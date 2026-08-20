অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে অপপ্রচার ! বিশেষ কর্মসূচির নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর
অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বিরোধীরা বিভিন্ন ভ্রান্ত প্রচার চালাচ্ছে । এহেন অবস্থায় এই ধরনের কর্মসূচি দলের ভাবমূর্তি গঠনেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
Published : August 20, 2026 at 10:17 AM IST
কলকাতা, 20 অগস্ট: রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র সুফল পৌঁছে দেওয়ার বাস্তব চিত্র আরও ব্যাপকভাবে তুলে ধরতে এবার নয়া কৌশল নিল রাজ্য সরকার । এই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন এমন উপভোক্তাদের নিয়ে প্রতিটি এলাকায় বিশেষ সম্মেলন ও জনসংযোগ কর্মসূচি করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে দলীয় বিধায়কদের এই বিষয়ে বিশেষভাবে সক্রিয় হওয়ার কড়া বার্তা দেন তিনি ।
প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শুধুমাত্র সরকারি স্তরে প্রকল্পের ঘোষণা বা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে আর্থিক সুবিধা দেওয়ার মধ্যেই এই উদ্যোগ সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না । বরং সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজ যে বাস্তবেই সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে, তা প্রকাশ্যে আনা প্রয়োজন । সেই লক্ষ্যেই যে সমস্ত নাগরিক অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় ইতিমধ্যে আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে নিয়েই স্থানীয় স্তরে বড়সড় সম্মেলন আয়োজন করার রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে । অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে এমনিতেই বিরোধীরা বিভিন্ন ভ্রান্ত প্রচার চালাচ্ছে । এহেন পরিস্থিতিতে এই ধরনের কর্মসূচি দলের ভাবমূর্তি গঠনেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন তিনি ।
মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় বিধায়কদের সরাসরি মাঠে নেমে এই কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে । এই বিশেষ সম্মেলনগুলিতে উপভোক্তারা উপস্থিত থেকে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্ত সুবিধার কথা তুলে ধরবেন । রাজ্য প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হল, সাধারণ মানুষের কাছে এই স্পষ্ট বার্তাটি পৌঁছে দেওয়া যে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা নিয়মমাফিক এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে । সরাসরি প্রাপকদের সামনে এনে কথা বলানো হলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে কোনও বিভ্রান্তি থাকবে না এবং প্রকল্পের প্রচারও অনেক বেশি জোরালো হবে ।
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, অন্নপূর্ণা যোজনাকে সামনে রেখে তৃণমূল স্তরে সরকারের উন্নয়নমূলক ভাবমূর্তি আরও মজবুত করতেই এই পদক্ষেপ । বিশেষ করে গ্রামীণ ও শহরতলির সাধারণ মানুষকে প্রকল্পের বাস্তব কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিত করতে সুবিধাভোগীদের মাধ্যমেই প্রচারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । এর ফলে একদিকে যেমন সরকারি সহায়তার সাফল্য জনসাধারণের কাছে প্রতিষ্ঠিত হবে, তেমনই স্থানীয় স্তরে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিবিড় জনসংযোগ গড়ে উঠবে । মুখ্যমন্ত্রীর এই কড়া ও স্পষ্ট বার্তার পর এখন থেকেই নিজ নিজ এলাকায় অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তাদের তালিকা সংগ্রহ করে সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছেন বিধায়করা ।