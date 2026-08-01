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300 মতুয়াকে নাগরিকত্বের শংসাপত্র দিলেন শুভেন্দু, সিএএ নিয়ে মমতারকে আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর

মুখ্যমন্ত্রী প্রায় 300 জন মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে ভারতীয় নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হল নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে।

Suvendu handed over CAA certificate
মতুয়াদের নাগরিকত্বের শংসাপত্র দিলেন শুভেন্দু (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 1, 2026 at 9:23 PM IST

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কলকাতা, 1 অগস্ট: ক্ষমতার পালাবদলে একের পর এক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে রাজ্যের শাসকদল বিজেপি। বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের পর এবার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার। 2019, 2024 ও 2026-এর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে ভারতীয় নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

শনিবার উত্তর 24 পরগনার প্রায় 300 জন মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে ভারতীয় নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হল নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে মঞ্চে । একাধিক রাজ্যের মান্ত্রী, সরকারি আধিকারিক ও সাধারণের মানুষের উপস্থিতিতে এই শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজে শংসাপত্র তুলে দেওয়ার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। শুভেন্দু বলেন, “নাগরিকত্ব কাড়তে নয়, নাগরিকত্ব দিতেই এই সিএএ আইন। আগামী দিনে আরও আবেদনকারীদের হাতে নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে।"

শুধু তাই নয়, নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন বা সিএএ নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলের কঠোর সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই আইনের বিরূদ্ধে বিগত একাধিক বিক্ষোভ আন্দোলনের সমালোচনাও করেন তিনি। বিশেষ করে, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর রাজনৈতিক দল তৃণমূলের কঠোর সমালোচনা করেন। অনুষ্ঠান থেকে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, "নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন বা সিএএ নিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিএএ-র বিরোধিতা করে মানুষকে ভুল বার্তা দিয়েছিলেন। সেই সময় আন্দোলনের নামে সরকারি সম্পত্তিরও ক্ষতি হয়েছিল।" ট্রেন, স্টেশন ও বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে মতুয়া সম্প্রদায়কে নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গঠনের পর সংসদে সিএএ পাশ হয়। যদিও করোনা অতিমারির কারণে নাগরিকত্ব প্রদানের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও বনগাঁর সভা থেকে মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হচ্ছে ।" শুভেন্দু আরও বলেন, “যাঁরা এখনও আবেদন করেননি, তাঁরা নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন। নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ আগামী দিনেও চলবে।”

উল্লেখ্য, শরণার্থী সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু । বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা মতুয়া শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরেই ৷ সিএএ কার্যকর হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার আবেদনকারীদের নাগরিকত্ব প্রদান শুরু করেছে। কারণ, বিজেপি নিপীড়িত সংখ্যালঘু (হিন্দু) শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার উদ্যোগ বলে দাবি করছে ৷ কিন্তু, ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলগুলি ৷

TAGGED:

CAA
SUVENDU ATTACK MAMATA BANERJEE
মমতার তৃণমূলকে আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর
নাগরিকত্বের শংসাপত্র দিলেন শুভেন্দু
SUVENDU ON CAA CERTIFICATE

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