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দই কারখানার শিলান্যাসে জোড়া আইসক্রিম প্ল্যান্ট চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী, জোর কর্মসংস্থান-শিল্পায়নে

হাওড়ার ধুলাগড়ে আমূলের 700 কোটি টাকার দুগ্ধজাত পণ্য ও মিষ্টি দই উৎপাদন কেন্দ্রের শিলান্যাসে রাজ্যের কর্মসংস্থান ও শিল্পায়নের পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

Chief Minister Suvendu Adhikari
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 19, 2026 at 10:18 PM IST

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কলকাতা, 19 জুলাই: বিজেপির সরকার গঠনের পর এবার রাজ্যে ‘মিষ্টি বিপ্লব’। হাওড়ার ধুলাগড়ে আমূলের 700 কোটি টাকার দুগ্ধজাত পণ্য ও মিষ্টি দই উৎপাদন কেন্দ্রের শিলান্যাসে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই মেগা প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। আর এই মঞ্চ থেকেই রাজ্যের কর্মসংস্থান ও শিল্পায়নের পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি পূর্বতন বাম ও তৃণমূল সরকারকে একহাত নিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ‘ডাবল ইঞ্জিন’ সরকারের হাত ধরেই রাজ্যে বিনিয়োগের নতুন জোয়ার এসেছে।

সমবায় আন্দোলনের প্রসারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক ফেডারেশন বা আমূলের এই বিপুল বিনিয়োগ রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিতে বড় বদল আনবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, মাত্র 11টি প্রাথমিক সমবায় এবং পাঁচ হাজার কেজি দুধ সংগ্রহ দিয়ে এ রাজ্যে আমূলের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা আজ এক বিশাল আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে 880টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রতিদিন সাড়ে নয় লক্ষ কেজি দুধ সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রাজ্যের এক লক্ষ 25 হাজার কৃষক। নারী ক্ষমতায়নের কথা তুলে ধরে তিনি জানান, এই প্রকল্পে রাজ্যের 30 হাজার মহিলা যুক্ত রয়েছেন।

সাঁকরাইলে নয়া কারখানার ফলে বাংলার বিখ্যাত মিষ্টি দই এবার সর্বভারতীয় স্তরে পৌঁছবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। তাঁর কথায়, "আজকের এই প্ল্যান্ট আমাদের হাওড়া জেলার ধুলাগড়ে, সাঁকরাইলে তার ভূমি পূজনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে। এবং শ্বেত বিপ্লবের সঙ্গে মিষ্টি বিপ্লবও শুরু হয়ে যাবে। অর্থাৎ মিষ্টি দই শুধু পশ্চিমবঙ্গের প্রিয় খাদ্য থাকবে না, গোটা ভারতেও ছড়িয়ে পড়বে আমূল ফেডারেশনের হাত ধরে।"

রাজ্যে শিল্পের প্রসারে আরও এক ধাপ এগিয়ে এদিন আমূল কর্তৃপক্ষের কাছে জোড়া আইসক্রিম কারখানার প্রস্তাব দেন মুখ্যমন্ত্রী। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের অসহযোগিতার প্রসঙ্গ টেনে অমিত শাহের উপস্থিতিতে তিনি বলেন, "আপনারা দক্ষিণবঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গে দুটি আইসক্রিম প্ল্যান্ট লাগিয়ে দিন। আমার জানা আছে, 2020 সালে ভারত সরকার চিঠি পাঠিয়েছিল, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সেই চিঠির উত্তর দেননি। আমরা 15 একর করে যে জমির আপনাদের প্রয়োজন, সেই জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিয়ে দেবে।"

এই জোড়া কারখানা তৈরি হলে রাজ্যের অর্থনীতিতে তার সুপ্রভাব পড়বে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এই কারখানাগুলি স্থাপিত হলে দুধ উৎপাদনকারী কৃষকরা যেমন সরাসরি লাভবান হবেন, তেমনই প্রচুর দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে। পাশাপাশি হকার ও ভেন্ডারদেরও রুজিরুটির সুযোগ বাড়বে। পূর্বতন সরকারগুলির কড়া সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "34 বছরের কমিউনিস্ট এবং 15 বছরের টিএমসি আর্থিকভাবে বাংলাকে যে দেউলিয়া বানানোর কাজ করে অর্থনৈতিক বরবাদি করেছে, আমাদের আরও জিএসটি আসবে। দয়া করে বাংলায় আপনারা দুটি প্ল্যান্ট লাগিয়ে দিন, জমি দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রস্তুত আছে।"

শিল্পায়নের প্রশ্নে বিরোধীদের কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি মুখ্যমন্ত্রী। একসময়ের রাজনৈতিক স্লোগানকে হাতিয়ার করে তিনি বলেন, "কারা যেন একটা সময় বলেছিল যে পশ্চিমবঙ্গকে গুজরাত হতে দেব না, তারা আজকে বাড়িতে বসে দেখছে আমূল আজকে পশ্চিমবঙ্গে 700 কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট করছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য।" তাঁর মতে, বাংলার কৃষকদের গোরুর দুধ সংগ্রহ করে তৈরি মিষ্টি দই গোটা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়াই হলো আজকের বাংলার ছবি। নিজের বক্তব্যের শেষে এই পরিবর্তনকে স্পষ্ট করে তিনি বলেন, "এটাই আজকে পশ্চিমবঙ্গের নতুন পশ্চিমবঙ্গ, নরেন্দ্র মোদিজির পশ্চিমবঙ্গ, ডাবল ইঞ্জিনের পশ্চিমবঙ্গ, রাষ্ট্রবাদের পশ্চিমবঙ্গ, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পশ্চিমবঙ্গ।"

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CHIEF MINISTER SUVENDU ADHIKARI
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ICE CREAM PLANTS IN BENGAL

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