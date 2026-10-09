'বিকাশবাবু হিন্দুত্ববাদী শব্দ না মুছলে...', কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

'বিকাশবাবু হিন্দুত্ববাদী শব্দ না মুছলে...', কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী
CM Suvendu on CPIM Leader Bikash Post: প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য তাঁর বাড়িতে হামলার ঘটনার নেপথ্যে 'হিন্দুত্বাবাদী গুন্ডা'র হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ৷
Published : October 9, 2026 at 5:16 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: বাড়িতে হামলার ঘটনায় 'হিন্দুত্ববাদী গুন্ডা'দের দায়ী করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন প্রবীণ বামনেতা তথা আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য ৷ তাঁর এই পোস্টে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী 24 ঘণ্টার মধ্যে 'হিন্দুত্ববাদী' শব্দ মুছে ফেলার নিদান দিলেন ৷ না-হলে বাম নেতার ওই নির্দিষ্ট পোস্টটি টেক ডাউন করার বন্দোবস্ত করবে প্রশাসন, হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ৷
শুক্রবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, "বিকাশবাবু তাঁর পোস্টে হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণ করেছেন বলে লিখেছেন ৷ এটাকেও আমরা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছি ৷" তিনি আরও বলেন, "আমরা আমাদের কাজ করেছি ৷ তাঁর বাড়িতে আক্রমণকারীকে গ্রেফতার করেছি ৷ তাঁর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে স্পেসিফিক সেকশন দিয়ে পুলিশ অ্যাকশন নিয়েছে ৷"
সরকার কারও বাড়িতে হামলার ঘটনা সমর্থন করে না-জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, "কারও বাড়িতে এইভাবে আক্রমণকে সমর্থন করে না-সরকার ৷ আইন ছাড়া কখনও চলতে পারে না ৷ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে ভারতবর্ষকে হিন্দুস্তান বলে ডাকা হয়, সেই হিন্দুদেরকে আক্রমণ করা... এর আগে একটা সংবাদমাধ্যম ঠিক একইভাবে গেরুয়া তাণ্ডব বলে লিখে গেরুয়াকে স্যাফ্রনকে অ্যাটাক করেছিল ৷ তাতে যেভাবে সনাতনীরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, এটাতে হিন্দুত্ববাদী বলে উনি কী বোঝাতে চেয়েছেন ? হিন্দুত্ববাদী শব্দটার মধ্য দিয়ে তিনি সমগ্র হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করেছেন দলমত নির্বিশেষে ৷"
প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আইনি পদক্ষেপ করছে প্রশাসন ৷ শুভেন্দুর বক্তব্য, "গতকাল গড়ফা এবং কসবা পুলিশ স্টেশনে বিকাশ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছিল, তাতে আজ সকালে সিপিকে আমি ইন্স্ট্রাকশন দিয়েছি এবং বিএনএস অনুযায়ী বিকাশ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে ৷ বিকাশবাবুর বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ এবং তিনি যদি আমার এই প্রেস কনফারেন্স দেখার 24 ঘণ্টার মধ্যে তাঁর পোস্ট ডিলিট না করেন... মানে পোস্ট ডিলিট করতে বলছি না, ইনসিডেন্ট ঘটেছে, হিন্দুত্ববাদী শব্দটি, হিন্দু শব্দটি... তাহলে আমরা মনে করি যে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সর্ববৃহৎ ধর্মপালনকারী হিন্দু, তাদের আস্থাতে সরাসরি আঘাত দেওয়া হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে দু'টি থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে স্পেসিফিক কেস হয়েছে ৷ তিনি আজকে পোস্ট ডিলিট যদি কারেকশন করে দেন বেটার ৷"
বিকাশ ভট্টাচার্য যদি 'হিন্দুত্ববাদী' শব্দটি তাঁর পোস্ট থেকে না-মোছেন তাহলে প্রশাসন কী করবে ? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আর যদি না-করেন, আমরা কাল কলকাতা পুলিশ তরফে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে চিঠি দেব, তাঁর পোস্টকে টেকডাউন করার জন্য ৷ তাঁর বিরুদ্ধে যে এফআইআর হয়েছে, সেই এফআইআর অনুযায়ী বিএনএসে অ্যাকশন নেওয়ার যা পদ্ধতি আছে, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেটা হবে, এগজিকিউশন হবে ৷ তিনিও আইনের ঊর্ধ্বে নন ৷"
হিন্দু ধর্মের অপমান সহ্য করবে না বর্তমান সরকার জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আর বারবার এই ধরনের হিন্দুদের আক্রমণ করবেন ! আইনজীবীর প্রফেশনের মর্যাদাকে ব্যবহার করে এসব জিনিস করবেন, এটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে হবে না ৷ আপনার বাড়িতে বোতল ছোড়া এবং আক্রমণকে নিন্দা করি ৷ দ্রুত গ্রেফতার করা হয়েছে ৷"
প্রাক্তন বাম সরকারকে আক্রমণ করে শুভেন্দুর বক্তব্য, "আপনাদের সিপিএমের সময় এসব হতো না ৷ ছোট আঙারিয়া, সুচপুর, নানুর... আমি নন্দীগ্রামের লড়াইতে ছিলাম ৷ মার্ডার কেসের আসামির গায়ে আপনারা হাত দেননি ৷ জীবনতলার তৎকালীন শওকত মোল্লা থেকে... শাসনের মজিদ মাস্টার ৷ দক্ষিণ দিনাজপুরের নারায়ণ বিশ্বাস থেকে... আমতার প্রত্যুষ ৷ গোঘাটের অভয় ঘোষ থেকে... আরামবাগের মোজাম্মেল ৷ আচ্ছা আচ্ছা লোক যারা মার্ডার করেছে, লাশ পাচার করেছে, লক্ষ্মণ শেঠ থেকে সুশান্ত ঘোষ... কারও কেশাগ্র আপনারা স্পর্শ করেননি ৷"
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ভোর 5টা নাগাদ মুখ বাঁধা এক দুষ্কৃতী বাইকে এসে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়ি লক্ষ্য করে মদের বোতল ছোড়ে ৷ বোতলের আঘাতে জানলার কাচ ভেঙে যায় ৷ ভাঙচুর করা হয় সিসিটিভি ক্যামেরাও ৷ অল্পের জন্য রক্ষা পান বাড়ির এক পরিচারিকা ৷
ঘটনার পর কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হন প্রবীণ আইনজীবী ৷ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে শুক্রবার ভোরে গড়িয়া এলাকা থেকে বাপ্পা গুছাইত নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তার বাইকটিও ৷
এদিকে এই ঘটনায় বিকাশ ভট্টাচার্য সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "আজ সকাল 5টা নাগাদ হিন্দুত্ববাদী গুন্ডারা হামলা চালাল আমার বাড়িতে ৷ মোটর বাইকে করে এসে মদের বোতল ছুড়ে জানলার কাচ ভেঙে পালিয়েছে ৷ অল্পের জন্য আমার কাজের সহায়িকা বেঁচে গিয়েছেন ৷"
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, "এই ছেলেটিকে আজ অ্যারেস্ট করা হয়েছে বাপ্পা গুছাইত, সুশান্ত গুছাইতের ছেলে ৷ এই ছেলেটি টিএমসির ওখানকার একজন কর্মী ৷ টিএমসির সঙ্গে একাধিক ছবি রয়েছে ৷ যাদের সঙ্গে এখন (বামের) ভাব হয়েছে এবং পুলিশ বিকাশবাবুর দেওয়া লিখিত কমপ্লেনে যে যে ধারা হওয়া উচিত বিএনএসে সেই ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে, নিতে বলাও হয়েছে, নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "24 ঘণ্টার মধ্যে আমরা গ্রেফতার করেছি, জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দিয়েছি ৷ আপনিও এটা করবেন আশা করি ৷ নইলে কিন্তু সরকার তার আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে ৷ এই সরকারের আমলে কোনও সম্প্রদায়কে, কোনও ধর্মকে আক্রমণ করার অধিকার কাউকে দেননি ৷ আপনার বাড়িতে আক্রমণকারী... আপনি লিখতে পারতেন মুসলিমপন্থী, ইসলামপন্থী, খ্রিস্টানপন্থী ? লিখতে পারতেন ?"