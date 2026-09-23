বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দিলেন 31 কোটির কাফ সিরাপ, নেশামুক্ত সমাজ গড়ার ডাক মুখ্যমন্ত্রীর

বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দিলেন 31 কোটির কাফ সিরাপ, নেশামুক্ত সমাজ গড়ার ডাক মুখ্যমন্ত্রীর
CM Drives Bulldozer: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, অসম থেকে এক বড় মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ ।
Published : September 23, 2026 at 6:41 PM IST
বিধাননগর, 23 সেপ্টেম্বর: নেশামুক্ত বাংলা গড়ার লক্ষ্যে কড়া পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের । নিউটাউনে ইকো পার্কে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সেই বার্তাই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । এদিন তাঁর উপস্থিতিতেই বুলডোজার চালিয়ে নষ্ট করা হয় প্রায় তিন লক্ষ দশ হাজার বোতল বেআইনি কাফ সিরাপ । যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় 31 কোটি টাকা ।
এর আগে বালুরঘাটে প্রায় 20 কোটি টাকা মূল্যের দু'লক্ষ বোতল কাফ সিরাপ নষ্ট করেছিল পুলিশ । আর এদিনও বিপুল পরিমাণ মাদক ধ্বংস করে রাজ্য সরকার বার্তা দিতে চেয়েছে যে, মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে তারা জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে । রাজ্যে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক বেশ কিছু অপরাধের সঙ্গে মাদকের যোগসূত্র রয়েছে বলে এদিন দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী । বিশেষ করে মহিলাদের উপর হওয়া বিভিন্ন বর্বরোচিত অপরাধের পিছনে নেশার প্রভাবকে সরাসরি দায়ী করেছেন তিনি ।
এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "এই রাজ্যে যে সমস্ত ঘটনাগুলো বিগত দিনে ঘটেছে, সম্প্রতি হওয়া বারুইপুরের ঘটনা-সহ, তাতে দেখা গিয়েছে এর পিছনে নেশাযুক্ত লোকেরাই এই ধরনের বর্বরোচিত এবং বিশেষ করে মহিলাদের উপর অত্যাচার সংক্রান্ত ঘটনাগুলিতে সরাসরি যুক্ত থাকেন ।"
সমাজ ও পরিবারকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে তাই অবৈধ নেশার কারবার বন্ধ করাকেই সরকার এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে । মাদক বিরোধী লড়াইয়ে পুলিশের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিজেপি সরকারে আসার পর গত পাঁচ মাস ধরে এই বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে প্রশাসন । বিএসএফ, রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, এসটিএফ এবং নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো এখন একযোগে কাজ করছে ।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজে উত্তরবঙ্গ ও কলকাতায় এসে দু'বার রিভিউ মিটিং করেছেন । আগে তদন্তের ক্ষেত্রে এসটিএফের কিছু আইনি জট ছিল । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এখন সেই বাধা দূর হয়েছে । এসটিএফ এখন স্বাধীনভাবে তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার কাজ করতে পারবে । ইতিমধ্যেই এর সুফল মিলতে শুরু করেছে । অসম থেকে এক বড় মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ । এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, এসটিএফের এডিজি জাভেদ শামিম, বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত ভরত রাঠোর-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ।
ভিন রাজ্য থেকে এ রাজ্যে বেআইনি কাফ সিরাপের প্রবেশ রুখতেও কড়া হয়েছে প্রশাসন । দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার পুলিশের কাছে একটি কাফ সিরাপ প্রস্তুতকারক সংস্থা লিখিত মুচলেকা দিয়েছে । এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ কোম্পানিগুলো পশ্চিমবঙ্গে এই কাফ সিরাপের বিজনেস করবে না, সাপ্লাই করবে না, এটা তারা কমিট করেছে আমাদের হরিরামপুর পুলিশ স্টেশনকে । কিন্তু আমরা তাতে থেমে থাকব না, কারণ অন্য জায়গা থেকেও ঢুকতে পারে ।"
বাংলাদেশ সীমান্ত এবং পড়শি রাজ্যগুলি দিয়ে যাতে মাদক ঢুকতে না পারে, সেদিকে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'নেশামুক্ত ভারত-2029' গড়ার যে লক্ষ্য, তারই অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে এই অভিযান চলছে । তবে শুধু পুলিশি পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা । সেই লক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি পুলিশ জেলা এবং কলেজগুলিতে সচেতনতামূলক প্রচার শুরু হয়েছে । বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকেও এই কাজে উৎসাহিত করা হচ্ছে । সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, শুধুমাত্র ছবি তোলার জন্য এই অভিযান নয় । রাজ্য থেকে মাদকের কারবার পুরোপুরি নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ ও প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপ জারি থাকবে ।