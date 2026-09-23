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বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দিলেন 31 কোটির কাফ সিরাপ, নেশামুক্ত সমাজ গড়ার ডাক মুখ্যমন্ত্রীর

CM Drives Bulldozer: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, অসম থেকে এক বড় মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ ।

Suvendu Adhikari
মুখ্যমন্ত্রী বুলডোজার চালিয়ে গুড়িয়ে দিলেন 31 কোটির কাফ সিরাপ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 23, 2026 at 6:41 PM IST

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বিধাননগর, 23 সেপ্টেম্বর: নেশামুক্ত বাংলা গড়ার লক্ষ্যে কড়া পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের । নিউটাউনে ইকো পার্কে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সেই বার্তাই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । এদিন তাঁর উপস্থিতিতেই বুলডোজার চালিয়ে নষ্ট করা হয় প্রায় তিন লক্ষ দশ হাজার বোতল বেআইনি কাফ সিরাপ । যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় 31 কোটি টাকা ।

এর আগে বালুরঘাটে প্রায় 20 কোটি টাকা মূল্যের দু'লক্ষ বোতল কাফ সিরাপ নষ্ট করেছিল পুলিশ । আর এদিনও বিপুল পরিমাণ মাদক ধ্বংস করে রাজ্য সরকার বার্তা দিতে চেয়েছে যে, মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে তারা জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে । রাজ্যে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক বেশ কিছু অপরাধের সঙ্গে মাদকের যোগসূত্র রয়েছে বলে এদিন দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী । বিশেষ করে মহিলাদের উপর হওয়া বিভিন্ন বর্বরোচিত অপরাধের পিছনে নেশার প্রভাবকে সরাসরি দায়ী করেছেন তিনি ।

নেশামুক্ত সমাজ গড়তে কড়া হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "এই রাজ্যে যে সমস্ত ঘটনাগুলো বিগত দিনে ঘটেছে, সম্প্রতি হওয়া বারুইপুরের ঘটনা-সহ, তাতে দেখা গিয়েছে এর পিছনে নেশাযুক্ত লোকেরাই এই ধরনের বর্বরোচিত এবং বিশেষ করে মহিলাদের উপর অত্যাচার সংক্রান্ত ঘটনাগুলিতে সরাসরি যুক্ত থাকেন ।"

Suvendu Adhikari
বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

সমাজ ও পরিবারকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে তাই অবৈধ নেশার কারবার বন্ধ করাকেই সরকার এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে । মাদক বিরোধী লড়াইয়ে পুলিশের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিজেপি সরকারে আসার পর গত পাঁচ মাস ধরে এই বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে প্রশাসন । বিএসএফ, রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, এসটিএফ এবং নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো এখন একযোগে কাজ করছে ।

Suvendu Adhikari
বুলডোজার চালালেন মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজে উত্তরবঙ্গ ও কলকাতায় এসে দু'বার রিভিউ মিটিং করেছেন । আগে তদন্তের ক্ষেত্রে এসটিএফের কিছু আইনি জট ছিল । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এখন সেই বাধা দূর হয়েছে । এসটিএফ এখন স্বাধীনভাবে তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার কাজ করতে পারবে । ইতিমধ্যেই এর সুফল মিলতে শুরু করেছে । অসম থেকে এক বড় মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ । এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, এসটিএফের এডিজি জাভেদ শামিম, বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত ভরত রাঠোর-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ।

Suvendu Adhikari
প্রায় তিন লক্ষ দশ হাজার বোতল নষ্ট করা হয়েছে (ইটিভি ভারত)

ভিন রাজ্য থেকে এ রাজ্যে বেআইনি কাফ সিরাপের প্রবেশ রুখতেও কড়া হয়েছে প্রশাসন । দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার পুলিশের কাছে একটি কাফ সিরাপ প্রস্তুতকারক সংস্থা লিখিত মুচলেকা দিয়েছে । এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ কোম্পানিগুলো পশ্চিমবঙ্গে এই কাফ সিরাপের বিজনেস করবে না, সাপ্লাই করবে না, এটা তারা কমিট করেছে আমাদের হরিরামপুর পুলিশ স্টেশনকে । কিন্তু আমরা তাতে থেমে থাকব না, কারণ অন্য জায়গা থেকেও ঢুকতে পারে ।"

বাংলাদেশ সীমান্ত এবং পড়শি রাজ্যগুলি দিয়ে যাতে মাদক ঢুকতে না পারে, সেদিকে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'নেশামুক্ত ভারত-2029' গড়ার যে লক্ষ্য, তারই অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে এই অভিযান চলছে । তবে শুধু পুলিশি পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা । সেই লক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি পুলিশ জেলা এবং কলেজগুলিতে সচেতনতামূলক প্রচার শুরু হয়েছে । বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকেও এই কাজে উৎসাহিত করা হচ্ছে । সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, শুধুমাত্র ছবি তোলার জন্য এই অভিযান নয় । রাজ্য থেকে মাদকের কারবার পুরোপুরি নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ ও প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপ জারি থাকবে ।

TAGGED:

COUGH SYRUP
CHIEF MINISTER AT ECO PARK
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
বেআইনি কাফ সিরাপ
SUVENDU ADHIKARI

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