একাধিক নিয়োগ দুর্নীতিতে বাংলার বদনাম হয়ে গিয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

একাধিক নিয়োগ দুর্নীতিতে বাংলার বদনাম হয়ে গিয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী
তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে একাধিক দুর্নীতিতে পশ্চিমবঙ্গ কালিমালিপ্ত হয়েছে ৷ এই অবস্থা থেকে রাজ্যকে বের করে আনতে হবে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ৷
Published : May 23, 2026 at 1:49 PM IST
কলকাতা, 23 মে: পূর্ববর্তী সরকারের (তৃণমূল) আমলে একাধিক নিয়োগ দুর্নীতিতে সারা দেশে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে, নিজের বক্তৃতায় বারবার সেই কথাই তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ ওএমআর-ভিত্তিক পরীক্ষায় ওএমআর-এর কার্বন কপি পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত বলে জানালেন তিনি ৷ রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকারের লক্ষ এই অবস্থা থেকে রাজ্যকে বের করে আনা ৷
শনিবার সকালে রোজগার মেলায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টকে এই সব বেআইনি কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে ৷ শুভেন্দু বলেন, "শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ, 26 হাজার চাকরি বাতিল সব মিলিয়ে বিগত দিনে নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার ফলে রাজ্যের অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে ৷"
রেলের পরীক্ষা অন্য রাজ্যে
তিনি আরও বলেন, "আপনাদের স্মরণ করাতে চাই, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিও এমনভাবে কলুষিত হয়েছে যে ইস্টার্ন, সাউথ ইস্টার্ন বা নর্থ-ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে তাদের পরীক্ষাগুলি বাংলায় হচ্ছিল না ৷ রাজ্যের যুবক-যুবতীরা সুযোগ পাচ্ছিলেন, কিন্তু পরীক্ষাগুলো হচ্ছিল ওড়িশা, অসম, বিহারে ৷ এই জায়গা থেকে আমাদের প্রিয় বঙ্গভূমিকে বের করে আনতে হবে ৷"
ওএমআর শিট
ওএমআর শিট নিয়ে তিনি বলেন, "আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ওএমআর-এর ভিত্তিতে যে পরীক্ষা হয়, তার কার্বন কপি প্রতিটি পরীক্ষায় বসা যুবক-যুবতীকে দেওয়া উচিত ৷ আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর আধিকারিকদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কীভাবে নিয়োগ পরীক্ষা হয় রাজ্যে ? উত্তর ছিল ওএমআর পদ্ধতিতে ৷ কিন্তু কার্বন কপিটা খাতার সঙ্গে থেকে যায় ৷ কেউ নিয়ে যায় না ৷ এটা খুব খারাপ অভ্যাস ৷ দুরভিসন্ধী, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি- এই শব্দগুলিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই ধরনের উদ্যোগ বা মানসিকতা কাজ করেছে ৷"
নতুন সরকার নিয়োগের নয়া নীতি প্রণয়ন করবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, "আমাদের রাজ্য পরবর্তী বাজেট অধিবেশনে আমরা একটা নতুন নিয়োগ নীতি প্রণয়নের জন্য যে আইন আনা দরকার, সেটা করব ৷ আমাদের উদ্দেশ্য, যাঁরা লিখিত পরীক্ষায় বসবেন, তাঁদের ওএমআর-এর কার্বন কপি দেব ৷ সেই ব্যবস্থা আছে ৷ পশ্চিমবঙ্গে মৌখিক পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি নম্বর দেওয়া হয় ৷ এটা ঠিক নয় ৷ মৌখিক পরীক্ষায় সবচেয়ে কম নম্বর থাকা উচিত ৷"
প্রধানমন্ত্রী মোদির উদ্যোগে এই রোজগার মেলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এটা নীরবে করা যেত, কিন্তু যাঁরা নিয়োগ প্রক্রিয়াকে দূষিত ও কলুষিত করছে, তাঁরাও এই ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেদের সংশোধিত করবেন, তাঁরাও শিখবেন ৷ এটা একটা বড় দৃষ্টান্ত বলে মনে করি ৷"
রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মসংস্থান নিয়ে তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন নিয়ে শুভেন্দুর কথায়, "আধুনিক যুগে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন কর্মসংস্থানের আশা বা স্বপ্ন নিয়ে, যা বিগত কয়েক বছরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ তাঁর আশ্বাস, আগামী প্রজন্মের আশা ও স্বপ্নপূরণে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ৷"
তৃণমূল সরকারের জমানায় শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল ৷ গত বছরের 3 এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট 2016 সালের প্যানেলের 26 হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়ে যায় ৷ গ্রুপ সি ও ডি কর্মীদের পুরো প্যানেলই বাতিল করে দেয় আদালত ৷ পরে অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে পরীক্ষা নেয় স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ শুধু নবম-দশম শ্রেণির নয়, প্রাথমিকে নিয়োগেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল শাসনে ৷ এছাড়া পুরনিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে ৷