমরা ছাড়ব না ।" তাঁর দাবি, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে যে তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে, তারা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে ।
বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি
তদন্তের পরিধি বোঝাতে কমিটির গঠন ও সাম্প্রতিক তৎপরতার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে এবং আইপিএস আধিকারিক কালিয়াপ্পন জয়রমনের কার্যকরী সদস্য হিসাবে ওই কমিটি কাজ করছে । দু'জনেই পাহাড় ও উত্তরবঙ্গের সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছেন বলেও জানান তিনি ।
নজরে একাধিক অভিযোগ
জিটিএ-র অধীনে শিক্ষক নিয়োগ থেকে পানীয় জল প্রকল্প, একাধিক ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি করেন শুভেন্দু । বিশেষ করে চার শতাধিক শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ, 'অম্রুত' প্রকল্পের অর্থ ব্যবহারে অসঙ্গতি এবং পাহাড়ের বিভিন্ন জনজাতির উন্নয়নের জন্য গঠিত একাধিক উন্নয়ন পর্ষদের তহবিল নিয়ে প্রশ্নের কথা সামনে আনেন তিনি । লেপচা ও তামাং বোর্ড-সহ মোট 11টি উন্নয়ন পর্ষদের টাকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ।
কালিম্পংকে বার্তা
পাহাড়ের মানুষকে আশ্বস্ত করে শুভেন্দু বলেন, শিক্ষক নিয়োগ থেকে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্প- যে ক্ষেত্রেই দুর্নীতির প্রমাণ মিলবে, কাউকে রেয়াত করা হবে না । বিশেষ করে কালিম্পংয়ের বাসিন্দাদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "নিশ্চিন্তে থাকুন, যারা দুর্নীতি করেছে তাদের একজনকেও ছেড়ে দেওয়া হবে না ।"
আত্মসাৎ করা সরকারি অর্থও আদায় হবে
শুভেন্দুর বক্তব্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপের ইঙ্গিত । তিনি বলেন, তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হলেই এফআইআর করা হবে এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে । তাঁর দাবি, আত্মসাৎ করা সরকারি অর্থও অভিযুক্তদের কাছ থেকে আদায় করা হবে ।
'জনগণের টাকা ফেরত নেব'
সরকারি অর্থের প্রশ্নে আরও কড়া সুরে শুভেন্দুর আশ্বাস, জনগণের করের টাকা কিংবা সরকারি তহবিলের যে অর্থ বেআইনি ভাবে সরানো হয়ে থাকলে তা ফেরত নেওয়ার ব্যবস্থা করবে সরকার । অর্থাৎ শুধু অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা নয়, সরকারি কোষাগারের ক্ষতি পূরণের দিকেও নজর থাকবে ।
পাহাড়ে দীর্ঘদিন ধরেই জিটিএ-র প্রশাসনিক কাঠামো, আর্থিক স্বচ্ছতা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে নানা অভিযোগ ও বিতর্ক রয়েছে । সেই আবহে উত্তরকন্যা থেকে শুভেন্দুর এই বার্তা কার্যত নতুন করে রাজনৈতিক চাপ তৈরি করল জিটিএ-র উপর । এখন নজর তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং তার পরে প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে ।