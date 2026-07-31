বর্ধমান থেকে গ্রেফতার জৈশ জঙ্গি, নিশানায় কি শুভেন্দু ? 'স্পর্শকাতর' মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর

বর্ধমান থেকে গ্রেফতার জৈশ জঙ্গি, নিশানায় কি শুভেন্দু ? 'স্পর্শকাতর' মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর
রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের হাতে গ্রেফতার জৈশ-ই মহম্মদ জঙ্গি হামিদ মণ্ডল । তার নিশানায় ছিলেন দেশের নেতা-মন্ত্রীরা ৷
Published : July 31, 2026 at 4:53 PM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: গ্রেফতার হয়েছে কাশ্মীরের মোস্ট-ওয়ান্টেড জৈশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি ৷ বর্ধমানের রেনেসাঁ হাউজিং থেকে হামিদ মণ্ডল নামে ওই জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে বেঙ্গল স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফ ৷ এই ঘটনাকে ঘিরে প্রবল শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷
ধৃতের কাছ থেকে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গতিবিধি সংক্রান্ত গোপন নথি মিলেছে বলে খবর ৷ রাজ্যের প্রশাসনিক শীর্ষ কর্তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল তার মূল কাজ ৷ এই আবহে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে ৷
তদন্তকারীদের অনুমান, রাজ্যে বসেই মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার ছক কষা হচ্ছিল ৷ ধৃতের কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর গতিবিধি অনুসরণের স্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে ৷ এসটিএফ সূত্রে খবর, ধৃত হামিদ মণ্ডলের সঙ্গে কাশ্মীরের সাজ্জাদ ভাট গোষ্ঠীর সরাসরি যোগাযোগ ছিল ৷ পুলওয়ামা হামলার মূল অভিযুক্ত এই সাজ্জাদ ভাট ৷ তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবেই পরিচিত ধৃত হামিদ ৷
এই চাঞ্চল্যকর গ্রেফতারির পর নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তবে বিষয়টি নিয়ে তিনি বিস্তারিত মন্তব্য করতে চাননি ৷ পুরো বিষয়টিকে জাতীয় নিরাপত্তার মোড়কে বেঁধে রাখলেও ষড়যন্ত্রের শিকড় যে অনেক গভীরে, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
তিনি বলেন, "খুবই স্পর্শকাতর বিষয় ৷ এনিয়ে কোনো মন্তব্য করব না ৷ শনিবার এসটিএফ-এর পক্ষ থেকে একটা প্রেস ব্রিফিং আপনাদের দিয়ে দেওয়া হবে ৷" তিনি আরও জানান, বিষয়টি শুধুমাত্র রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই ৷ এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগ এবং জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিও রয়েছে ৷
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "এখনই এটা নিয়ে আমার অন্তত কিছু বলা উচিত নয় ৷ এটা এসটিএফ ডিটেলসে বলবে ৷ আজ পিসি নেবে বর্ধমানে, তারপরে তাদের কাছে এলে আরও ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলির অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে ৷ এটা এভাবে বলা যায় না, প্লিজ ওয়েট ৷"
রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে দেশের সুরক্ষাকেই যে তিনি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, তা বোঝাতে 2022 সালের একটি ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "এটা তো ন্যাশনাল সিকিউরিটি, আমার একার কথা নয় ৷ অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার, অনারেবল এইচএম, হোম মিনিস্টার নবান্নে তো এসেছিলেন 2022 সালে ৷ কেন এসেছিলেন ? এখানে পূর্বাঞ্চলের চারটে সিএমকে নিয়ে মিটিং হয়েছিল, রিজিওনাল মিটিং ৷"
সেই সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে তাঁর এবং সুকান্ত মজুমদারের কথোপকথনের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, " আমি এবং ডঃ সুকান্ত মজুমদার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনি ওখানে চলে এলেন, তাঁর সচিবালয়ে তাঁর সঙ্গে মিটিং করলেন, আমাদের একটু অভিমান ছিল ৷ তিনি আমাকে বলেছিলেন দেশের স্বার্থ আগে, রাজনীতির উপরে ৷ আমি গিয়েছিলাম মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমি চাইতে, সীমান্ত সুরক্ষা প্রয়োজন ৷ আমরা তাঁর যুক্তির কাছে মাথা নিচু করেছিলাম ৷ হ্যাঁ, নেশন ফার্স্ট ৷"
দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকলে তবেই যে রাজনীতি বা অন্যান্য পেশা টিকবে, সে কথাও এদিন মনে করিয়ে দেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দেশ সুরক্ষিত থাকলে সবাই থাকবে, রাজনীতি থাকবে, দেশ থাকবে। আপনি আপনার প্রফেশনে থাকবেন, ইনি উনার প্রফেশনে, ইনি উনার প্রফেশনে থাকবেন। আমরাও পাবলিক ফিল্ডে থাকব। দেশ তো আগে।"
সাংবাদিকদের তরফে বারবার প্রশ্ন করা হলে শুভেন্দু জানান, শুক্রবার এসটিএফ বিস্তারিত জানাবে ৷ রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রাইও জঙ্গিদের নজরে ছিলেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কাল এসটিএফ বলবে ৷ আপনি কাল শুনবেন, আমাদের এমওএস উমেশ রাই অলসো এই স্ক্যানারের মধ্যে ছিল ৷" সবশেষে তিনি বলেন, "ইটস এ ভেরি সেনসিটিভ ইস্যু ৷ প্লিজ এর থেকে বেশি আমাকে দিয়ে বলাবেন না ৷ " ডিজিপির বক্তব্য উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী আবেদন, এই স্পর্শকাতর বিষয়টিতে যেন রাজনৈতিক ব্যক্তি বা মন্ত্রীকে জড়ানো না হয় ৷